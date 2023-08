Các ông lớn bất động sản tồn kho hơn 11 tỷ USD

10 ông lớn bất động sản nhà ở vẫn tồn kho hơn 270.000 tỷ đồng (khoảng 11,4 tỷ USD), trong đó Novaland chiếm một nửa với 139.000 tỷ đồng.

Theo số liệu VnExpress thống kê, đến hết quý II, 10 doanh nghiệp bất động sản nhà ở niêm yết có lượng hàng tồn kho lớn nhất thị trường hơn 270.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối quý I, cũng như cuối năm 2022.

Novaland là doanh nghiệp đứng đầu với khoảng 139.000 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với cuối quý I. Trong đó, giá trị tồn kho bất động sản đang xây dựng của đơn vị này xấp xỉ 127.800 tỷ đồng, chủ yếu gồm các khoản chi phí tiền sử dụng đất, tư vấn thiết kế, xây dựng và các chi phí khác trực tiếp liên quan đến các dự án. Bên cạnh đó, giá trị tồn kho bất động sản đã hoàn thành của công ty này khoảng 11.100 tỷ đồng, giảm hơn 700 tỷ đồng so với cuối năm ngoái.

Chi phí tồn kho của Novaland chủ yếu ở các đại dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City. Hiện tại, các dự án này vẫn chờ được cơ quan quản lý tháo gỡ vướng mắc về mặt pháp lý. Hai quý cuối năm, Novaland đặt mục tiêu bàn giao sản phẩm theo đúng cam kết với khách hàng tại loạt dự án, giúp lợi nhuận của công ty dương trở lại. Nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty âm khoảng 611 tỷ đồng.

Vinhomes đứng thứ nhì với giá trị tồn kho đến hết quý II khoảng 55.000 tỷ đồng. Công ty ghi nhận tồn kho bất động sản để bán đang xây dựng khoảng 52.700 tỷ đồng. Đây là tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng, phát triển dự án Dream City, Grand Park, Ocean Park, Smart City, khu đô thị Đại An và một số dự án khác.

Tuy nhiên, so với đầu năm, hàng tồn của Vinhomes đã giảm hơn 10.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp cho biết đã bàn giao khoảng 5.400 căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2.

Đứng sau hai ông lớn này là nhóm các nhà phát triển tồn kho hơn 10.000 tỷ đồng gồm Nam Long, Đất Xanh, Khang Điền và Phát Đạt. Trong đó, hàng tồn kho của Nam Long trên 16.200 tỷ đồng, chủ yếu liên quan các dự án Izumi ở Đồng Nai (9.000 tỷ đồng), Waterpoint ở Long An (5.000 tỷ đồng). So với cuối năm ngoái, hàng tồn kho của tập đoàn tăng hơn 1.400 tỷ đồng và chiếm khoảng 60% tổng tài sản của nhà phát triển này.

Tương tự, hàng tồn kho cũng đang chiếm phân nửa tài sản của Đất Xanh, Khang Điền hay Phát Đạt. Đất Xanh tồn kho khoảng 14.800 tỷ đồng, trong đó có 11.410 tỷ đồng tại các bất động sản dở dang và hơn 2.400 tỷ các sản phẩm đã hoàn thành tại các dự án như Gem Sky World, Yên Thanh...

Hàng tồn kho của Khang Điền và Phát Đạt đều tăng nhẹ so với đầu năm nay, lên lần lượt gần 12.700 tỷ và 12.170 tỷ đồng. Hai dự án chiếm phần lớn giá trị tồn kho của Khang Điên là Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo (hơn 5.640 tỷ) và Đoàn Nguyên - Bình Trưng Đông (hơn 3.340 tỷ). Với Phát Đạt, công ty này đang tồn đọng vốn tại hàng loạt dự án, trong đó EverRich 2 là lớn nhất (gần 3.600 tỷ đồng), kế sau đó là Bình Dương Tower (2.360 tỷ), Tropicana Bến Thành Long Hải (gần 2.000 tỷ), dự án Phước Hải (hơn 1.500 tỷ).

Các doanh nghiệp có lượng hàng tồn kho từ 3.000 tỷ đến hơn 7.000 tỷ đồng gồm An Gia, Hoàng Huy, DIG, Quốc Cường Gia Lai. Trong nhóm này, hàng tồn kho của An Gia giảm mạnh nhất nhờ giải phóng được các căn hộ tại dự án Westgate và The Standard. Đến hết quý II, giá trị bất động sản tồn kho của chủ đầu tư này khoảng 3.350 tỷ đồng, giảm 700 tỷ đồng so với cuối quý I.

Đầu tháng này, Bộ Xây dựng cho biết tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ, đất nền của các dự án và căn hộ nghỉ dưỡng. Cơ quan này dẫn số liệu báo cáo của 17 tỉnh, thành phố, lượng tồn kho bất động sản trong quý II năm 2023 vào khoảng 16.688 sản phẩm, gồm 1.714 căn chung cư, 7.477 nhà ở riêng lẻ, đất nền khoảng 7.500 lô.

Bên cạnh nguyên nhân thanh khoản sụt giảm, theo Bộ Xây dựng, nhiều dự án bất động sản vẫn đang phải tạm dừng do vướng mắc liên quan đến quy định pháp lý, điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, các dự án còn gặp khó về hạn chế vốn tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp.

Anh Tú