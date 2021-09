Các nước giàu có thể phải vứt bỏ hơn 100 triệu liều vaccine

Cựu thủ tướng Anh Brown cảnh báo hơn 100 triệu liều vaccine Covid-19 sẽ hết hạn và bị vứt bỏ nếu không được chia sẻ kịp với các nước nghèo.

"Chúng ta cần kế hoạch phân phối vaccine 'sử dụng ngay' để ngăn thảm họa lãng phí vaccine khi hết hạn. Thật là điều không tưởng và vô lương tâm khi 100 triệu liều vaccine bị các nước giàu vứt bỏ còn người dân các nước nghèo sẽ phải trả giá cho tình trạng lãng phí vaccine bằng mạng sống", cựu thủ tướng Anh Gordon Brown cho biết hôm 19/9.

Tuyên bố của cựu thủ tướng Anh dẫn thông tin từ báo cáo mới của nhóm nghiên cứu Airfinity, chỉ ra rằng hơn 100 triệu liều vaccine Covid-19 trong kho dự trữ của các nước giàu sẽ hết hạn vào tháng 12 và có khả năng bị vứt bỏ nếu không được chia sẻ.

Theo Brown, nếu Thủ tướng Anh Borish Johnson, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo châu Âu không đồng ý với kế hoạch phân phối các liều vaccine Covid-19 "để dành", thế giới sẽ đối mặt với "thảm họa lãng phí vaccine".

Cựu thủ tướng Anh Gordon Brown phát biểu tại một sự kiện ở Edinburgh, Scotland, hồi tháng 1/2019. Ảnh: Reuters.

Cựu thủ tướng Anh đã gửi nghiên cứu của Airfinity cho các lãnh đạo hàng đầu, bao gồm Thủ tướng Anh, Tổng thống Mỹ và các chính trị gia cấp cao ở Brussels, trước thềm hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về vaccine ngày 22/9. Nghiên cứu của Airfinity dự đoán thế giới sẽ có sẵn 7 tỷ liều vaccine vào cuối tháng 9 và tăng lên 12 tỷ liều vào tháng 12.

Cựu thủ tướng Brown cho biết vấn đề quan trọng là phân phối những liều vaccine này ra sao. Ông đồng thời cảnh báo về nguy cơ không có thỏa thuận phân phối tới các nước nghèo.

Nhóm chiến dịch Global Justice Now cho hay lãng phí hàng triệu liều vaccine Covid-19 sẽ là "hành động tàn bạo" khi chúng có thể được sử dụng ở các nước nghèo hơn. Giám đốc Global Justice Now Nick Dearden nói rằng các nước giàu như Anh đang tích trữ lượng vaccine mà các nước thu nhập thấp và trung bình rất cần.

Theo dữ liệu từ Our World in Data, khoảng 43,1% dân số thế giới đã tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19, nhưng con số này ở các nước thu nhập thấp là khoảng 1,9%. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom nhiều lần kêu gọi các nước giàu hoãn tiêm mũi tăng cường để san sẻ cho nước nghèo.

Ngọc Ánh (Theo Guardian)