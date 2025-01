Các phương pháp trẻ hóa da toàn diện tại Hulo Beauty

Hulo Beaty sở hữu công nghệ CFU Èlife từ Italy và phương pháp đưa tinh chất trẻ hóa vào da hỗ trợ kích thích sản sinh collagen giúp da săn chắc hơn.

CFU Èlife là phương pháp nâng cơ và trẻ hóa da không xâm lấn đến từ Italy. CFU Èlife sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, với công nghệ tiên tiến không tâm nhiệt, giúp khách hàng không đau. Các sóng siêu âm hội tụ thâm nhập vào khu vực được điều trị ở khoảng cách tiêu cự được chọn, có thể tác động đa lớp từ cân cơ, lớp mỡ, lớp da để đạt hiệu quả nâng cơ, giảm mỡ chỉ sau một liệu trình. Phương pháp này giúp khuôn mặt thon gọn, đường viền hàm sắc nét, da săn chắc, phù hợp cho những người muốn cải thiện vùng da chùng nhão, chảy xệ mà không cần phẫu thuật.

Thiết bị nâng cơ, trẻ hóa da CFU Èlife tại Hulo Beauty. Ảnh: Hulo Beauty

Đội ngũ bác sĩ tại Hulo Beauty thiết kế riêng hai liệu trình trẻ hóa da sử dụng công nghệ nâng cơ CFU Èlife là trẻ hóa da đa tầng Lightmoon (kết hợp thêm Laser Q Plus A Evo) và trẻ hóa da Hulo4you (sự kết hợp giữa liệu trình Lightmoon và tinh chất trẻ hóa Huloskin). Trong đó, laser Q Plus A Evo hỗ trợ trẻ hóa bề mặt và "đánh bay" sắc tố sâu dưới da, giúp da sáng khỏe, đều màu hơn. Laser Q Plus A Evo là thiết bị từ Tập đoàn Quanta (Italy). Sau khi thực hiện xong liệu trình, làn da sẽ trở nên săn chắc, tăng sinh collagen tự nhiên. Hiệu quả kéo dài từ 6 đến 12 tháng, tùy vào cơ địa từng người.

Tại Hulo Beauty, các dịch vụ trẻ hóa da sử dụng công nghệ CFU mang lại hiệu quả cao chỉ sau một lần thực hiện. Ngay sau khi làm xong, khách hàng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt, làn da cải thiện từ 10% đến 20% so với tình trạng ban đầu. Liệu trình này không chỉ hỗ trợ nâng cơ, xóa nhăn mà còn tái sinh làn da rạng rỡ.

Ngoài CFU Èlife, Hulo Beauty còn có thêm phương pháp trẻ hóa đưa tinh chất vào da như: Huloskin, Profhilo, Meso Advanced, giúp làn da căng bóng, ẩm mượt. Phương pháp này khá phổ biến hiện nay bởi chi phí hợp lý và hiệu quả. Hulo Beauty sử dụng các sản phẩm tiêm được sản xuất từ Mỹ, Italy, Thụy Sĩ, và cấp phép bởi Sở Y tế. Tất cả đều chứa những yếu tố tăng trưởng, HA cấp ẩm, acid amin, mang lại làn da căng bóng, ẩm mượt, đều màu, hỗ trợ giảm nếp nhăn.

Liệu trình trẻ hóa da tại Hulo Beauty mang đến làn da rạng ngời, mịn màng cho khách hàng. Ảnh: Hulo Beauty

Phòng khám thẩm mỹ da Hulo Beauty được thành lập bởi đội ngũ bác sĩ có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa. Tại đây, khách hàng sẽ được thăm khám bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu tay nghề cao. Công nghệ soi da Visia 3D hiện đại hỗ trợ bác sĩ phân tích chi tiết làn da của khách hàng. Từ đó, bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cá thể hóa, mang lại hiệu quả tối ưu.

Ngoài những liệu trình trẻ hóa da, phòng khám còn có thêm những dịch vụ khác để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng như: điều trị nám, điều trị mụn, chăm sóc da, xóa nhăn, tiêm chất làm đầy (filler), điều trị vùng cơ thể (bụng, cánh tay), triệt lông...

Phòng khám thẩm mỹ da Hulo Beauty. Ảnh: Hulo Beauty

(Nguồn: Hulo Beauty)