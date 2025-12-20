Các quốc gia dẫn đầu và tụt hậu ở châu Âu về xe điện

Ở Na Uy, doanh số xe điện đạt 94% tổng doanh số ôtô trong 7 tháng đầu năm, còn ở Croatia chỉ 1%.

Trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực thúc đẩy các nhà sản xuất ôtô chuyển sang xe điện, doanh số xe điện trên khắp lục địa lại không đồng đều. Những mức cao nhất thuộc về các nước phía bắc và phía tây, trong khi các quốc gia phía nam và phía đông có xu hướng tụt hậu.

Na Uy, vẫn dẫn đầu cuộc cách mạng xe điện từ những năm gần đây, có doanh số xe điện 94%. Quốc gia này đang hướng tới mục tiêu sử dụng hoàn toàn xe điện. Số lượng đăng ký xe điện tiếp tục tăng mạnh, đạt 31,5% so với cùng kỳ 2024, trong khi số lượng xe hybrid cắm điện giảm 14,3%. Điều thú vị là, số lượng đăng ký xe hybrid thông thường giảm mạnh 66% trong cùng kỳ.

Volkswagen ID. Buzz và Tesla Model Y - hai xe điện bán chạy hàng đầu ở Na Uy. Ảnh: AutoExpress

Đứng sau Na Uy là Đan Mạch, với doanh số xe điện chiếm 64% trong tổng doanh số xe mới bán ra. Lần lượt tiếp theo với con số gần giống nhau là Thụy Điển (35%), Phần Lan (34%) và Hà Lan (34%).

Các quốc gia gồm Anh, Áo, Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha có doanh số xe điện chiếm 20-22%. Thấp hơn một chút là Pháp, Đức và Ireland (17-18%).

Trong khi đó, chỉ cao hơn đôi chút so với Croatia là một loạt quốc gia với tỷ lệ xe điện chỉ một con số, như Bulgaria, Slovakia, Romania hay Italy.

EU đang nới lỏng các mục tiêu giảm phát thải đến năm 2035 trong bối cảnh ngành công nghiệp phản đối mạnh mẽ, cho rằng nhu cầu xe điện tăng chậm hơn dự kiến và cần thêm thời gian để chuyển đổi từ động cơ đốt trong.

Tại Na Uy, nơi chính phủ sử dụng quỹ tài sản quốc gia được tài trợ từ dầu mỏ để trợ cấp cho xe điện và đầu tư vào cơ sở hạ tầng sạc, doanh số xe điện đạt 94% tổng doanh số ôtô trong 7 tháng đầu năm 2025, theo dữ liệu từ công ty tư vấn Inovev.

Các chính phủ và quốc gia ở khu vực Bắc và Tây Âu cũng cung cấp trợ cấp và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, thúc đẩy doanh số. Tuy nhiên, việc áp dụng xe điện ở Nam và Đông Âu diễn ra chậm hơn nhiều, vì xe điện vẫn còn đắt đỏ đối với nhiều người và cơ sở hạ tầng sạc gần như không tồn tại ở một số khu vực. Croatia chỉ đạt 1%, theo dữ liệu của Inovev.

Sự khác biệt này có nghĩa là trên phần lớn lục địa, tỷ lệ sử dụng xe điện nói chung trong 7 tháng đầu năm nay chỉ ở mức thấp đến trung bình một con số.

EU đã dành ngân sách cho cơ sở hạ tầng sạc điện và một số khoản trợ cấp cho xe điện trên toàn khối. Nhưng tại các thị trường như Tây Ban Nha, nơi đã triển khai các chương trình hỗ trợ mua xe điện, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cung cấp các mẫu xe giá cả phải chăng hơn đã hưởng lợi nhiều hơn so với các đối thủ châu Âu.

Việc nới lỏng các mục tiêu giảm phát thải của EU có thể làm giảm đầu tư vào cơ sở hạ tầng sạc điện, một yếu tố quan trọng cho việc phổ biến xe điện. Một số nhà sản xuất ôtô đã bắt đầu thu hẹp tham vọng, điển hình là Renault gần đây đã cắt giảm kế hoạch sạc xe điện khi ưu tiên lợi nhuận trong một thị trường khó khăn.

Trong xu hướng khác, xe hybrid nổi lên như sự lựa chọn hàng đầu của người mua xe mới tại châu Âu năm 2025, chiếm 34,8% tổng số lượng đăng ký và lần đầu tiên vượt qua xe chạy xăng (27,2%), theo TradingPadia. Xe điện đứng ngay sau với 27,3%, cho thấy sự chuyển dịch rõ ràng và ngày càng nhanh chóng hướng tới phương tiện giao thông điện hóa trên khắp lục địa.

Mỹ Anh (theo Reuters)