Các phương pháp hỗ trợ sinh sản cho vợ chồng lựa chọn sinh con muộn

Các cặp vợ chồng có thể tham khảo biện pháp trữ trứng, trữ phôi, thụ tinh ống nghiệm khi có ý định trì hoãn việc có con, theo bác sĩ khoa hiếm muộn IVF Phương Châu,

BS.CKII Dư Huỳnh Hồng Ngọc - Trưởng khoa hiếm muộn, IVF Phương Châu cho biết, độ tuổi thích hợp để phụ nữ sinh con là vào khoảng 25 – 35 vì khi ấy sức khỏe của cả mẹ và bé sẽ được đảm bảo hơn. Tuy nhiên thực tế rất nhiều người trong độ tuổi này vẫn chưa lập gia đình vì còn đầu tư cho bản thân cũng như nhiều lý do riêng tư. Theo nghiên cứu, khi sinh con muộn cả mẹ và bé đều tăng các nguy cơ và biến chứng. Đối với mẹ mang thai lớn đều là những thai kỳ nguy cơ cao, tăng các nguy cơ võ tử cung, băng huyết sau sinh... ảnh hưởng đến sự an toàn của mẹ trong thai kỳ. Đối với con, độ tuổi sinh của mẹ cao sẽ tăng nguy cơ dị tật, sinh non, sảy thai liên tục... và nhiều hệ lụy về mặt xã hội, gia đình.

BS.CKII. Dư Huỳnh Hồng Ngọc đang tư vấn cho khách hàng. Ảnh: Phương Châu

Theo bác sĩ Ngọc, khi hai vợ chồng có dự định lên kế hoạch sinh sản thì nên kiểm tra sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân. Đánh giá khả năng sinh sản của phụ nữ và nam giới còn trì hoãn được trong bao lâu, và nếu bác sĩ kiểm tra nếu tình trạng sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng không tốt thì không nên trì hoãn việc có con. Khoa hiếm muộn IVF Phương Châu hiện áp dụng các biện pháp cho các cặp vợ chồng trì hoãn việc có con.

Trữ trứng: đây là phương pháp dành cho các chị em đã đến tuổi sinh sản nhưng chưa có ý định lập gia đình. Kỹ thuật này nhằm bảo quản trứng trong điều kiện lạnh sâu bằng ni tơ lỏng, trong thời gian dài để sử dụng về sau mà chất lượng trứng không thay đổi theo thời gian.

Thụ tinh trong ống nghiệm: đối với các cặp vợ chồng dự định sinh con muộn, bác sĩ khuyên có thể thụ tinh ống nghiệm tạo phôi, trữ lạnh phôi để bảo tồn khả năng sinh sản hai vợ chồng. Thụ tinh trong ống nghiệm là tinh trùng và trứng được đem ra khỏi cơ thể người, sau đó được xử lý và nuôi cấy trong điều kiện phòng thí nghiệm. Quá trình tạo phôi và nuôi cấy phôi trong những ngày đầu cũng diễn ra bên ngoài cơ thể. Sau đó, phôi hình thành sẽ được chọn lọc để cấy trở lại vào buồng tử cung của người vợ.

Khách hàng đến thăm khám, điều trị tại IVF Phương Châu. Ảnh: Phương Châu

Đông lạnh phôi: khi gia đình đã sẵn sàng cho việc có con, các bác sĩ sẽ làm kỹ thuật rã phôi để chuyển, chủ động thời gian mang thai. Trữ phôi là một quá trình đông lạnh và lưu trữ phôi để sử dụng sau này. Phương pháp này được đánh giá là tương đối an toàn và hiện không có bằng chứng nào cho thấy việc trữ đông phôi sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng phôi.

Xin trứng: đối với các trường hợp phụ nữ mãn kinh sớm, giảm dự trữ buồng trứng sớm, không còn khả năng sinh sản thì có thể xin trứng từ những người hiến trứng tình nguyện.

Khoa Hiếm muộn IVF Phương Châu thuộc bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã đạt cùng lúc hai tiêu chuẩn kiểm định uy tín trên thế giới về tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện (JCI) và tiêu chuẩn chất lượng riêng biệt cho Hỗ trợ sinh sản (RTAC).

Hơn 10 năm hoạt động, đã có 4.000 em bé được chào đời nhờ các phương pháp điều trị hiếm muộn tại IVF Phương Châu.

Yên Chi