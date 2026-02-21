Các sản phẩm vàng 'rước lộc' của PNJ

PNJ "phủ sóng" hình tượng linh vật ngựa trong các thiết kế vàng, đại diện cho tinh thần chuyển mình, tiến bước và hành động chủ động "rước lộc".

Trong dịp năm mới, thương hiệu muốn lan tỏa tinh thần tiến bước đón lộc, chủ động thu hút nhưng điều may mắn cho bản thân qua những món quà vàng mang hình tượng linh vật ngựa.

Dịp Thần tài 2026, nhằm gia tăng yếu tố trải nghiệm trong loạt sản phẩm, khuyến khích người mua tiếp cận theo cách mới mẻ hơn, PNJ giới thiệu Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc với hình thức "xé túi mù".

Để mỗi lần mở hộp trở thành khoảnh khắc mong chờ, PNJ thiết kế 5 phiên bản khác nhau để khách hàng sưu tầm: Mã Tấn An Khang tượng trưng sức khỏe; Mã Kiến Công Danh mang ý sự nghiệp; Mã Chiêu Phú Quý thể hiện tài lộc; Mã Kết Hồng Duyên gắn với tình duyên và Secret có hình tượng Ngựa Chín Hồng Mao quý hiếm, biểu tượng của khí phách, sức mạnh bứt phá và sự thịnh vượng.

Bên cạnh đó, miếng vàng được tạo hình theo dáng túi tiền với ý nghĩa cất giữ những mong ước đầu năm, như một lời chúc sức khỏe, tài lộc, tình duyên và sự nghiệp hanh thông gửi đến người sở hữu.

Blindbox vàng 99,99% Mã Tiến Đắc Lộc với hình thức "xé túi mù". Ảnh: PNJ

Những khách hàng mong muốn khởi đầu hành trình tích lũy từ những giá trị nhỏ có thể lựa chọn sản phẩm Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát. Với trọng lượng 0,3 chỉ được ép vỉ mỏng nhẹ, sản phẩm mang hình ảnh chú ngựa đáng yêu với đường nét tròn đầy, mềm mại. Ngoài phiên bản Mã Nhi, PNJ giới thiệu nhiều thiết kế mới từ các biểu tượng quen thuộc của mùa xuân như con Lân, bánh chưng, bao lì xì... mang đến cảm giác gần gũi và tinh thần Tết.

Vàng mini 99,99% Tiểu Lộc Đại Phát. Ảnh: PNJ

PNJ còn giới thiệu một sản phẩm khác trong dòng vàng trải nghiệm - charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc với thiết kế nhỏ gọn. Lấy cảm hứng từ linh vật Ngựa năm 2026, sản phẩm được chế tác tinh xảo để có thể sử dụng linh hoạt với nhiều vai trò: charm vòng tay, mặt dây chuyền, móc điện thoại, gắn túi...

Charm vàng đa năng 24K (99,9%) Mã Nhi Rước Lộc. Ảnh: PNJ

Ngoài ra, bộ sưu tập trang sức vàng 99% Turning Gold với ba hình tượng ngựa, hồ ly và bướm mang tinh thần trẻ trung, góp phần mở rộng trải nghiệm tích lũy vàng, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu kết hợp giữa làm đẹp và tích lũy. Điểm nhấn của bộ sưu tập là thiết kế có hình tượng Horsie, chú ngựa luôn bản lĩnh và chủ động tiến về phía trước, chinh phục mục tiêu năm Bính Ngọ 2026.

Bộ trang sức Horsie. Ảnh: PNJ

Bên cạnh phát triển sản phẩm, PNJ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng, theo Nghị định 232 ngày 10/10/2025 và Nghị định 320 ngày 15/12/2025 của Chính phủ thực hiện thanh toán theo đúng quy định hiện hành thông qua tài khoản ngân hàng của khách hàng và tài khoản thanh toán của công ty. PNJ đồng thời mở rộng thêm các giải pháp và quyền lợi nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho khách hàng, đặc biệt với các giao dịch có giá trị dưới 20 triệu đồng.

Thương hiệu liên kết với hơn 20 ngân hàng để hỗ trợ thanh toán qua thẻ tín dụng, bao gồm hình thức trả thẳng và trả góp khi mua trang sức dưới 20 triệu đồng. Từ ngày 9/2, đối với khách hàng bán vàng và lựa chọn hình thức nhận tiền qua ngân hàng, PNJ cam kết thời gian thanh toán cụ thể như sau: các giao dịch phát sinh trước 16h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu sẽ được xử lý và chi trả trong cùng ngày. Với các giao dịch thực hiện sau 16h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu, hoặc rơi vào thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết, khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.

Thiên Minh