Các nhà thiết kế catwalk cùng hoa hậu, á hậu

Chương trình nghệ thuật áo dài với cuộc sống - Vietnam Beauty Fashion Fest - trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 12 diễn ra tối 7/3.

Ngoài giới thiệu bộ sưu tập, các nhà thiết kế còn catwalk cùng dàn hoa hậu, á hậu.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy mặc áo dài Nhật Bình triều Nguyễn của nhà thiết kế Trần Thiện Khánh (phải). Thiết kế có cổ áo đối khâm vương giả, kết hợp những đường thêu hoa tỉ mỉ. Trần Thiện Khánh là một trong những tên tuổi tiêu biểu của dòng áo dài cảm hứng trang phục cung đình.