Các nước Vùng Vịnh 'chưa được Mỹ chia sẻ kế hoạch về Iran'

Quan chức cấp cao Vùng Vịnh cho biết Washington tới nay chưa chia sẻ với các nước trong khu vực bất kỳ điều gì về kế hoạch hay mục tiêu đối với Iran.

"Với tư cách đối tác với Mỹ, chúng tôi muốn đảm bảo họ hiểu lập trường và đánh giá chung của mình. Và chúng tôi cũng muốn hiểu những đánh giá của Mỹ một cách rõ ràng nhất có thể. Nhưng chúng tôi không có được điều đó", một quan chức chính phủ cấp cao thuộc nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ngày 30/1 nói với Fox News, kênh truyền thông cánh hữu được Tổng thống Mỹ Donald Trump tin cậy.

GCC gồm 6 quốc gia là Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman. Đây đều là các đồng minh, đối tác quan trọng của Mỹ trong khu vực Vùng Vịnh.

Quan chức này thêm rằng Mỹ đến nay chưa chia sẻ với các đồng minh Vùng Vịnh về mục tiêu hay kế hoạch liên quan tới Iran, ngay cả khi phái đoàn Arab Saudi đã tới Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Riyadh ngày 13/5/2025. Ảnh: AP

Ông cho hay Mỹ được chào đón ở Arab Saudi, nhưng Riyadh vẫn duy trì lập trường không hỗ trợ Washington như trong cuộc xung đột 12 ngày giữa Israel và Iran hồi năm ngoái.

"Arab Saudi sẽ không cho phép Mỹ sử dụng không phận của họ để nhắm mục tiêu vào Houthi hay Iran. Nước này sẽ không cho phép bên nào sử dụng không phận trong cuộc chiến mà Riyadh không tham gia", quan chức này nói.

Mỹ gần đây liên tục điều thêm khí tài đến Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang liên quan làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025 tại Iran.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần đề cập khả năng hỗ trợ người biểu tình, trong đó không loại trừ kịch bản ra lệnh không kích Iran. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo lãnh đạo Mỹ về hậu quả kéo dài nếu thực hiện cuộc tấn công.

Ông Trump ngày 30/1 nói rằng Iran muốn đạt thỏa thuận với Mỹ. Tuy nhiên, quan chức cấp cao Vùng Vịnh nhận định "chúng tôi không thấy điều đó sắp xảy ra". Người này thêm rằng họ đang tư vấn cho Mỹ cách thức để đạt được kết quả tích cực hơn bằng mọi biện pháp, gồm cả ngoại giao.

Đồng thời, giới chức Vùng Vịnh cũng tìm cách khuyên can Iran, bày tỏ mong muốn quốc gia này trở nên thịnh vượng, hỗ trợ người dân và trở thành nhân tố tích cực, quan trọng trong khu vực.

"Chúng tôi hy vọng kết quả sẽ là một Trung Đông ổn định, thịnh vượng hơn", người này nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Arab Saudi Khalid bin Salman cùng khoảng 15 chuyên gia về Trung Đông ngày 30/1 gặp các quan chức Mỹ tại Washington. Sau cuộc gặp kéo dài một giờ, một quan chức Arab giấu tên nói rằng Arab Saudi đang bị "mắc kẹt" giữa hai khả năng: Mỹ không kích Iran sẽ có nguy cơ tạo ra "hệ lụy xấu", nhưng không làm vậy sẽ khiến Tehran trở nên mạnh hơn.

Tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami hôm nay cảnh báo Mỹ và Israel về hậu quả nếu tấn công nước này, thêm rằng các lực lượng của Tehran đã sẵn sàng phòng thủ và chiến đấu.

Thanh Tâm (Theo Fox News, AFP)