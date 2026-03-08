Các nhà thiết kế catwalk cùng hoa hậu, á hậu

Chương trình nghệ thuật áo dài với cuộc sống - Vietnam Beauty Fashion Fest - trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 12 diễn ra tối 7/3.
Ngoài giới thiệu bộ sưu tập, các nhà thiết kế còn catwalk cùng dàn hoa hậu, á hậu.
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy mặc áo dài Nhật Bình triều Nguyễn của nhà thiết kế Trần Thiện Khánh (phải). Thiết kế có cổ áo đối khâm vương giả, kết hợp những đường thêu hoa tỉ mỉ. Trần Thiện Khánh là một trong những tên tuổi tiêu biểu của dòng áo dài cảm hứng trang phục cung đình.
Hoa hậu thế giới Việt Nam 2024 Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong tà áo của nhà thiết kế Liên Hương (phải), người có hơn 30 năm gắn bó và tôn vinh áo truyền thống.
Đức Vincie (phải) bên á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Cô diện thiết kế mang tên Phụng hàm thơ, lấy cảm hứng từ hình ảnh chim phụng hoàng tung cánh bay, mỏ ngậm dải lụa dài.
Miss Charm 2025 Anna Blanco trình diễn áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng (phải). Nhà mốt cách điệu phần cổ lấy cảm hứng từ áo yếm Bắc bộ, sử dụng kỹ thuật đính kết hoa 3D trên phần thân trang phục và mấn đội đầu.
Nhà mốt Đinh Văn Thơ (phải) catwak cùng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Lê Hoàng Phương. Anh dùng kỹ thuật thêu hai mặt, vẽ tay và đính kết thủ công thể hiện ý tưởng bốn mùa xuân hạ thu đông với những mảng màu chuyển sắc trên trang phục.
Nhà thiết kế Song Toàn cùng Nguyễn Trần Khánh Vân - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 (giữa) - với thiết kế mang tên Hoàng phượng. Toàn bộ thân áo được phủ những đường nét thêu đính, mô phỏng đôi cánh phượng hoàng ôm lấy cơ thể. Từng sợi lông vũ tạo hiệu ứng thị giác khi chuyển động.
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh mặc thiết kế trong bộ sưu tập mang tên Lóng đôi của Phạm Văn Tuyền (phải). Mẫu đồ lấy cảm hứng từ nguyên lý tạo hình theo cặp trong mỹ thuật và kỹ nghệ truyền thống, đề cao sự đối xứng.
Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 Phạm Tuấn Ngọc thể hiện thiết kế của Ivan Trần (phải).
Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy (phải) bên Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy với trang phục mang tên Long phượng vân ca. Tà áo dài lấy cảm hứng từ họa tiết đặc trưng và nét văn hóa xứ Huế. Thiết kế có chất liệu đũi lanh và voan tơ lụa, kết hợp họa tiết rồng được thêu, đính kết thủ công.
Từ trái sang: Hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy.
Bộ sưu tập Vàng son và khát vọng với chất liệu chủ đạo là tơ tằm của nhà thiết kế Trung Đinh. Video: HTV1
Chương trình còn giới thiệu bốn bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt Hùng, Song Toàn, Minh Châu và Trung Đinh với chủ đề Xanh. Các mẫu đồ sử dụng chất liệu thân thiện môi trường, gắn liền đời sống và sản xuất nông nghiệp.
Lễ hội áo dài TP HCM 2026 do Sở Du lịch TP HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM chủ trì, năm nay hướng tới nhiều dấu mốc: kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn - Gia Định mang tên TP HCM, 1.986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Hoàng Dung - Minh Quân