Các phương pháp in ấn cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể chọn loại in hiflex, uv hay in tem nhãn tùy thuộc nhu cầu.

Với mục tiêu tăng nhanh doanh số dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp thực hiện chiến lược phủ sóng thương hiệu và đầu tư ấn phẩm in ấn. Dưới đây là ưu, nhược một số loại hình in ấn giúp doanh nghiệp tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

In hiflex

Khi đi qua các tuyến đường, tòa nhà văn phòng hay sự kiện, không khó để bắt gặp các sản phẩm quảng cáo như biển quảng cáo pano, bảng hiệu, hay backdrop. Các sản phẩm này thường được in bằng công nghệ in hiflex với ưu điểm dễ thu hút sự chú ý và độ bền cao.

Chất liệu hiflex, chủ yếu là nhựa PVC, có độ dày từ 2,4 zem đến 5,2 zem, với nhiều lựa chọn màu sắc như trắng sữa, xám và xuyên đen, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công nghệ in hiflex mang đến nhiều ưu điểm như độ bền cao, khả năng chống thấm nước và chịu được tác động của thời tiết, chi phí thấp, dễ lắp đặt. Tuy nhiên, in hiflex có độ sắc nét ở mức trung bình và hình ảnh sẽ dần phai màu sau 3-4 năm, yêu cầu doanh nghiệp thay thế định kỳ để duy trì hiệu quả quảng cáo.

Công nghệ in hiflex có độ bền cao. Ảnh: Công ty sản xuất in ấn quảng cáo thương hiệu

Hiện nay có 2 loại in hiflex chính là xuyên đèn và không xuyên đèn. Phổ thông là loại in hiflex xuyên đèn với nhiều độ dày khác nhau. Bạt càng mỏng, khả năng xuyên đèn càng tốt. Ngoài ra, loại hiflex không xuyên đèn thường được in trên chất liệu bạt dày, dùng để treo trên cao hoặc in với kích thước lớn.

In UV

Doanh nghiệp còn có thể tham khảo công nghệ in UV mới với nhiều ưu điểm. Công nghệ này sử dụng mực in UV và đèn UV để in trực tiếp lên các vật liệu như kính, gỗ, nhựa, mica, formex, gạch men, và kim loại. Điều này cho phép doanh nghiệp thoải mái sáng tạo để tạo ra những sản phẩm độc đáo và đa dạng trên nhiều chất liệu.

Công nghệ in UV có nhiều ưu điểm. Ảnh: Công ty sản xuất in ấn quảng cáo thương hiệu

In UV không chỉ bền bỉ nhờ quá trình mực hóa dầu dưới tia UV mà còn sắc nét, cho ra các sản phẩm in có tính thẩm mỹ cao và chống phai màu. Với tính năng in nhiều lớp màu đồng thời, in UV là lựa chọn tối ưu cho những dự án quảng cáo yêu cầu độ chính xác cao và bền màu.

In tem nhãn, sticker

In tem nhãn là quá trình tạo ra những nhãn dán nhỏ, chứa đựng thông tin về sản phẩm như tên gọi, thành phần, hướng dẫn sử dụng, mã vạch, ngày sản xuất, hạn sử dụng,... Tem nhãn thường được dùng cho các bao bì sản phẩm.

Công nghệ in tem nhãn, sticker. Ảnh: Công ty sản xuất in ấn quảng cáo thương hiệu

Hiện trên thị trường có 4 loại tem nhãn phổ biến gồm tem nhãn decal, tem nhãn giấy, tem nhãn nhựa, tem nhãn uv DTF dán không nền lên thủy tinh đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Doanh nghiệp có thể tham khảo nhiều công nghệ in tem nhãn hiện đại như in offset, in flexo, in kỹ thuật số...

