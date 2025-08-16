Các nữ biker tiếp sức hành trình xuyên Việt với Grande

Điểm đặc biệt của chặng thứ tư trong hành trình Grande nối dài ngọn lửa khám phá dải đất hình chữ S là sự tham gia áp đảo của các nữ biker.

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập, Yamaha Motor tổ chức hành trình xuyên Việt cho dòng xe Grande, khởi hành từ Đất Mũi Cà Mau, hướng đến nơi địa đầu Tổ quốc ở tỉnh Tuyên Quang. 10 chiếc Grande sẽ vận hành liên tục, đưa hàng trăm tay lái trải nghiệm xuyên suốt đất nước.

Chương trình này khởi hành ngày 11/8 tại Cà Mau, sau đó di chuyển đến các cột mốc tiếp theo như: Cần Thơ, TP HCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Lăng Cô, Quảng Trị, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Nội và kết thúc ngày 17/8 tại Tuyên Quang (Hà Giang cũ).

Các nữ biker khởi động trước chuyến đi. Ảnh: Yamaha

Tiếp nối hành trình từ Phú Yên, đoàn xe Yamaha Grande bắt đầu ngày thứ tư tại phố cổ Hội An bên dòng sông Hoài. Điểm đặc biệt của chặng này là sự góp mặt của nhóm các bạn nữ 25 - 40 tuổi, yêu du lịch và đam mê khám phá. Nếu các chặng khác hoặc hành trình xuyên Việt thường là lựa chọn của các bạn nam, thì trong 10 chiếc xe ở chặng này có đến 8 bạn nữ lái xe và 6 bạn nữ đăng ký ngồi sau xe cùng trải nghiệm hành trình. Họ điều khiển những chiếc Grande, nối đuôi nhau đi qua những lối nhỏ từ Chùa Cầu, Hội quán Quảng Đông, cầu An Hội.

"Em thích mẫu xe Grande nên theo dõi page của Yamaha từ lâu, khi biết thông tin có một chuyến đi bằng chiếc xe này xuyên Việt em đăng ký tham gia ngay", Yến Nhi đến từ Đà Nẵng chia sẻ. "Bản thân là người yêu thích du lịch thích trải nghiệm, thích chạy xe nên mạnh dạn đăng ký tham gia chặng Hội An - Đồng Hới. Em chạy từ Hội An ra tới Đà Nẵng thấy xe nhẹ, rất êm các tác vụ của xe đơn giản hỗ trợ nhiều cho việc di chuyển".

Đoàn xe check-in tại Chùa Cầu trong phố cổ Hội An. Ảnh: Yamaha

Rời phố cổ, đoàn hướng về Đà Nẵng men theo đường Võ Nguyên Giáp lướt dọc bờ biển Đà Nẵng trong tiếng gió và tiếng máy êm ái hướng vể phía cầu Rồng. Cung đường từ Hội An ra Đà Nẵng bằng phẳng, chạy sát biển, mang đến trải nghiệm lái xe thư thái, những chiếc Grande lướt nhanh nhẹ nhàng trong gió.

Kiểu dáng thanh thoát, trọng lượng gọn nhẹ cùng thiết kế yên thấp giúp các tay lái nữ dễ dàng điều khiển, kể cả khi dừng giữa phố đông hay uốn lượn trên những khúc quanh ven biển. Động cơ Blue Core hybrid tiết kiệm xăng, cốp rộng tiện lợi và phanh ABS an toàn, "vũ khí" giúp các nữ biker thêm phần tự tin suốt hành trình.

Đoàn xe di chuyển qua cầu Rồng Đà Nẵng. Ảnh: Yamaha

"Mình đăng ký tham gia chương trình khá dễ dàng, rất vui vì nhiều bạn nữ cũng đăng ký tham gia hành trình này", Ngọc Anh đến từ Hội An cho biết. "Mình thích cảm giác lái chiếc xe này đi qua những con phố nhỏ nơi hai bên là những mái nhà cổ thấp với những bụi hoa giấy rực rỡ. Đặc biệt, mình không nghĩ với chiếc xe ga có thể đi xa đến thế, chiếc xe vận hành êm ái cho mình cảm giác an toàn".

Đoàn xe tiếp tục tiến vào kinh đô Huế. Tại đây, đoàn ghé qua Phu Văn Lâu, băng qua cầu Trường Tiền trước khi tiếp tục hướng về Đồng Hới, sẵn sàng cho những cung đường mới.

Đoàn xe nối đuôi vượt đèo Hải Vân hùng vĩ. Ảnh: Yamaha

Trước đó, chặng đường dài hơn 500 km từ TP HCM đến Phú Yên đã chứng kiến sự góp mặt của nhiều cặp vợ chồng. Đây là đoạn đường dài nhất hành trình dù thời tiết khắc nghiệt, khi nắng gay gắt xen kẽ những cơn mưa bất chợt. Với mỗi chặng đường, câu chuyện của người tham gia mang sắc thái riêng, nhưng tất cả chung một tinh thần khám phá vẻ đẹp đất nước, khẳng định cá tính trên yên chiếc Grande.

Ngọc Điệp