Các ông lớn địa ốc đổ bộ thị trường Tây Ninh

Nửa đầu năm nay, loạt tập đoàn bất động sản lớn đồng loạt khởi động hoặc công bố dự án tại Tây Ninh, biến địa phương này thành tâm điểm mới của thị trường phía Nam.

Cuối tháng 3, Vingroup khởi công Vinhomes Green City tại Đức Hòa - khu đô thị phức hợp rộng gần 200 ha, tổng vốn hơn 28.000 tỷ đồng. Dự án cung cấp gần 5.500 sản phẩm nhà phố, liền kề và 5 tòa chung cư cao 25 tầng cùng khu nhà ở xã hội. Ngoài dự án này, tại Tây Ninh (Long An cũ), Vingroup còn lên kế hoạch triển khai hai siêu dự án khác là khu đô thị Phước Vĩnh Tây gần 1.090 ha với vốn hơn 90.000 tỷ đồng và khu đô thị mới Tân Mỹ quy mô 930 ha, vốn gần 74.500 tỷ đồng.

Chỉ riêng 3 dự án của Vingroup đang triển khai tại Tây Ninh đã chiếm hơn 192.500 tỷ đồng (khoảng 7,7 tỷ USD), vượt xa các thị trường bất động sản khác tại miền Nam (trừ TP HCM).

Không riêng Vingroup, một chủ đầu tư có tiếng trong phát triển đô thị là Ecopark cũng đang nhắm đến thị trường Tây Ninh với dự án Eco Reatreat 220 ha tại Bến Lức, tổng vốn 17.000 tỷ đồng, gồm hàng nghìn sản phẩm nhà phố, biệt thự và căn hộ. T&T Group cũng đang triển khai khu đô thị T&T Millennia quy mô 267 ha tại xã Cần Giuộc, vốn đầu tư 41.000 tỷ đồng. Còn Him Lam đang hoàn tất thủ tục pháp lý cho dự án 270 ha tại Khu công nghiệp Đức Hòa 3, trong khi Nam Long tiếp tục mở rộng đại đô thị Waterpoint 335 ha với hơn 10.000 sản phẩm...

Bên cạnh nhà liền thổ, Tây Ninh cũng đang đẩy mạnh phát triển dự án cao tầng, dòng sản phẩm trước đây ít được quan tâm. Nổi bật như Seaholdings đang triển khai dự án khu căn hộ Destino Centro tại xã Mỹ Yên. Dự án này gồm 5 khối chung cư cao 20 tầng, cung cấp hơn 2.000 căn hộ, giá bán dao động khoảng 30 triệu đồng mỗi m2. Nam Long Group lên kế hoạch triển khai gần 4.000 căn hộ cao tầng trong Waterpoint. Thắng Lợi Group dự kiến phát triển khu đô thị 12 ha với khoảng 6.000 căn hộ. Các tên tuổi khác như Trần Anh, VinaLiving, Quốc tế Năm Sao, Prodezi... cũng công bố loạt dự án quy mô hàng chục đến hàng trăm ha.

Một dự án chung cư cao tầng đang triển khai tại Tây Ninh. Ảnh: Huy Vũ

Theo Sở Tài chính Tây Ninh, trong nửa đầu năm kinh tế Tây Ninh tăng trưởng 9,63%, mức cao nhất từ 2021 đến nay. Thu ngân sách tỉnh hơn 28.249 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt hơn 8.462 tỷ đồng (khoảng 144% dự toán Trung ương), tăng trưởng tới 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh sức hấp dẫn đầu tư vào hạ tầng và thị trường bất động sản tại địa phương.

Xét về đầu tư, Tây Ninh cũng đã cấp mới 43 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 9.327 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh có 2.294 dự án trong nước với vốn đăng ký gần 516.000 tỷ đồng. Ở lĩnh vực FDI, tỉnh cấp mới 76 dự án, với vốn đăng ký 251 triệu USD. Tính chung, Tây Ninh hiện có 1.530 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 13 tỷ USD.

Sự xuất hiện đồng loạt của nhiều chủ đầu tư lớn đã tạo động lực tăng trưởng rõ rệt cho thị trường địa ốc Long An. Hiệu ứng "ăn theo" từ các dự án quy mô đang lan rộng, thu hút dòng vốn đầu tư khắp nơi.

Theo DKRA Group, trong nửa đầu năm, Tây Ninh (Long An cũ) là thị trường chiếm tỷ trọng lớn về nguồn cung nhà liền thổ tại phía Nam, với hơn 33% nguồn cung đất nền, 90% rổ hàng nhà liền thổ. Về cầu, gần 80% giao dịch đất nền và nhà liền thổ của khu vực tập trung ở Tây Ninh, với khoảng 3.000 giao dịch thành công.

Báo cáo từ CBRE Việt Nam cũng ghi nhận, giá bất động sản của tỉnh này nửa đầu năm nay tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất tại các tỉnh phía Nam. Đà tăng trên được nhận định chủ yếu do rổ hàng mới triển khai của các chủ đầu tư lớn, kéo giá bán bình quân tăng cao.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, đánh giá nguyên nhân khiến Tây Ninh hấp dẫn các chủ đầu tư lớn xuất phát từ nhiều yếu tố. Giá đất vẫn thấp hơn đáng kể so với TP HCM hay Đồng Nai nhưng dư địa tăng giá còn lớn. Tây Ninh có vị trí chiến lược, vừa là cửa ngõ kết nối TP HCM với miền Tây, vừa giáp Đông Nam Bộ và Campuchia. Hạ tầng đang được đầu tư mạnh với các trục giao thông lớn như vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, quốc lộ 22 mở rộng, mở ra triển vọng liên kết vùng rõ rệt.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Viet Nam, nhận định động thái triển khai dự án của các tập đoàn lớn như Vingroup, Ecopark, Nam Long, Seaholding ... sẽ thúc đẩy thị trường Tây Ninh phát triển mạnh. Sự khác biệt hiện nay là quy mô dự án ngày càng lớn, từ 100 đến 200 ha, phản ánh sự chuyên nghiệp hóa và xu hướng phát triển các đô thị đồng bộ thay vì những cơn sốt đất nền manh mún trước đây.

Theo ông Kiệt, khi nguồn cung nhiều, thị trường chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư không chỉ tại địa phương mà cả nước. "Mức độ hấp thụ cụ thể còn cần theo dõi, nhưng có thể khẳng định nhà ở Tây Ninh sẽ sôi động trong những quý tới", ông nói.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, bổ sung rằng xu hướng mở rộng không gian đô thị ra vùng ven TP HCM sẽ tiếp diễn, trong đó Tây Ninh là điểm đến tiềm năng. Đây là cơ hội để thị trường phát triển, nhất là các khu đô thị quy hoạch tiện ích bài bản, đang ở giai đoạn đầu tư hạ tầng, dư địa tăng trưởng còn lớn.

Bên cạnh đó, tăng trưởng khu công nghiệp cũng sẽ kéo theo làn sóng di dân cơ học mạnh mẽ đến với Tây Ninh, nhất là lao động từ các tỉnh miền Tây. Tỉnh hiện quy hoạch 46 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 14.500 ha, trong đó 32 khu đã đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với tỷ lệ lấp đầy gần 70%, hơn 1.000 ha đất sạch sẵn sàng cho thuê. Các khu công nghiệp đã thu hút 2.490 dự án, gồm 1.403 dự án FDI (17,3 tỷ USD) và 1.087 dự án trong nước (217.517 tỷ đồng), tạo việc làm cho khoảng 350.000 lao động. Theo quy hoạch đến năm 2030, Tây Ninh sẽ có 59 khu công nghiệp với diện tích 16.800 ha.

Nhiều chuyên gia dự báo trong 3-5 năm tới, Tây Ninh có thể vươn lên cạnh tranh trực tiếp với TP HCM và Đồng Nai - những địa phương dẫn dắt thị trường phía Nam nhiều năm qua và sẽ chuyển mình từ "sân sau" của TP HCM thành một cực phát triển mới của bất động sản phía Nam.

