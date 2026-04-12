Các phim nổi bật về phiêu lưu vũ trụ

"Gravity", "Project Hail Mary" tái hiện môi trường không trọng lực nguy hiểm, làm nổi bật bản năng sinh tồn của con người trong vũ trụ.

Những bí ẩn của vũ trụ luôn thu hút sự quan tâm, truyền cảm hứng cho Hollywood sáng tạo ra nhiều phim về không gian. Cuối tháng 3, Project Hail Mary với Ryan Gosling thủ vai chính trở thành một trong những phim ăn khách nhất từ đầu năm đến nay. Sau đó, ngày 1/4, NASA phóng tên lửa Artermis II, đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn 50 năm.

Dịp này, chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes điểm qua loạt tác phẩm kể về hành trình khám phá môi trường không trọng lực, đề cao con người trong điều kiện khắc nghiệt.

1. Gravity (2013)

Trailer Gravity Trailer "Gravity". Video: Warner Bros. Pictures

Phim của Alfonso Cuarón biến câu chuyện sinh tồn thành trải nghiệm cảm xúc, nơi cảm giác cô độc và mong manh của con người đặt giữa không gian rộng lớn. Thông qua hành trình về Trái Đất của các phi hành gia Ryan (Sandra Bullock) và Matt (George Clooney) sau khi con tàu của họ gặp nạn, Gravity tái hiện nỗi sợ, sự mất mát và nỗ lực tái sinh của con người. Dự án đạt doanh thu trên 700 triệu USD và chiến thắng bảy trên tổng số 10 đề cử Oscar. Theo Rotten Tomatoes, giới chuyên môn đánh giá tác phẩm mang màu sắc căng thẳng, với phần dàn dựng chắc tay và hình ảnh ấn tượng.

2. Project Hail Mary (2026)

Trailer 'Project Hail Mary' (Thoát khỏi tận thế) Trailer "Project Hail Mary". Video: Sony Pictures

Phim do Phil Lord và Chris Miller đạo diễn, kể về Ryland Grace, một nhà sinh học phân tử rời bỏ nghiên cứu để đi dạy học, bị cuốn vào sứ mệnh cứu thế giới do Mặt Trời bị một dạng vi sinh vật ngoài hành tinh hút cạn năng lượng.

Dù lấy đề tài kịch tính, tác phẩm có giọng điệu thiên về giải trí, đi theo hướng tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Kịch bản đi theo cấu trúc đan xen giữa hiện tại và quá khứ, hé lộ nguyên nhân thảm họa, làm rõ sự biến đổi tâm lý nhân vật. Điểm sáng lớn nằm ở diễn xuất của Ryan Gosling. Với sự duyên dáng và khả năng kiểm soát nhịp diễn, anh làm chủ cảm xúc nhân vật, giữ cho mạch phim trôi chảy.

3. WALL-E (2008)

Trailer 'WALL-E' Trailer "WALL-E". Video: Pixar

Tác phẩm lấy bối cảnh Trái Đất bị bỏ hoang vì rác thải và lối sống tiêu thụ, từ đó nhấn mạnh trách nhiệm của con người với môi trường. Điểm mạnh của phim nằm ở cách kể chuyện không cần nhiều lời thoại mà vẫn truyền tải được cảm xúc. Hình ảnh, âm nhạc và thiết kế nhân vật giúp phim dễ xem với trẻ em, nhưng cũng đủ chiều sâu để người lớn suy ngẫm. Wall-E được xem là một trong những tác phẩm xuất sắc của Pixar, giành Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất và thu về khoảng 521,3 triệu USD toàn cầu.

4. Apollo 13 (1995)

Trailer phim 'Apollo 13' (1995) Trailer "Apollo 13". Video: Universal Pictures

Phim của đạo diễn Ron Howard là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất về không gian, tái hiện câu chuyện có thật về sứ mệnh Apollo 13 năm 1970. Trong hành trình hướng tới Mặt Trăng, con tàu gặp sự cố nghiêm trọng, khiến ba phi hành gia rơi vào tình thế nguy hiểm và buộc phải tìm cách sống sót để trở về Trái Đất.

Mạch truyện được xây dựng theo hướng tăng dần kịch tính, xoay quanh cuộc chạy đua với thời gian nhằm giải quyết sự cố và đảm bảo an toàn cho phi hành đoàn. Với sự cố vấn từ NASA, bộ phim tái hiện tương đối chính xác các chi tiết kỹ thuật, đồng thời khắc họa chân thực áp lực và không khí căng thẳng của một sứ mệnh ngoài không gian.

5. The Martian (2015)

Trailer The Martian Trailer "The Martian". Video: 20th Century Fox

Tác phẩm của đạo diễn Ridley Scott ghi dấu ấn khi biến một câu chuyện sinh tồn trên sao Hỏa thành lời tôn vinh trí tuệ, sự bình tĩnh và tinh thần lạc quan của con người. Nhân vật phi hành gia Mark Watney (Matt Damon) đại diện cho tinh thần không bỏ cuộc, chủ động giải quyết vấn đề và biến khủng hoảng thành thử thách có thể kiểm soát. Phim giữ được nhịp kể dễ tiếp cận, không quá nặng nề như nhiều tác phẩm cùng thể loại, nhưng đảm bảo tính thuyết phục về cảm xúc lẫn khoa học.

6. Moon (2009)

Trailer 'Moon' (2009) Trailer "Moon". Video: Sony Pictures

Phim của Duncan Jones khai thác bối cảnh trên Mặt Trăng để đặt ra câu hỏi về bản ngã, sự cô lập và tính nhân bản. Kịch bản xoay quanh Sam Bell (Sam Rockwell đóng), vận hành trạm khai thác khí heli, phát hiện anh chỉ là một trong những bản sao của nguyên bản.

Phim gợi mở cảm giác hoài nghi về danh tính và sự tồn tại, biến câu chuyện khoa học viễn tưởng thành quá trình khám phá tâm lý con người. Êkíp chọn lối kể tối giản, không phụ thuộc vào hành động hay kỹ xảo mà tập trung vào không khí lạnh lẽo, nhịp kể chậm và diễn xuất của Sam Rockwell.

7. 2001: A Space Odyssey (1968)

Trailer 2001: A Space Odyssey (1968) Trailer "2001: A Space Odyssey". Video: YouTube Stanley Kubrick

Tác phẩm do đạo diễn Stanley Kubrick thực hiện, là một trong những phim khoa học viễn tưởng có giá trị của điện ảnh thế giới. Bộ phim mượn chuyến đi tới Sao Mộc để đặt ra suy ngẫm về chủ nghĩa hiện sinh, sự tiến hóa của loài người, trí tuệ nhân tạo. Ra mắt trước ba năm khi Salyut 1- trạm vũ trụ đầu tiên được phóng lên quỹ đạo thành công, dự án cho thấy tầm nhìn vượt thời đại, giành giải Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Sau này, tầm ảnh hưởng của phim phản chiếu trong nhiều tác phẩm như Alien, Blade Runner hay Contact.

8. First Man (2018)

Trailer First Man Trailer "First Man". Video: Universal Pictures

Phim của Damien Chazelle kể về Neil Armstrong (Ryan Gosling đóng) từ lúc mới trở thành phi hành gia đến khi là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng năm 1969. Nội dung khắc họa Armstrong là một con người kín đáo, mang nhiều mất mát và cô đơn. Qua đó, First Man nhấn mạnh nỗi đau, sự kiên định và cái giá của tham vọng hơn là chỉ ca ngợi việc chạm tới Mặt Trăng. Tác phẩm được đánh giá cao về dàn dựng, diễn xuất của Ryan Gosling và Claire Foy, đồng thời giành Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

9. Ad Astra (2019)

Brad Pitt ra vũ trụ tìm cha trong Ad Astra Trailer "Ad Astra". Video: 20th Century Fox

Phim của James Gray dùng hành trình vào không gian để phản chiếu sự cô đơn, tổn thương gia đình và nhu cầu kết nối của con người. Rotten Tomatoes nhận định tác phẩm ấn tượng về mặt thị giác, đặt ra câu hỏi về khoảng trống tình cảm và di sản gia đình. Diễn xuất của Brad Pitt giữ vai trò quan trọng, lay động người xem ở nửa cuối phim. Trang Independent gọi vai diễn trong Ad Astra là một trong những màn thể hiện hay nhất từ trước đến nay của tài tử.

10. High Life (2018)

Trailer 'High Life' (2018) Trailer "High Life". Video: A24

Tác phẩm của Claire Denis mang màu sắc thể nghiệm, theo chân một nhóm tù nhân bị đưa vào nhiệm vụ không gian hướng tới hố đen, với Robert Pattinson và Juliette Binoche trong vai chính. Nhà làm phim đào sâu cảm giác cô độc, mối quan hệ giữa tình yêu và sự sống còn. Trong phim, vũ trụ trở thành phép thử cho đạo đức và bản năng con người khi bị tách khỏi mọi chuẩn mực xã hội. Trên Rotten Tomatoes, giới phê bình nhận xét High Life gây ấn tượng về mặt hình ảnh, thách thức người xem với cách kể chuyện đậm tính nghệ thuật.

Ngoài ra, các phim nổi bật còn lại gồm:

11. Sunshine (2007)

12. Interstellar (2014)

13. Prometheus (2012)

14. Silent Running (1972)

15. Life (2017)

16. Solaris (2002)

17. Armageddon (1998)

18. Event Horizon (1997)

19. Passengers (2016)

20. Mission to Mars (2000)

21. Red Planet (2000)

Cát Tiên (theo Rotten Tomatoes)