Các nhà khoa học hàng đầu góp mặt tại Tuần lễ VinFuture 2025

Tuần lễ Khoa học công nghệ VinFuture 2025 dự kiến quy tụ những nhà khoa học hàng đầu thế giới, diễn ra từ ngày 2/12 đến 6/12 tại Hà Nội.

Tuần lễ VinFuture 2025 sẽ góp mặt những nhà khoa học mở đường làm thay đổi cách nhân loại phòng ngừa, điều trị bệnh tật, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, hay ứng dụng AI khai mở tiềm năng con người bằng robot. Thông qua các buổi tọa đàm xuyên suốt tuần lễ, họ mang đến các góc nhìn về cách công nghệ thay đổi cuộc sống con người.

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong

Vị giáo sư từ Đại học Trung văn Hong Kong (Trung Quốc) sẽ góp mặt tại chương trình "Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai" ngày 2/12 tại Hà Nội.

GS Raymond Kai-yu Tong sẽ mang đến sân khấu VinFuture những phần trình bày và tương tác trực tiếp với công nghệ giúp bệnh nhân phục hồi chức năng. Ảnh: CUHK

Trong hơn một thập kỷ, GS Raymond Kai-yu Tong đã theo đuổi mục tiêu khôi phục khả năng vận động cho con người. Những robot mềm do ông phát triển đã giúp phục hồi chức năng cho hàng nghìn bệnh nhân sau tai biến, chấn thương hoặc bị thoái hóa thần kinh.

Theo Ban tổ chức VinFuture 2025, ông nằm trong top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới, nhận giải thưởng "Người có ảnh hưởng toàn cầu về lão hóa 2021"; giải Grand Prix tại Triển lãm sáng chế quốc tế Geneva; giải Nhất hạng mục Sức khỏe điện tử, tại Giải thưởng Công nghệ thông tin, truyền thông châu Á – Thái Bình Dương 2012.

Phó Giáo sư César de la Fuente

PGS César de la Fuente (Đại học Pennsylvania, Mỹ) được xem là người tiên phong "dẫn lối" AI vào y học. Ông sẽ là diễn giả tại tọa đàm "AI vì nhân loại - Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới", diễn ra vào buổi chiều, ngày 2/12.

PGS César de la Fuente là chuyên gia về Sinh học Máy (Machine Biology) tại Đại học Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: GCiencia

Ông sở hữu nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Fleming, giải Nghiên cứu Sloan Fellowship, cùng hàng loạt bằng sáng chế, gần 200 công bố khoa học trên các tạp chí uy tín. Trên trang cá nhân, ông công bố đã phát triển loại kháng sinh đầu tiên do máy tính thiết kế, từ nghiên cứu kết hợp AI, sinh học và y học, đã chứng minh hiệu quả trên động vật. Công trình này mở ra kỷ nguyên mới - phát triển thuốc bằng thuật toán và mô hình học máy.

Nhờ phương pháp này, nhóm của ông rút ngắn quá trình tìm thuốc, tiết kiệm nhiều năm nghiên cứu.

Giáo sư Chuanbin Mao

Lần đầu tiên đến Việt Nam, GS Chuanbin Mao (Đại học Trung văn Hong Kong, Trung Quốc) sẽ là diễn giả tại tọa đàm "Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh", dự kiến diễn ra sáng ngày 3/12.

GS Chuanbin Mao trình bày về lĩnh vực khoa học thần kinh, y sinh tái tạo. Ảnh: CUHK

Vị giáo sư của y sinh hiện đại nổi tiếng với các nghiên cứu tiên phong về vật liệu sinh học dựa trên thực khuẩn, ứng dụng trong cảm biến sinh học, y học nano, y học tái tạo và điều trị kháng khuẩn. Những phân tử mà ông nghiên cứu được ví như "viên gạch nền tảng" cho y học tương lai, nơi công nghệ và sinh học giúp kiến tạo sức khỏe con người.

GS Chuanbin Mao sở hữu hơn 300 công trình khoa học, từng nhận giải thưởng CAREER của Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ, giải Giảng viên trẻ xuất sắc CAPA, giải Luận án Tiến sĩ xuất sắc Trung Quốc. Ông cũng tham gia trong vai trò thành viên tại nhiều tổ chức khoa học uy tín.

Giáo sư Raphaël Mercier

GS Raphaël Mercier sẽ là diễn giả tại tọa đàm "Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm", diễn ra chiều ngày 3/12. Ông đến từ Viện Di truyền cây trồng Max Planck (Đức), là gương mặt hàng đầu trong di truyền học phân tử.

GS Raphaël Mercier là Giám đốc khoa Sinh học Nhiễm sắc thể, tại Viện nghiên cứu Di truyền Cây trồng Max Planck, Đức. Ảnh: MPG.de

Nhà khoa học nổi tiếng nhờ các nghiên cứu xác định các gene chính như FANCM, RECQ4, FIGL1, mở ra khả năng điều khiển tổ hợp gene - yếu tố chìa khóa nâng năng suất và chất lượng giống cây trồng. Thành tựu trên giúp tạo hạt giống vô tính, duy trì sức mạnh giống lai, không cần lai tạo lại qua nhiều thế hệ.

Công nghệ này được kỳ vọng giúp nông nghiệp toàn cầu thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, đồng thời gia tăng năng suất, giảm gánh nặng chi phí cho nông dân.

Giáo sư Tan Yap Peng

GS Tan Yap Peng (Hiệu trưởng trường Đại học VinUni), cầu nối giữa nghiên cứu quốc tế và hệ sinh thái tri thức Việt Nam sẽ góp mặt tại tọa đàm "Robot và Tự động hóa thông minh", diễn ra sáng ngày 4/12.

GS Tan Yap Peng là nhà khoa học trong xử lý hình ảnh, video, thị giác máy tính, AI và dữ liệu lớn. Ảnh: VinUniversity

Tại đây, ông sẽ mang đến góc nhìn dung hòa giữa nghiên cứu quốc tế và sự phát triển của hệ sinh thái tri thức tại Việt Nam. Trước khi gia nhập VinUni, ông có hơn hai thập kỷ gắn bó Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore, được xếp hạng 12 theo BXH Đại học thế giới QS 2025. Trước đó, ông từng có thời gian là quyền Hiệu trưởng trường Kỹ thuật COE, thuộc NTU.

GS Tan là người có công phát triển thế mạnh của trường COE, nâng vị thế COE trên toàn cầu, trở thành trường top đầu về lĩnh vực điện - điện tử.

Giáo sư Aldo Steinfeld

Ông là người tiên phong thu giữ CO₂ và tạo nhiên liệu từ ánh sáng mặt trời. Trong bối cảnh thế giới nỗ lực chuyển dịch sang năng lượng sạch, những nghiên cứu của GS Aldo Steinfeld (ETH Zürich, Thụy Sĩ) mang lại hy vọng mới. Nội dung trên sẽ được ông chia sẻ tại tọa đàm "Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì tương lai bền vững", diễn ra chiều ngày 4/12.

GS Aldo Steinfeld từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich), chủ nhân giải "Thành tựu trọn đời SolarPACES" của Cơ quan Năng lượng Quốc tế 2024. Ảnh: Academia Engelberg

Sự nghiệp của GS Steinfeld tập trung vào khoa học kỹ thuật nhiệt - hóa học trong công nghệ năng lượng mặt trời, nghiên cứu sâu về truyền nhiệt, dòng chảy phản ứng đa pha và vật liệu oxy hóa - khử. Hai công ty công nghệ mang dấu ấn của ông là Climeworks - dẫn đầu về công nghệ thu giữ CO₂ trực tiếp từ không khí và Synhelion – công nghệ sản xuất nhiên liệu từ năng lượng mặt trời.

Tuần lễ Khoa học công nghệ VinFuture 2025 diễn ra từ ngày 2/12 đến 6/12 tại Hà Nội sẽ vinh danh các công trình nghiên cứu đột phá, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho loài người. Đồng thời, sự kiện này quy tụ những nhà khoa học hàng đầu, mở ra hướng tiếp cận mới trong tương lai, gồm các lĩnh vực: AI, công nghệ robot và tự động hóa, y sinh, di truyền học, nông nghiệp và năng lượng xanh.

Quang Anh