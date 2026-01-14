Các 'ông lớn' công nghệ Trung Quốc mạnh tay thưởng cuối năm

Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc thưởng tới 10 tháng lương nhằm thu hút nhân tài và kích cầu kinh tế theo định hướng mới của chính phủ.

JD, công ty thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc, hồi đầu tháng 1 cho hay 92% nhân viên đã nhận được toàn bộ tiền thưởng cuối năm. Ngân sách tiền thưởng của JD tăng hơn 70% so với năm 2024 và nhân viên khối văn phòng xếp loại A+ có thể nhận tới 10 tháng lương tiền thưởng, còn nhân viên bộ phận thu mua và bán hàng dự kiến nhận trung bình 25 tháng lương năm 2025, không có hạn mức tối đa.

Chồng tiền thưởng cuối năm của một công ty Trung Quốc. Ảnh: Sina

ByteDance, công ty mẹ của TikTok và Douyin, thông báo tăng 35% tổng ngân sách thưởng năm 2025 và ngân sách điều chỉnh mức lương tăng 150% so với 2024, để đảm bảo tính cạnh tranh dẫn đầu so với các đối thủ trên thị trường toàn cầu.

Ngoài các công ty phần mềm, các doanh nghiệp sản xuất cũng tăng mức lương thưởng. Nhà sản xuất pin CATL tăng lương tháng cơ bản cho công nhân nhà máy thêm 22 USD, trong khi hãng xe điện BYD tăng lương tháng cơ bản cho nhân viên nghiên cứu và phát triển kỹ thuật (R&D) từ 70 USD đến tối đa 645 USD.

Theo các chuyên gia trong ngành, tăng lương thưởng là bước đi chiến lược nhằm kích thích nhiệt huyết của nhân viên, cải thiện cảm giác gắn kết và tối ưu hóa cấu trúc nhân sự, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

"Trọng tâm cạnh tranh trong ngành đã chuyển sang cuộc chiến giành nhân tài cốt lõi. Việc tăng lương và tối ưu hóa hệ thống đãi ngộ trực tiếp khẳng định giá trị của nhân viên đối với doanh nghiệp", Zhu Keli, giám đốc Viện Kinh tế Trung Quốc Mới, nói.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng chiến lược tăng mạnh mức lương thưởng có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngắn hạn.

Jiang Han, chuyên gia phân tích cấp cao tại Pangoal, cho rằng những biện pháp này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, khiến các công ty khác phải học theo để duy trì sự hài lòng của nhân viên và hiệu quả làm việc. Về lâu dài, điều này sẽ tác động tích cực đến toàn bộ lĩnh vực Internet và công nghệ.

Hồng Hạnh (Theo China Daily)