Các nhà đài bị thu tiền tác nghiệp ở SEA Games 33

Thái LanCác đài truyền hình muốn tác nghiệp ở SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm 2025 phải đóng mức phí 20.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) - điều chưa từng có tiền lệ.

Hội nghị truyền thông SEA Games 33 diễn ra hôm nay tại Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của nhiều đài truyền hình, thông tấn từ 9 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Chủ đề nóng nhất là mức phí tham dự 20.000 USD cho các đài truyền hình.

Quy định này do Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) ban hành và áp dụng cho tất cả các đơn vị truyền hình. Đài truyền hình các quốc gia phải đăng ký thông qua ủy ban Olympic nước mình rồi gửi lên SEAGF để làm căn cứ cấp thẻ tác nghiệp.

Khoản phí 20.000 USD này được tách biệt với các thỏa thuận khác có thể phát sinh với đơn vị phát sóng chủ nhà Thái Lan. Đồng thời, việc phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội bởi cá nhân hay đơn vị không phải đối tác chính thức sẽ bị cấm.

Hội nghị truyền thông SEA Games 33 khai mạc sáng 8/9 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Siamsport

Trong lịch sử SEA Games chưa từng xảy ra việc này, nhưng đại hội tại Thái Lan năm nay có thể là tiền lệ. Tuy nhiên, vấn đề này đang vấp phải sự phản ứng từ các đài truyền hình trong khu vực. Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã phải lên tiếng trấn an. "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc với Uỷ ban Olympic Đông Nam Á và Uỷ ban Olympic các nước. Sau đó, chúng tôi sẽ có câu trả lời sớm nhất với các đài truyền hình về việc có giảm chi phí tham dự hay không".

Hội nghị cũng cho biết, dự kiến sẽ có ít nhất 25 môn được phát sóng trực tiếp. Một số môn không được phát sóng trực tiếp, các đài khác có thể đàm phán để phát sóng thêm nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của từng quốc gia. Tại Thái Lan, sáu kênh đã tham gia, gồm One31, Thairath TV, Channel 3, Amarin TV, NBT và T-Sport 7, với nhiều kênh khác cũng quan tâm đến việc phát sóng đại hội. Phát sóng trực tiếp cũng sẽ có sẵn trên các nền tảng khác, bao gồm truyền hình cáp và trực tuyến, để đảm bảo công chúng nhận được trải nghiệm xem toàn diện và rộng rãi nhất.

Thống đốc SAT cho biết, dù Thái Lan có Chính phủ mới và Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, người đứng đầu ban tổ chức, đã thay đổi nhưng công tác chuẩn bị cho SEA Games và ASEAN Para Games vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. SAT, Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan và Ủy ban Paralympic Thái Lan đang tiếp tục nỗ lực để đảm bảo không có gián đoạn nào. Với Bộ trưởng mới, có thể sẽ có một số thay đổi về chính sách và một số lĩnh vực cần được bổ sung. Họ sẽ tiếp tục chuẩn bị để có một trải nghiệm đăng cai tốt hơn.

"Trong ba tháng trước thềm SEA Games, chúng tôi đã xác nhận rằng kế hoạch tổ chức SEA Games Xanh vẫn được giữ nguyên. Lễ khai mạc và bế mạc vẫn không thay đổi. Tất cả các bên đang nỗ lực hết mình như thường lệ để đảm bảo SEA Games và ASEAN Para Games diễn ra trọn vẹn và thành công nhất có thể", ông Kongsak khẳng định.

SEA Games - viết tắt của South East Asian Games - là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, quy tụ các quốc gia thành viên tham gia thi đấu ở nhiều môn thể thao khác nhau. Đại hội diễn ra hai năm một lần, được tổ chức luân phiên ở các nước khác nhau.

Năm nay, sự kiện được tổ chức tại ba địa điểm ở Thái Lan là Bangkok, Chonburi và Songkhla, từ ngày 9 đến 20/12/2025. Các VĐV sẽ thi đấu 50 môn, tranh 574 bộ huy chương. Thái Lan dự kiến cử lực lượng hùng hậu với 2.134 VĐV, góp mặt ở tất cả các môn. Bên cạnh mục tiêu thâu tóm bóng đá, nước chủ nhà đặt kế hoạch giành 234 HC vàng trong tổng số 574, chiếm tỷ lệ 40%, để đứng nhất toàn đoàn.

Đông Huyền