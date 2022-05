Các quỹ ETF sẽ cơ cấu thế nào trong tháng tới?

SSI Research và Yuanta cùng dự báo FTSE Vietnam Index có thể thêm SHB, NLG, trong khi V.N.M ETF có thể mua mới FTS, SHB và VCG.

Các quỹ ETF ngoại chuẩn bị thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý II/2022. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/6, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 31/5.

Bộ phận phân tích Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) dự báo cổ phiếu SHB của Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội, NLG của Công ty Đầu tư Nam Long và VHC của Vĩnh Hoàn có thể được thêm vào FTSE Vietnam Index trong kỳ cơ cấu này do đã đạt đủ các yêu cầu. Trong khi đó, mã APH của An Phát Holdings có thể bị loại do không duy trì được giá trị vốn hóa.

Tổng tài sản của FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 23/5 đạt 275 triệu USD. Trong kỳ cơ cấu tới, ETF này có thể được mua vào hơn 7 triệu cổ phiếu SHB, gần 1,7 triệu cổ phiếu NLG và hơn 700.000 cổ phiếu VHC.

Trong khi đó, hầu hết cổ phiếu trong danh mục của FTSE ETF sẽ bị bán ra để giảm tỷ lệ. APH được dự báo bị bán ra 1,5 triệu đơn vị.

Ngoài FTSE, MVIS sẽ công bố kết quả cơ cấu danh mục quý II của MVIS Vietnam Index - chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) vào 10/6.

SSI Research dự báo không có cổ phiếu nào được thêm vào danh mục MVIS Vietnam Index ở kỳ cơ cấu lần này, trong khi mã ORS của Công ty Chứng khoán Tiên Phong và APH có thể bị loại do không thỏa mãn điều kiện về vốn hóa.

Trong báo cáo giữa tháng 5, Công ty chứng khoán Yuanta cũng đưa ra dự báo về kết quả tái cơ cấu danh mục kỳ quý II/2022 của hai quỹ này, với một số sự khác biệt so với dự báo của SSI Reseach.

Với FTSE ETF, theo ước tính của Yuanta, chỉ có SHB và NLG là hai mã đáp ứng các tiêu chí, sẽ được mua lần lượt 15,3 triệu cổ phiếu và 4,7 triệu cổ phiếu.

Ngược lại, quỹ này sẽ loại APH vì giá trị vốn hoá thấp hơn 0,5% giá trị vốn hoá thị trường của FTSE ETF. Các cổ phiếu khác trong danh mục đa phần bị bán ra để đảm bảo tỷ trọng.

Với V.N.M ETF, Yuanta dự báo quỹ này sẽ mua mới ba cổ phiếu gồm FTS, SHB, VCG. ETF này có thể mua 13,8 triệu cổ phiếu SHB với giá trị hơn 200 tỷ đồng. VCG được mua 4,5 triệu cổ phiếu, còn FTS được mua 1,8 triệu đơn vị.

Thị trường chứng khoán có xu hướng phục hồi trong tuần giao dịch gần nhất. VN-Index tăng 5 trong 7 phiên gần nhất, lên lại vùng 1.260 điểm. Nhịp tăng điểm giúp nhiều mã phục hồi, đặc biệt là nhóm ngân hàng và bất động sản.

SHB, cổ phiếu được dự báo được mua nhiều nhất trong kỳ cơ cấu sắp tới, hiện giao dịch ở mức hơn 15.000 đồng, tăng 12% so với mức đáy tuần trước. SHB cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trong top đầu gần đây. Cổ phiếu thứ hai được cả SSI Research và Yuanta nhắc tới là NLG. Mã này giao dịch ở vùng giá gần 47.000 đồng, phục hồi từ mức đáy dưới 42.000 đồng xác lập cuối tháng 4.

Minh Sơn