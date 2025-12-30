Việt Nam thử nghiệm thành công mạng 5G nhanh gấp 6 lần hiện tại

Mạng 5G Advanced do Viettel cùng Ericsson và MediaTek thử nghiệm cho tốc độ 7,3 Gbps, dự kiến được triển khai diện rộng trong năm 2026.

Trong công bố ngày 30/12, Viettel cho biết kết quả tốc độ mạng tăng mạnh có được từ hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm, tiến hành từ tháng 8/2025. Trong đó, kỹ sư của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel Viettel (Viettel Networks) xây dựng mạng 5G Advanced trên nền tảng mạng lõi 5G Core, với trạm phát sóng 5G gNodeB đa băng tần của Ericsson.

Hệ thống này sau đó được thử nghiệm trên thiết bị đầu cuối chuyên dụng sử dụng chipset M90 của MediaTek, được thiết kế riêng cho việc thử nghiệm 5G Advanced. Với kết quả đạt được hơn 7,3 Gbps, Viettel cho biết tốc độ này gấp sáu lần so với mạng 5G SA (5G độc lập) hiện tại, mở ra nhiều hướng ứng dụng mới.

Tốc độ mạng 5G Advanced đạt được trong thử nghiệm. Ảnh: Viettel Networks

5G Advanced được coi là phiên bản nâng cấp của mạng 5G và là bước đệm để phát triển mạng di động 6G. Công nghệ này sử dụng giải pháp gộp nhiều băng tần (Carrier Aggregation), cho phép thiết bị di động kết nối trên nhiều băng tần cùng một lúc để trao đổi dữ liệu, thay vì chỉ một băng tần như hiện tại.

Trong thử nghiệm của Viettel, nhà mạng này kết nối đồng thời băng tần 2.600MHz, C-Band và mmWave để truyền dữ liệu. Theo đánh giá của các kỹ sư, 5G Advanced sẽ thay đổi cơ bản trải nghiệm của khách hàng di động, khi không chỉ giúp kết nối nhanh hơn, mà còn ổn định và tin cậy hơn khi kết hợp cả vùng phủ rộng của tần số thấp và tốc độ của tần số cao, giảm thiểu tình trạng rớt mạng, giật lag khi xem video hay chơi game, đồng thời có thể hỗ trợ tốt trong các sự kiện lễ hội, những nơi tập trung đông người.

Đại diện Viettel cho biết, mạng 5G Advanced sẽ được nhà mạng này triển khai trong năm 2026, sử dụng băng tần 700 MHz và 2.600 Mhz đã được cấp phép. Theo dự báo, tốc độ mạng thực tế có thể tăng 15%. Họ cũng đặt mục tiêu hướng tới tốc độ 10Gbps bằng việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ gộp băng tần.

"Viettel chủ động nghiên cứu, làm chủ công nghệ mới nhất, song hành cùng thế giới và sẵn sàng triển khai tại Việt Nam", ông Hoàng Bình Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Networks nói, thêm rằng đơn vị đang nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ, dịch vụ mới trên nền tảng 5G để mở rộng phạm vi ứng dụng, đa dạng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, đánh giá 5G Advanced mang đến trải nghiệm người dùng ổn định và vượt trội, đồng thời cho phép điều chỉnh và tối ưu hóa đặc tính mạng để đạt được hiệu quả khai thác như kỳ vọng. "Ericsson sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và mang tính chiến lược với Viettel trong việc phát triển các năng lực của 5G Advanced, hướng tới xây dựng một hạ tầng mạng thông minh, hiệu quả và an toàn hơn", bà nói. Tiến sĩ HC Hwang, Tổng Giám đốc bộ phận Hệ thống Truyền dẫn Không dây và Quan hệ Đối tác tại MediaTek đánh giá cột mốc "là bước nhảy vọt đáng kể" trong việc truyền phát video trực tiếp hay cung cấp trải nghiệm nhập vai AR/VR.

Trước đó, Viettel cũng là nhà mạng đầu tiên công bố triển khai mạng 5G SA song song với 5G NSA. Đầu tháng 12, Viettel cũng được ghi nhận đã lắp đặt thành công hơn 20.000 trạm 5G mới, nâng tổng số trạm lên 30.000, phủ sóng 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc.

Lưu Quý