Các ông lớn bất động sản 'tranh' thị phần tại Bình Dương

Hàng loạt doanh nghiệp địa ốc công bố dự án mới, đón đầu đà tăng trưởng mạnh mẽ của Bình Dương, đô thị vệ tinh sầm uất kề cận TP HCM.

Sau gần 10 năm được xem như một thị trường địa ốc tỉnh lẻ, trong hai năm qua, bất động sản Bình Dương bắt đầu bước vào giai đoạn bứt phá với những dự án ngày càng cao cấp do các các "đại gia" bất động sản mạnh tay rót vốn.

Từ thị trường nghiệp dư sang chuyên nghiệp

Theo CBRE Việt Nam, năm 2020, thị trường bất động sản Bình Dương bùng nổ về nguồn cung với gần 20.000 căn hộ. Lượng căn hộ được đưa ra thị trường trong 10 tháng đầu năm nay tại Bình Dương gấp đôi tổng nguồn cung căn hộ trong 10 năm trước đó.

Cũng theo chuyên gia từ đơn vị nghiên cứu này, năm 2020, bất động sản Bình Dương chứng kiến sự chuyển mình rõ rệt về tính chuyên nghiệp, khác hẳn cách triển khai các dự án tự phát, nghiệp dư và manh mún của nhiều năm trước đây.

Với động lực từ chính sách, quy hoạch và hạ tầng, Bình Dương đang là điểm đến yêu thích của các ông lớn bất động sản. Ảnh: Quỳnh Trần.

Cụ thể, giai đoạn 2010-2019, Bình Dương là điểm đến của các chủ đầu tư vừa và nhỏ với các dự án có quy mô vài trăm căn. Từ năm 2019 và đặc biệt trong năm nay, thị trường chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt các chủ đầu tư lớn với các dự án có quy mô lên tới hàng nghìn căn hộ như Phát Đạt với dự án Astral City gần 5.000 căn, Hưng Thịnh với New Galaxy quy mô 3.000 căn, Vinhomes với tổ hợp Vinhomes Dĩ An, An Gia với dự án The Standard Central Park... Các tập đoàn bất động sản lớn đầu tư vào Bình Dương góp phần giúp công tác thiết kế dự án, bán hàng, phát triển dự án được đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa lên một tầm cao mới.

Đáng chú ý, những năm trước, hầu hết các dự án căn hộ cao cấp tại Bình Dương được phát triển bởi các tập đoàn nước ngoài. Trong khi đó đa số các chủ đầu tư trong nước hướng đến phân khúc trung cấp và giá rẻ. Đến năm 2020, Bình Dương bắt đầu xuất hiện những khu đô thị được phát triển bởi các chủ đầu tư trong nước với không gian sống đẳng cấp quốc tế, đáp ứng tiêu chí khắt khe của khách hàng cao cấp, nhất là nhóm chuyên gia nước ngoài. Điển hình là dự án Astral City do Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt triển khai tại thành phố Thuận An.

Khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City tại mặt tiền Quốc lộ 13 (Thuận An, Bình Dương).

Astral City được đánh giá là một trong những dự án quy mô lớn nhất tại Bình Dương hiện nay với 8 tòa tháp cao 40 tầng, được "thổi hồn" bởi kiến trúc sư danh tiếng Mark Edwards Butler. Ông là nhà thiết kế công trình Water Cube tại Thế vận hội Bắc Kinh (2008) cùng hàng loạt công trình biểu tượng trên thế giới. Ông nổi tiếng tại Việt Nam với các dự án căn hộ cao cấp như City Garden, Kingdom 101 (TP HCM)...

Khi hoàn thành, Astral City được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của cả Bình Dương với không gian sống đẳng cấp quốc tế. Hệ thống tiện ích đa dạng và hiện đại hàng đầu khu vực gồm suối cảnh quan trong lòng dự án dài 300 m kết hợp cùng tuyến phố thương mại mang đến một không gian như suối Cheong giữa lòng Seoul, tuyến phố shopping - ẩm thực - giải trí kết hợp trung tâm thương mại ngay mặt tiền Quốc lộ 13. Bên cạnh đó là hệ thống rạp chiếu phim quy mô hơn 1.000 m2, tổ hợp vui chơi trẻ em hơn 2.000 m2, hai đại công viên, trường học, 6 hồ bơi vô cực và vườn trên không, yoga, spa, sảnh đón phong cách khách sạn 5 sao... Dự án do đơn vị hàng đầu thế giới - CBRE quản lý vận hành.

Phân khúc cao cấp dần mở rộng

Song song với sự bùng nổ về số lượng, thị trường bất động sản Bình Dương đang thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn xuất phát từ nhu cầu thực tế của người mua. Bình Dương hiện có 50.000 chuyên gia cấp cao làm việc và sinh sống. Với mức thu nhập cao, các chuyên gia đòi hỏi tiêu chuẩn sống khắt khe. Phân khúc khách hàng này thường ưa thích các dự án căn hộ cao cấp với chuẩn mực sống quốc tế, tiện ích đa dạng, quản lý bởi đơn vị vận hành chuyên nghiệp, gần các trung tâm thương mại, các khu công nghiệp. Tuy nhiên, theo thống kê của JLL, 86% dự án căn hộ tại Bình Dương đều thuộc phân khúc trung cấp.

Bất động sản Bình Dương gắn liền với sự phát triển công nghiệp. Ảnh: VSIP.

Điều này cũng đồng nghĩa phân khúc cao cấp vẫn còn dư địa và tiềm năng lớn để tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Với năng lực và kinh nghiệm triển khai tại các thành phố lớn như TP HCM, một số ông lớn bất động sản đã mang phong cách chuyên nghiệp và mô hình dự án căn hộ đẳng cấp quốc tế đến Bình Dương, kỳ vọng khai thác và đáp ứng nhu cầu trên phân khúc cao cấp. Nhóm khách hàng mục tiêu của các dự án này thường là các chuyên gia nước ngoài, lao động kỹ thuật cao đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương và khu Đông TP HCM. Tiêu biểu là Habitat, Canary Heights đã vận hành hay Astral City đang trong giai đoạn triển khai.

Sự xuất hiện của những dự án ngày càng chất lượng với tiện ích cao cấp và quy hoạch bài bản, hướng đến những tiêu chuẩn sống khắt khe hơn hứa hẹn mở ra một chương phát triển mới cho thị trường bất động sản Bình Dương, tạo đối trọng cân bằng với TP HCM và các đô thị vệ tinh khác.

Minh Anh