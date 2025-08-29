Các ông lớn ngành game tại triển lãm thành tựu đất nước

Không gian Game Star – Khám phá bản sắc Việt trưng bày những thành tựu nổi bật ở lĩnh vực game, với mục tiêu giới thiệu một Việt Nam năng động, sáng tạo và đầy tiềm năng trong không gian số.

Các đơn vị tham dự đều là những tên tuổi hàng đầu về phát triển và phát hành game tại Việt Nam, như VTC, VNG, Gamota hay Gosu. Trong số này, gian hàng VNG thu hút nhờ quy mô, cách bài trí và nội dung bên trong.