Các sản phẩm của TH trên chuyến bay Vietnam Airlines

Hành khách được thưởng thức kem, sữa tươi, sữa chua, nước trái cây… của TH tại phòng chờ Thương gia cũng như trong hành trình bay của Vietnam Airlines.

Tập đoàn TH và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) hợp tác đưa các sản phẩm thương hiệu TH True Milk lên các chuyến bay từ nhiều năm nay.

Sản phẩm của TH được phục vụ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Ảnh: Anh Duy

Theo đó, ở khoang Thương gia, hành khách sẽ dùng thức uống chào mừng bằng các sản phẩm thanh mát như trà tự nhiên TH true Tea (trà xanh vị chanh, trà đào, trà vải). Tại đây, hành khách có cơ hội được phục vụ nhiều sản phẩm khác như: kem Caramel cà phê muối, kem Vanilla nguyên chất, hay sữa hạt óc chó TH true Nut...

Trong khi đó, ở khoang phổ thông, những sản phẩm như sữa chua nếp cẩm hay sữa uống lên men Probiotics chứa 18 tỷ lợi khuẩn mỗi chai mang đến lựa chọn nhẹ nhàng, hỗ trợ tiêu hóa và tạo sự thoải mái trong suốt hành trình cho hành khách.

Kem TH true Ice Cream - món tráng miệng yêu thích của nhiều hành khách. Ảnh: Anh Duy

Danh mục sản phẩm của TH còn mở rộng với phòng chờ thương gia Bông Sen Vàng tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) với các sản phẩm như: sữa tươi tiệt trùng TH true Milk, sữa chua TH true Yogurt, nước trái cây tự nhiên TH true Juice. Hành khách cũng có thể thưởng thức một vài lát bơ lạt TH true Butter kèm bữa ăn nhẹ bổ dưỡng... để mở đầu cho một hành trình đầy năng lượng.

Các sản phẩm TH được phục vụ trong phòng chờ và trên các chuyến bay được bố trí luân phiên, tùy thuộc vào từng giai đoạn trong năm và đặc thù của từng hành trình.

Hiện hệ sinh thái sản phẩm của TH gồm hơn 200 sản phẩm đa dạng, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Hành khách khởi động hành trình với những sản phẩm tươi ngon, giàu dưỡng chất tại phòng chờ thương gia Bông Sen Vàng. Ảnh: Anh Duy

Theo đại diện TH, các sản phẩm trong thực đơn ẩm thực của Vietnam Airlines đều được làm từ nguyên liệu thiên nhiên, không chất bảo quản, sản xuất tại Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH true Milk và Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Hai nhà máy thuộc hai công ty vừa được Control Union chứng nhận đạt chuẩn trung hòa carbon PAS 2060:2014, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nhiều sản phẩm trong số này đạt "Thương hiệu quốc gia Việt Nam" và các giải thưởng quốc tế như: "Sản phẩm của năm" 5 năm liền (2015 - 2019) tại Triển lãm Thực phẩm thế giới WorldFood tại Moscow, Nga; giải thưởng "Sản phẩm xuất sắc của Global Brands - Vương quốc Anh 2025"...

Cả TH và Vietnam Airlines đều theo đuổi mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường và khuyến khích lối sống xanh. Trong khi Vietnam Airlines ưu tiên các giải pháp dịch vụ thân thiện với môi trường, TH phát triển sản phẩm trung hòa carbon, giảm nhựa dùng một lần và hướng tới Net Zero vào năm 2050.

Như Ý