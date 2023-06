Các thiết kế khiến cho ban công đẹp hơn

Dù lan can sắt cầu kỳ hay sử dụng gỗ, chọn thiết kế ban công phù hợp có thể tối ưu không gian sử dụng và nâng tính thẩm mỹ.

Ưu tiên tầm nhìn

Để tối ưu tầm nhìn, hãy tham khảo ban công của ngôi nhà tại Sicily, Italy này làm ví dụ. Không gian được làm trống bởi lan can sắt rèn đơn giản thuộc kiểu dáng phổ biến. Tuy nhiên, việc bày trí cây xanh và lựa chọn loại gạch lát sàn tạo cảm giác thanh bình, phong cách và không tầm thường.

Căn phòng mở

Ban công của ngôi nhà ở Cartagena (Colombia) này mang phong cách "Pared-back pretty", tức thiết kế đơn giản, tinh tế và trang nhã nhưng vẫn đẹp mắt và thu hút. Nó được sử dụng làm một phòng khách không gian mở. Với cột, mái che nhưng không có tường mà thay bằng lan can, ánh sáng từ khu vườn tươi tốt bên ngoài vẫn tràn ngập vào không gian. Kết hợp với trang trí nhẹ nhàng, đây là nơi giao hòa giữa trong nhà và ngoài trời.

An toàn cho trẻ

Ban công với lan can cao là ưu tiên của nhiều gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên, vẫn có giải pháp thiết kế giúp không gian giữ độ thẩm mỹ, bớt tù túng. Đơn cử như lan can uốn lượn bằng sắt rèn này của căn nhà phố ở London này, vừa an toàn lại vừa tạo điểm nhấn. Lan can này được thiết kế theo phong cách Art Deco-esque, mang lại sự sắc nét cho ngoại thất và giao hòa được vẻ đẹp cũ và mới.

Sử dụng gỗ

Ban công dùng vật liệu gỗ mang đến vẻ đẹp mộc mạc, ấm áp cho ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Maine (Mỹ) nhìn ra Đại Tây Dương. Lựa chọn này phù hợp với các ngôi nhà có nhiều không gian xanh xung quanh, giúp hòa quyện vào thiên nhiên một cách liền mạch.

Lan can sắt cầu kỳ

Phần hiên này dẫn vào ngôi nhà Big Easy xây dựng năm 1865 của Michelle R. Smith ở Garden District (New Orleans). Thiết kế mang nét đẹp cổ điển của miền Nam nước Mỹ. Với các gia chủ yêu thích không gian phương Tây sang trọng thì ban công với lan can sắt nhiều họa tiết hoa lá uyển chuyển có thể là lựa chọn.

Tối giản với kính

Nếu ban công của ngôi nhà nhìn ra biển ngập tràn ánh nắng thì việc thiết kế không gian đơn giản là lựa chọn hợp lý. Trong đó, lựa chọn kính làm vật liệu chính cho lan can đáng cân nhắc để tạo điểm nhấn hiện đại, yên bình, phù hợp với không gian nội thất và đưa biển đến gần hơn.

Anh Kỳ (theo Elle Decor)