Các quy định check in sớm và check out muộn khách sạn

Thời gian nhận phòng quy định là 14h và trả phòng là 12h, ngoài khoảng này bạn thường phải mất thêm phí.

Trả lời độc giả Minh Thi về chi phí phát sinh khi check in sớm và check out muộn, đại diện truyền thông và marketing của một khách sạn 5 sao ở Hà Nội cho hay hiện các khách sạn đều quy định giờ nhận phòng (check in) là 14h hoặc muộn hơn. Giờ trả phòng (check out) thường là 12h, có một số nơi là 11h. Thời gian như vậy tương ứng với một ngày đêm thuê phòng khách sạn.

Khi khách có nhu cầu check in sớm hoặc check out muộn, cần liên hệ trực tiếp với khách sạn để có câu trả lời chính xác nhất. Thông thường, nếu khách chỉ đến sớm hoặc trả phòng muộn 1-2 tiếng sẽ được miễn phí. Nhưng nếu dài hơn, khách sẽ phải trả từ 30% đến 100% mức giá thuê phòng.

Ngoài ra, theo thông tin từ Tripadvisor và Travel and Leisure, thời gian check in 14h và check out 12h nhằm giúp khách sạn tối ưu hóa hoạt động kinh doanh mà vẫn mang lại sự thuận tiện cho khách. Khoảng thời gian 2 tiếng buổi trưa được dành cho dọn dẹp, kiểm tra phòng để phục vụ khách mới. Thời gian dọn phòng thường dao động từ 15 đến 60 phút, tuỳ theo tình trạng phòng.

Nhân viên sẽ hút bụi, thay chăn ga gối đệm, lau các bề mặt, thay hoặc bổ sung đồ ăn, cốc chén trong phòng... Phòng tắm, nơi bẩn nhất, thường sẽ được lau dọn sau cùng. Ngoài ra, nhân viên cũng sẽ phải kiểm tra chức năng của các thiết bị trong phòng như TV, điều hòa, tủ lạnh trước khi hoàn tất công việc.

Trường hợp check in sớm, nếu khách sạn vẫn còn phòng trống và đã có yêu cầu từ trước, lễ tân sẽ bố trí phòng cho khách. Một số khách sạn áp dụng mức phí check in sớm, từ 5h đến 9h, là 50% giá phòng, từ 9h đến 14h, là 30% giá phòng.

Với check out muộn, khách sạn sẽ phải căn cứ vào lượng khách của ngày tiếp theo. Nếu các phòng đều kín, bạn sẽ không được phép check out muộn. Nếu còn phòng trống, thường thời gian check out từ 13h đến 15h sẽ tính 30% giá phòng, từ 15h đến 18h là 50% giá phòng và nếu trả phòng sau 18h, mức phí là 100%.

Một số lưu ý khi check in và check out

- Khi đặt phòng, cần tìm hiểu rõ thông tin về khách sạn. Tham khảo những bình luận của khách đã ở là một trong những kinh nghiệm tốt.

- Mỗi khách sạn sẽ có những quy định riêng về thời gian nhận và trả phòng nên nếu bạn có nhu cầu nhận phòng sớm và trả phòng muộn hơn so với quy định, cần trao đổi trước để tránh rắc rối khi tới nơi.

- Đặt phòng theo giờ sau khi đã check out là một giải pháp tiết kiệm chi phí nếu khách sạn cung cấp dịch vụ này. Thông thường thì thuê phòng theo giờ sẽ rẻ hơn phí check out muộn.

Tâm Anh