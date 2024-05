Jonathan Eig, 60 tuổi, là cựu biên tập viên cấp cao của tờ The Wall Street Journal. Ông là tác giả best-seller của New York Times với nhiều cuốn sách, như "Ali: A Life", "Luckiest Man: The Life and Death of Lou Gehrig" và "Opening Day: The Story of Jackie Robinson's First Season". Nhà sản xuất phim Ken Burns gọi Eig là "người kể chuyện bậc thầy", sách của ông được The Washington Post, Chicago Tribune, Sports Illustrated và Slate xếp vào danh sách những cuốn sách hay nhất năm. Ảnh: Berkley Center