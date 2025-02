Các thị trường bất động sản bị định giá thấp nhất tại Mỹ

Người dân tại Detroit, Cleveland, St. Louis... đang có chi phí cho nhà ở thấp nhất so với mức trung bình toàn quốc.

Tỷ lệ thu nhập trung bình toàn quốc chi cho nhà ở hàng tháng là khoảng 36%, dựa trên số liệu khảo sát từ tháng 11/2024. Theo nghiên cứu của US News & World Report, bất kỳ tỷ lệ nào nhỏ hơn mức chuẩn đó đều được coi là thị trường bị định giá thấp - nơi mà các hộ gia đình có mức chi phí nhà ở ít hơn đáng kể trên thu nhập so với mức trung bình toàn quốc.

Theo phân tích dữ liệu từ báo cáo chỉ số thị trường nhà ở của US News, Detroit đứng đầu danh sách các thị trường nhà ở định giá thấp nhất tại Mỹ. Theo đó, người dân chỉ phải bỏ ra số tiền khoảng 17% thu nhập cho chi phí nhà ở.

4 trong 5 thị trường định giá thấp nhất nước Mỹ nằm ở vùng Trung Tây. Dẫn đầu là Motor City, với tỷ lệ thấp hơn một nửa so với mức trung bình toàn quốc (18%).

Tiếp theo là Cleveland, nơi người dân chỉ cần chi 19,1% thu nhập cho các chi phí liên quan đến nhà ở. Philadelphia đứng sau với mức 19,9%.

Theo các chuyên gia, Detroit và Cleveland có chi phí dành cho nhà ở thuộc ngưỡng thấp, do cả hai thành phố này từng phải đối mặt với những khó khăn do suy thoái kinh tế trước đó, dẫn đến dân số địa phương giảm - tỷ lệ thuận với nhu cầu tìm nhà ở. Điều này giải thích vì sao giá nhà ở những khu vực này luôn neo ở mức thấp, thậm chí thấp hơn nhiều so với trung bình toàn quốc trong 20 năm qua.

Tuy vậy, những năm gần đây, cả Detroit và Cleveland đều được cho là đang có sự phục hồi khả quan nhờ các cơ hội kinh tế mới và chi phí sinh hoạt hợp lý - hai yếu tố giúp thu hút nhiều người tìm đến mua nhà và sinh sống hơn.

Danh sách các thị trường định giá thấp tiếp theo thuộc về St. Louis và Oklahoma, với tỷ lệ lần lượt là 20,7% và 23,2%.

Phân tích dữ liệu gần đây từ Realtor cho thấy, hơn 62% hộ gia đình ở Detroit và St. Louis có đủ khả năng mua nhà. Để sở hữu một ngôi nhà thông thường tại hai thành phố này, người dân cần chi khoảng 73.000 USD.

Bất động sản tại Detroit. Ảnh: Realtor

Với hầu hết người Mỹ, nhà ở là khoản chi tiêu hàng tháng lớn nhất, chiếm phần lớn thu nhập của họ. Theo phân loại, các hộ gia đình chi hơn 30% tổng thu nhập hàng tháng cho nhà ở được cho là đang sở hữu một "gánh nặng chi phí". Điều này đồng nghĩa với việc họ chỉ còn lại một phần nhỏ thu nhập để chi cho các nhu cầu thiết yếu khác như thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, đi lại...

Khánh Đăng (theo NYPost, Realtor)