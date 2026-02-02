Các thị trường tài chính toàn cầu đồng loạt lao dốc

Thị trường chứng khoán châu Á, châu Âu, giá dầu thô và kim loại quý đều đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần.

Trong phiên giao dịch 2/2, hàng loạt thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Nikkei 225 trên thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm 1,25%. Topix 100 mất 0,8%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi đóng cửa mất hơn 5%. Trong phiên, có thời điểm chỉ số này giảm tới 5,5% - mạnh nhất kể từ tháng 4 năm ngoái - thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế đối ứng với toàn bộ đối tác thương mại.

Shanghai Composite và Hang Seng Index (Trung Quốc) cùng giảm 2,5%. Thị trường Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Australia đều sụt 1-5%.

Thị trường chứng khoán châu Âu vừa mở cửa cũng đi xuống. Chỉ số Stoxx 600 theo dõi các cổ phiếu toàn khu vực giảm 0,7%. Các chỉ số chứng khoán tại Anh, Đức, Pháp đang giảm 0,5%.

Hàng loạt thị trường chứng khoán châu Á cùng giảm điểm trong phiên 2/2. Ảnh: CNBC

Trên AFP, giới phân tích cho rằng sau tháng đầu năm tăng trưởng mạnh nhờ các khoản đặt cược vào AI, thị trường cổ phiếu quay đầu giảm khi nhà đầu tư băn khoăn về tính hợp lý của lượng vốn khổng lồ được đã được rót vào và thời điểm thu về lợi nhuận. Điều này cũng làm dấy lên lo ngại bong bóng công nghệ có thể sớm vỡ. Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đều là các thị trường hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư vào cổ phiếu công nghệ thời gian qua.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô cũng giảm mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt. Cả hai loại dầu WTI và Brent đều hạ 5% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng đạt thỏa thuận với Tehran. Trước đó, Iran tuyên bố nếu bị tấn công, họ sẽ đáp trả bằng cách tập kích tên lửa vào căn cứ và chiến hạm Mỹ cũng như đồng minh của nước này, đặc biệt là Israel.

Giá dầu còn giảm do đồng đôla Mỹ mạnh lên. Việc ông Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau khi ông Jerome Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5 được thị trường coi là lựa chọn an toàn với Fed. Nhà đầu tư coi Warsh là người có quan điểm chống lạm phát mạnh mẽ nhất trong các ứng viên. Điều này sẽ hỗ trợ đồng bạc xanh.

Tuần trước, USD mất giá mạnh do lo ngại Nhà Trắng không quan tâm đến diễn biến giá. "Warsh có quan điểm thắt chặt trong thời gian ông còn làm việc tại Fed, đôi lúc phản đối việc cắt giảm lãi suất trong khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, do lo ngại rủi ro lạm phát", Brian Levitt - nhà phân tích tại Invesco viết. Dù vậy, Warsh hiện ủng hộ nới lỏng chính sách nhiều hơn trong năm 2026, vì cho rằng các cải thiện về năng suất có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ mà không kéo lạm phát lên tăng cao.

Giá vàng thế giới có thời điểm xuống sát 4.400 USD phiên 2/2. Đồ thị: Kitco

Việc đề cử Warsh cũng là một phần nguyên nhân khiến giá vàng, bạc thế giới lao dốc trong phiên 30/1. Khi đó, vàng có thời điểm giảm 12%, còn bạc mất hơn 30%.

Đà giảm kéo dài sang phiên 2/2. Căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt và việc CME Group thông báo tăng mức ký quỹ với các hợp đồng tương lai vàng và bạc từ sau phiên 2/2 càng khiến thị trường lao dốc. Giá vàng giao ngay thế giới có thời điểm giảm 10% xuống sát 4.400 USD. Trong khi đó, giá bạc giảm 12% về sát 70 USD.

"Câu hỏi hiện tại là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cũng như đợt tăng giá vài tuần qua, diễn biến điều chỉnh gần đây là ‘quá nhanh và quá mạnh", Michael Brown - nhà phân tích tại Pepperstone nhận định.

Hà Thu (theo Reuters, AFP)