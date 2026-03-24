Các nước châu Á muốn tăng mua dầu Mỹ

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết các nước châu Á muốn mua thêm năng lượng Mỹ để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu dầu, khí từ trung Đông.

"Họ muốn tăng mua năng lượng từ Mỹ", ông Burgum nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 23/3. Ông khẳng định kế hoạch năng lượng của Tổng thống Donald Trump được thiết kế để cung cấp cho các đồng minh của Mỹ nguồn năng lượng thay thế ổn định.

"Các đồng minh và bằng hữu của chúng tôi có thể mua hàng từ Mỹ, thay vì các quốc gia gây ra chiến sự hay tài trợ khủng bố", ông nói.

Mỹ hiện là nước sản xuất dầu, khí lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, năm 2025, xuất khẩu dầu thô của nước này chỉ đạt 4 triệu thùng một ngày, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Con số này giảm 3% so với năm 2024.

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã gây ra đợt gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất lịch sử. Các nền kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan hiện phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu, khí qua eo biển Hormuz. Lượng tàu, thuyền đi qua tuyến này đã giảm mạnh từ khi xung đột Trung Đông nổ ra ngày 28/2.

Phát biểu tại hội nghị CERAWeek của S&P Global tuần này, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Takehiko Matsuo cho biết Tokyo phụ thuộc vào eo biển này để có 90% lượng dầu nhập khẩu.

"Tác động là rất lớn", ông Matsuo nói. Nhật Bản đang ưu tiên cao tìm nguồn cung thay thế. Tuy nhiên, việc này "không dễ". "Mỹ là một trong những nguồn năng lượng thay thế được các nước châu Á kỳ vọng nhiều nhất", ông nói.

Các nền kinh tế châu Á cũng phụ thuộc lớn vào xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz. Tuần trước, các cuộc tấn công của Iran vào hạ tầng năng lượng của Qatar đã khiến khoảng 20% nguồn cung LNG toàn cầu bị gián đoạn.

Ông Burgum cho biết Alaska sẽ đóng vai trò lớn trong việc cung cấp nguồn năng lượng an toàn cho châu Á. Bộ Nội vụ Mỹ gần đây tổ chức một cuộc đấu giá cho thuê khai thác dầu khí tại khu dự trữ dầu mỏ quốc gia Alaska. Chính quyền ông Trump cũng xếp một dự án LNG khổng lồ ở Alaska là ưu tiên hàng đầu.

Năng lượng xuất khẩu từ Alaska chỉ mất 8 ngày để tới các đồng minh châu Á, ông Burgum cho biết. Trong đó, 5 ngày của hành trình nằm trong vùng lãnh hải Mỹ dọc quần đảo Aleutian. "Vì thế, đó là một nguồn cung năng lượng an toàn", Bộ trưởng Nội vụ nói.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)