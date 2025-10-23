Các sao trẻ Chelsea liên tục lập kỷ lục ở Champions League

AnhChơi hơn người từ phút 15, Chelsea thắng dễ Ajax 5-1, ở lượt ba vòng bảng Champions League hôm 22/10.

Chelsea đã có thêm một minh chứng thuyết phục cho niềm tin vào thế hệ trẻ. Lịch sử đã được viết nên nhiều lần trong đêm thi đấu của đội hình trẻ nhất của CLB tại Champions League. Đầu tiên là Marc Guiu, người trở thành cầu thủ ít tuổi nhất ghi bàn cho Chelsea tại đấu trường này, ở tuổi 19 tuổi 291 ngày.

Nhưng kỷ lục của Guiu chỉ tồn tại được 33 phút. Trước khi hiệp một khép lại, Estêvao Willian (18 tuổi 181 ngày) ghi bàn nâng tỷ số. Và đến đầu hiệp hai, Tyrique George (19 tuổi 260 ngày) hoàn tất chiến thắng 5-1 cho thầy trò Enzo Maresca, đẩy Guiu xuống vị trí thứ ba trong danh sách những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho câu lạc bộ tại châu Âu.

Chelsea trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League có ba cầu thủ tuổi teen ghi bàn trong cùng một trận. Trong khi đó, thầy trò John Heitinga thủng lưới bốn bàn ngay trong hiệp một tại cup châu Âu, điều chưa từng xảy ra với Ajax kể từ năm 1958.

Ajax hiện tại kém xa so với những thế hệ huyền thoại của họ. Gã khổng lồ Hà Lan đang khởi đầu mùa giải quốc nội một cách thảm hại, và bi kịch của họ tại Champions League được nối dài ngay ở phút 15 trên sân Stamford Bridge. Đội trưởng Kenneth Taylor sớm nhận thẻ đỏ vì một pha phạm lỗi thô bạo, để lại Ajax chỉ còn 10 người trên sân.

Taylor đã lao gầm giày vào mắt cá chân Facundo Buonanotte, khiến cầu thủ Argentina ngã gục đau đớn. Trọng tài người Đức Felix Zwayer, sau khi xem lại VAR, nâng thẻ vàng thành thẻ đỏ trực tiếp.

Chỉ ít phút sau, Chelsea trừng phạt đối thủ. Từ quả đá phạt, Buonanotte nhận bóng bên phải, ngoặt vào trong rồi đưa bóng sệt vào vòng cấm. Trung vệ Wesley Fofana đánh đầu trả ngược, để Guiu băng vào đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0.

Chelsea, với đội hình trẻ thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh tại Champions League, gần như không phải tốn nhiều sức. Tỉ số được nâng lên 2-0 khi Moises Caicedo sút từ 25 m chạm chân đối thủ đổi hướng bay vào lưới.

Ajax vùng lên yếu ớt. Wout Weghorst rút ngắn xuống 1-2 trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Tosin Adarabioyo với Raul Moro. Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang. Chỉ vài phút sau, Weghorst lại phạm lỗi ngớ ngẩn với Enzo Fernández trong cấm địa, và chính Enzo ghi bàn 3-1 từ quả phạt đền.

Cơn ác mộng chưa dừng lại. Trong phút bù giờ hiệp một, Josip Sutalo phạm lỗi trong cấm địa, và lần này Enzo nhường quyền sút phạt cho Estevao Willian. Sao trẻ Brazil sút quyết đoán đánh bại thủ môn 41 tuổi Remko Pasveer.. Chelsea lần đầu tiên ghi bốn bàn trong hiệp đầu tại Champions League kể từ trận thắng Genk năm 2011.

Ngay đầu hiệp hai, Tyrique George – cầu thủ vào sân thay người – sút xa đẹp mắt từ khoảng cách 20 m, ấn định chiến thắng 5-1. Sau đó, Maresca chủ động "hãm phanh", rút Caicedo và Enzo Fernandez ra nghỉ. Reggie Walsh, vừa tròn 17 tuổi hôm thứ Hai, được tung vào sân và trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Chelsea góp mặt tại Champions League.

Một buổi tối đáng nhớ ở Stamford Bridge – không chỉ bởi tỉ số, mà bởi cảm giác Chelsea đang thực sự bước vào kỷ nguyên mới của những ngôi sao tuổi teen. Thầy trò Maresca tạm xếp thứ 11 với sáu điểm, còn Ajax đứng chót bảng sau ba trận thua đậm.

Vy Anh