Các ông lớn ngành game tại triển lãm thành tựu đất nước

Không gian Game Star – Khám phá bản sắc Việt trưng bày những thành tựu nổi bật ở lĩnh vực game, với mục tiêu giới thiệu một Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy tiềm năng trong không gian số.
Các đơn vị tham dự đều là những tên tuổi hàng đầu về phát triển và phát hành game tại Việt Nam, như VTC, VNG, Gamota hay Gosu. Trong số này, gian hàng VNG thu hút nhờ quy mô, cách bài trí và nội dung bên trong.
VNG tái hiện hành trình 21 năm phát triển công nghệ qua Bức Tường Thời Gian. Không gian này khắc họa bốn giai đoạn phát triển then chốt: PC Internet, Mobile, Cloud và AI, khẳng định mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số và khát vọng vươn ra toàn cầu.
VNG cũng đem đến sự kiện loạt hoạt động tương tác nổi bật như bức tường "Love Vietnam" khổng lồ, nơi khách tham quan chụp ảnh thể hiện tình yêu quê hương; các giải đấu thể thao điện tử (eSports) kịch tính, tôn vinh văn hóa gaming lành mạnh, sáng tạo; hay khách có thể trải nghiệm game đình đám như Gunny, Roblox - VNG, Play Together VNG và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.
Gamota - thành viên của Appota Group, nhà phát hành game hơn 12 năm kinh nghiệm với hàng trăm game thu hút hàng chục triệu người chơi - mang đến sự kiện hành trình "Game is Good" với không gian trải nghiệm hội nhập và sáng tạo, dẫn dắt người xem qua dòng chảy kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai để giúp họ thấy rõ hơn quá trình phát triển của ngành game.
Game is Good được trưng bày dựa theo cảm hứng nghệ thuật thị giác và giá trị phát triển. Nghệ thuật thị giác là sự kết hợp tinh tế của Công – Nghệ – Thuật, tức sự giao thoa giữa nền tảng công nghệ với hơi thở nghệ thuật, nơi các thành viên thổi hồn sáng tạo vào từng sản phẩm. Theo đại diện Gamota, game không chỉ để giải trí, mà là sự kết tinh giữa trí tuệ công nghệ và đam mê nghệ thuật.
Gamota bố trí các căn phòng theo từng chủ đề giúp khách tham quan hòa mình vào niềm vui từ những trò chơi dân gian khác nhau hay cùng sống lại ký ức với những thiết bị chơi game cầm tay thập niên 80-90 cho đến những trò chơi ứng dụng công nghệ VR hiện đại.
Gian hàng của nhà phát hành VTC thu hút sự quan tâm lớn khi kết hợp yếu tố màu sắc hiện đại, trẻ trung. Người chơi trải nghiệm trực tiếp sản phẩm game, chơi game tương tác và nhận nhiều phần quà thú vị.
VTC giới thiệu sàn nhảy thuần Việt cho Audition - sản phẩm gắn liền với nhiều thế hệ trẻ, lấy ý tưởng từ biểu tượng hoa sen kết hợp công nghệ trình chiếu holofan thu hút sự tò mò của nhiều khách. Trước đó, VTC cũng đưa đã game các trang phục truyền thống Việt Nam như áo dài, hoa sen… phản chiếu đời sống văn hóa đương đại.
Theo đại diện VTC, thông qua sự kiện, công ty truyền đi thông điệp game không chỉ là sản phẩm công nghệ để giải trí, mà còn là kênh truyền tải văn hóa, lưu giữ ký ức tập thể và khơi dậy những giá trị cộng đồng. Đây cũng chính là cách tiếp cận mới, coi game như một mũi nhọn trong phát triển công nghiệp văn hóa số của Việt Nam.
Nhà phát hành Gosu dựng bức tường lớn giới thiệu game Hào khí Đông A, kèm các cột mốc lịch sử lớn thời đại nhà Trần. Đây cũng là game thuần Việt thu hút người chơi thời gian qua.
Người chơi trải nghiệm Hào khí Đông A cũng như các game do Gosu phát hành và nhận quà.
Các nhà phát hành khác có những hoạt động giới thiệu lịch sử, các công nghệ game mới, cũng như mang lại cho khách tham quan những trải nghiệm mới lạ. Game Star - Khám phá bản sắc Việt được đánh giá sôi động, tươi mới nhưng vẫn hướng đến tiêu chí thúc đẩy ngành công nghiệp game Việt.
Bảo Lâm