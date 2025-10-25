Các nước đánh giá cao Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Các nước đề cao vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Việt Nam qua sáng kiến đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về Chống tội phạm mạng.

Tại phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về Chống tội phạm mạng ở Hà Nội chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, dân tộc, mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế.

Nhận thức được rằng "không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng", Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn sẵn sàng để đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu. Tham gia, thúc đẩy và đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội là minh chứng quan trọng cho cam kết và nỗ lực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong phiên thảo luận cấp cao chiều 25/10. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng kêu gọi các quốc gia cùng chung tay thực hiện tinh thần "Năm đẩy mạnh", trước hết là đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thiết lập mạng lưới đối tác chặt chẽ giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và những tập đoàn công nghệ lớn.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia phù hợp với Công ước, đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật an ninh mạng và đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao năng lực điều tra, ứng phó và xử lý tội phạm mạng. Các quốc gia cũng cần đẩy mạnh tham gia khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.

Đại diện 18 quốc gia sau đó phát biểu, đề cao vai trò của Công ước Hà Nội là bước tiến quan trọng trong xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để điều phối nỗ lực chung ứng phó với tội phạm mạng. Đây là thách thức xuyên biên giới ngày càng tăng về số lượng và mức độ phức tạp.

Các nước đều ghi nhận thách thức to lớn mà tội phạm mạng đang tác động đến từng nền kinh tế và đời sống người dân. Nhiều quan chức bày tỏ cam kết quốc gia về phòng, chống tội phạm mạng, hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, bằng chứng, xây dựng tiêu chuẩn chung về quản lý không gian mạng, tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật.

Các nước đánh giá cao vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của Việt Nam thông qua sáng kiến đăng cai Lễ mở ký, bày tỏ quyết tâm cùng hành động để đưa Công ước Hà Nội đi vào cuộc sống, thực thi hiệu lực, đầy đủ.

Đại biểu nước ngoài phát biểu trong phiên thảo luận cấp cao chiều 25/10. Ảnh: Giang Huy

Trong thông điệp gửi đến phiên thảo luận, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các thành viên LHQ đã đoàn kết, đồng thuận thông qua điều ước quốc tế phổ quát về chống tội phạm mạng, nhấn mạnh "Nga luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhất với cộng đồng quốc tế" trong lĩnh vực này.

Phó tổng thống Ecuador cho rằng phát triển công nghệ cần đồng hành với thúc đẩy an ninh con người, quyền con người và nhân văn.

Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, AI và tiền mã hóa đã mở ra nhiều cơ hội cho tiến bộ xã hội và kinh tế, đồng thời làm nảy sinh nhiều hình thức tội phạm mới, ảnh hưởng hệ thống tài chính, hạ tầng trọng yếu, dữ liệu cá nhân và quyền con người, kêu gọi an ninh mạng cần là một phần thiết yếu của an ninh quốc gia.

Phó thủ tướng Ba Lan kêu gọi các quốc gia tiếp tục duy trì đồng thuận trong xây dựng những nghị định thư bổ sung, hợp tác tăng cường năng lực, hỗ trợ ứng phó với tội phạm mạng trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và dựa trên pháp quyền.

Phó thủ tướng Campuchia khẳng định cam kết xây dựng năng lực an ninh mạng, bảo vệ công dân trước các đe dọa trên môi trường mạng và hợp tác với khu vực tư nhân. Australia cam kết dành 83,5 triệu USD đầu tư vào Chương trình an ninh mạng tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Ngọc Ánh