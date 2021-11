Các thí sinh đạt giải 'Vì một Việt Nam tất thắng'

Chủ nhân của các giải thưởng ở hai hạng mục vẽ tranh và sáng tác văn học "Vì một Việt Nam tất thắng" đã được xướng tên trong đêm Gala 21/11.

Hạng mục vẽ tranh:

Giải đặc biệt: Đỗ Ngọc Minh, 9 tuổi, Hà Nội với tác phẩm "Đi chợ giúp dân".

Giải nhất: Nguyễn Thị Hồng Ánh, 15 tuổi, Hà Tĩnh với tác phẩm "Ý thức là chính, dương tính không còn".

Giải nhì: Bùi Ngọc Uyên Nhi, 14 tuổi, Hải Phòng, với tác phẩm "Hai thế hệ" và Chu Ánh Tuyết, 15 tuổi, Hưng Yên với tác phẩm "Bàn tay diệu kỳ".

Giải ba: Đinh Thị Quốc Mi, 14 tuổi, Bình Định với tác phẩm "Việt Nam sẽ chiến thắng"; Nguyễn Thị Kim Ngân, 13 tuổi, Bình Định với tác phẩm "Việt Nam quyết thắng đại dịch"; Lê Thị Như Quỳnh, 13 tuổi, Thanh Hoá với tác phẩm "Chung tay đẩy lùi Covid-19".

Giải khuyến khích: Nguyễn Thị Kim Oanh, 10 tuổi, Hà Tĩnh với tác phẩm "Cùng nhau đẩy lùi Covid"; Võ Thị Thiên Ngân, 14 tuổi, TP HCM với tác phẩm "Hợp tác giúp đỡ cùng nhau chấp hành 5K để Việt Nam vượt qua đại dịch"; Đặng Nguyễn Hoàng Anh, 13 tuổi, Thanh Hoá với tác phẩm "Thiên thần áo trắng"; Trương Thị Mỹ Linh, 15 tuổi; Đặng Phạm Tuệ Giang, 12 tuổi, Thừa Thiên Huế với tác phẩm "Vì một Việt Nam tất thắng".

Giải thí sinh nhỏ tuổi nhất: Nguyễn Phan Gia Phúc, 4 tuổi, Đà Nẵng.

Giải thí sinh có nhiều bài dự thi nhất: Rơ Lan Chuy, đến từ SOS Pleiku.

Giải thí sinh có nhiều bình chọn nhất: Chu Ánh Tuyết, 15 tuổi, Hưng Yên.

Ngoài trao giải thưởng, Gala Vì một Việt Nam tất thắng còn là dịp trò chuyện với các thí sinh của cuộc thi. Ảnh: Đinh Tùng.

Hạng mục sáng tác văn học:

Giải đặc biệt: Trần Thị Như Quỳnh, 14 tuổi, Thanh Hoá với tác phẩm "Việt Nam tất thắng".

Giải nhất: Phạm Vũ Long, 14 tuổi, Hà Nội với tác phẩm "Niềm tin trọn vẹn".

Giải nhì: Hà Lê Minh, 9 tuổi, Thanh Hoá với tác phẩm "Thư gửi bố"; Cao Phương Thảo, 12 tuổi, Thái Nguyên với tác phẩm "Ước mong của con".

Giải ba: Nguyễn Vũ Duy, 14 tuổi, Nam Định với tác phẩm "Nắng sân trường"; Hoàng Ngọc Mai, 13 tuổi, Hà Nội với tác phẩm "Lời biết ơn tới các y bác sĩ"; Trần Hạo Quân, 10 tuổi, TP HCM với tác phẩm "Con muốn về nhà".

Giải khuyến khích: Nguyễn Thị Bảo, 14 tuổi, Phú Thọ với tác phẩm "Gửi bố mẹ nơi tuyến đầu chống dịch"; Diệu Thị Hồng Nhung, 16 tuổi, Nghệ An với tác phẩm "Ước mơ mong muốn một gia đình đầy đủ"; Đặng Thùy Linh, 11 tuổi, Hải Phòng với tác phẩm "Sài Gòn ơi!"; Nguyễn Văn Tráng, 13 tuổi, Nghệ An với tác phẩm "Vượt lên số phận"; Quang Thị Hương Trà, 16 tuổi, Nghệ An với tác phẩm "Cảm ơn vì tất cả".

Giải thí sinh nhỏ tuổi nhất: Trần Nguyễn Minh Phát, 5 tuổi, Ninh Thuận.

Giải thí sinh có nhiều bài dự thi nhất: Nguyễn Huyền Trang, 13 tuổi, Tuyên Quang.

Giải thí sinh có nhiều bình chọn nhất: Nguyễn Vũ Duy, 14 tuổi, Nam Định.

Ngoài ra, trong đêm gala, Ban tổ chức đã trao phần thưởng cho Nguyễn Vũ Duy, 14 tuổi, Nam Định - thí sinh có nhiều tác phẩm tham gia triển lãm nhất.

Ban Tổ chức