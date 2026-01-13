Các nhà phát triển kiếm 550 tỷ USD từ App Store

Kho ứng dụng của Apple đã giúp các nhà phát triển phần mềm, dịch vụ đạt doanh thu khổng lồ 550 tỷ USD kể từ năm 2008.

Tháng 1/2022, Apple công bố doanh thu các nhà phát triển có được qua App Store từ năm 2008 là 260 tỷ USD. Chỉ sau bốn năm, con số này đã tăng hơn gấp đôi lên 550 tỷ USD. Ngoài vị trí dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu năm 2025, Apple cũng có một năm thành công vượt bậc khi nhiều mảng dịch vụ đạt các con số kỷ lục về doanh thu, lượng người dùng.

Riêng kho ứng dụng App Store đã ghi nhận hơn 850 triệu người dùng trung bình mỗi tuần trên toàn cầu. Apple Pay tạo ra doanh số gia tăng hơn 100 tỷ USD cho các nhà bán lẻ trên toàn cầu, bên cạnh việc góp phần ngăn chặn hơn một tỷ USD giao dịch gian lận.

Một cửa hàng Apple Store tại Vũ Hán, Trung Quốc, tháng 4/2024. Ảnh: Lưu Quý

App Store hiện có mặt tại 175 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường có người dùng kỷ lục năm qua là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc. Dù nhà phát triển thu về 550 tỷ USD, đây vẫn là con số nhỏ so với bức tranh toàn cảnh của App Store. Hệ sinh thái này đã thúc đẩy 1,3 nghìn tỷ USD doanh thu và giao dịch từ nhà phát triển, trong đó hơn 90% giá trị thương mại đến tay các nhà phát triển và Apple không thu hoa hồng.

"Quả táo" cũng cho biết tổng số giờ xem của Apple TV đã tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ khán giả phát triển mạnh ở châu Âu, Mỹ Latinh. Bộ phim được xem nhiều nhất trên Apple TV là F1, cũng là phim đứng đầu phòng vé toàn cầu. Công ty cũng kỷ niệm năm thứ 10 ra mắt Apple Music với nhiều tính năng mới như dịch lời bài hát, phát âm lời bài hát, ghim thư viện và thống kê lượt phát lại trong ứng dụng. Một trong những tính năng mới được đánh giá cao nhất là dùng iPhone như một chiếc micro để hát qua TV.

Tại Việt Nam, Apple cũng thực hiện nhiều chiến dịch quảng bá cho dịch vụ nghe nhạc, xem phim khi đưa ra mức giá hấp dẫn, miễn phí 6 tháng cho người đăng ký mới thay vì ba tháng như trước đây, miễn phí cả cho người quay lại mua thuê bao.

Việt Nam cũng là một trong 28 thị trường mới của Apple Fitness+ trong năm 2025, đánh dấu đợt mở rộng lớn nhất kể từ khi dịch vụ này ra mắt năm 2020. Giá cước thuê bao ở thị trường trong nước cũng thuộc hàng thấp nhất toàn cầu với chi phí 69.000 đồng mỗi tháng, cho thấy tham vọng của Apple muốn mở rộng nhanh người dùng ở các thị trường mới nổi. Với Fitness+, người dùng có thể truy cập 12 hình thức tập luyện khác nhau như Thể lực, Yoga, HIIT, Pilates, Khiêu vũ, Đạp xe, Kickboxing và Thiền định, thông qua màn hình thiết bị như iPhone, iPad hoặc Apple TV.

Tuấn Hưng