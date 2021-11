Nhiều nguồn sách, website, kênh youtube, ứng dụng trực tuyến cung cấp nội dung tự học TOEIC phong phú, cập nhật thường xuyên, giúp thí sinh ôn luyện hiệu quả.

Sách

TOEIC Preparation

TOEIC Preparation là bộ sách luyện thi TOEIC của hai tác giả người Hàn Quốc (Jeon Ji Won và Park Hye Young). Sách phù hợp với người học ở trình độ sơ cấp và trung cấp, đặc biệt giúp ích cho những ai đang lên kế hoạch ôn thi TOEIC.

Cuốn sách tích hợp cả phần Reading và Listening với các bài tập bám sát đề thi thật và các bài test được cập nhật theo format (cấu trúc) đổi mới. Mỗi part đều cung cấp phần giới thiệu về nội dung thi, giải thích chi tiết cách làm và đưa ra ví dụ giúp người học dễ hình dung.

30 ngày ngữ pháp trọng điểm trong đề thi TOEIC

Sách cung cấp 30 bài học với nội dung chắt lọc, tập trung vào những chủ điểm ngữ pháp quan trọng, thường xuất hiện trong bài thi TOEIC, giúp người học củng cố nền tảng ngữ pháp. Theo Ms Ruby Nguyễn - giáo viên Anh ngữ Ms Hoa, cuốn sách phù hợp với người ôn luyện ở mọi trình độ. Mỗi bài học đều đi kèm các bài tập ứng dụng luyện tập sau khi học lý thuyết. Hệ thống kiến thức được trình bày mạch lạc, giúp người mới học dễ dàng tiếp cận và ôn luyện.

Ngoài ra người học cũng có thể sử dụng hai cuốn sách khác là "Very Easy TOEIC" - sách gối đầu giường của nhiều sĩ tử thi TOEIC ở level A1, A2 - mức cơ bản nhất theo khung điểm châu Âu và "600 essential words for the TOEIC" - cuốn sách dành cho các bạn từ level 350 trở lên, giúp dễ dàng bổ sung thêm vốn từ vựng và ngữ pháp cần thiết.

Các nguồn tự học TOEIC miễn phí Ms Ruby Nguyễn - giáo viên Anh ngữ Ms Hoa đánh giá tổng quan về các nguồn học TOEIC hiệu quả.

Website

english.best

English.best là môi trường luyện tập, đánh giá trình độ tiếng Anh hữu ích cho người học. Với thiết kế đơn giản, giao diện dễ sử dụng, website còn giúp bạn so sánh điểm cá nhân với mức điểm trung bình của người học khắp nơi trên thế giới hoặc những người học cùng quốc gia, qua đó thúc đẩy tiến độc học.

Với 6 phần: TOEIC Photographs, TOEIC Question - Responses, TOEIC Conversations, TOEIC Short Talks, TOEIC Text Completion, TOEIC Reading Comprehension bạn sẽ tìm thấy lượng lớn bài để ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi. Mỗi bài tập luôn có kèm transcript (kịch bản nội dung) và đáp án giúp người học dễ dàng đánh giá trình độ giải đề. Bên cạnh đó, website còn cung cấp công cụ đắc lực hỗ trợ người học mở rộng vốn từ đồng nghĩa - tiểu mục "TOEIC word by meaning" để chinh phục điểm cao ở part 7 đề thi TOEIC.

Anh ngữ Ms Hoa

Là website tự học TOEIC hiệu quả, kết hợp linh hoạt giữa hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, Anh ngữ Ms Hoa hữu ích cho người tự học và người mới ôn luyện TOEIC. Người học có thể trau dồi kiến thức, kỹ năng thông qua các chuỗi video bài giảng và blog tài liệu được biên soạn chi tiết. Cách phân chia tài liệu và bài giảng linh hoạt, rõ ràng theo trình độ, theo mục tiêu hoặc theo các chủ điểm kiến thức giúp người học tiện theo dõi và dễ dàng lựa chọn cách thức ôn luyện.

Ngoài chuỗi bài giảng thì Test online cũng là mục quan trọng hỗ trợ kiểm tra trình độ hiệu quả cho người tự học TOEIC. Mục Test online cung cấp lượng lớn bài test với cả đáp án và bộ đếm giờ giúp mang lại trải nghiệm thi thật. Người học cũng có thể xem đáp án và số điểm của mình ngay sau khi hoàn thành bài test để xác định trình độ hiện tại của bản thân.

Website Anh ngữ Ms Hoa nhận được hơn một triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm Exam English - trang hướng dẫn chi tiết cách thức làm bài cho từng dạng và English Test Store - trang hỗ trợ luyện thi TOEIC chất lượng, giúp người học nâng cao kiến thức từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp và rèn luyện toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

Kênh youtube

Gwen TV

Gwen TV là kênh tập trung vào kiến thức TOEIC Speaking. Chủ sở hữu kênh là một giáo viên Hàn Quốc. Kênh cung cấp các bài giảng có chủ đề phong phú và các bài test được soạn chi tiết, phù hợp với những người có mong muốn rèn luyện, cải thiện kỹ năng nói.

Learn English with Rebecca

Kênh cung cấp những video hỗ trợ người học cải thiện từ vựng, ngữ pháp, phát âm. Bên cạnh đó, kênh còn đưa đến nhiều phương pháp giúp người học phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh. Chẳng hạn, người học có thể tham khảo và cân nhắc áp dụng cách thức chuyển từ tiếng Anh cơ bản sang tiếng Anh doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu công việc.

App TOEIC - Luyện thi TOEIC

App TOEIC - Luyện thi TOEIC cung cấp bài tập và bài thi TOEIC. Mỗi phần bài tập và đề thi đều được chia thành hai nhóm: tổng hợp và theo dạng câu hỏi. Đặc biệt, hầu hết bài tập và bài thi trên app đều miễn phí. Người học chỉ phải trả phí cho một số bài thi dạng tổng hợp.

Categories là mục giúp người học luyện tập từng part trong đề thi, trong đó có 1.300 câu hỏi được chia làm nhiều mục nhỏ. Câu trả lời của người học được ghi lại và tổng hợp ở phần Your Improvement. Tính năng Your Improvement cung cấp biểu đồ mạng nhện để người học tiện theo dõi kết quả và tiến độ luyện tập. Thông qua biểu đồ, người học thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đưa ra hướng điều chỉnh hợp lý.

Mục Vocabulary tích hợp 700 từ vựng quan trọng trong TOEIC dưới dạng flashcard và được sắp xếp theo chủ đề. Mỗi từ vựng đi kèm cách phát âm, nghĩa bằng tiếng Anh, hình ảnh minh họa, ví dụ... giúp người học dễ tiếp nhận và ghi nhớ từ.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm hai app "New TOEIC test" với những đề thi sát với đề thi thật nhất và Quizlet - app hỗ trợ luyện phát âm song song với học từ vựng.

Mỹ Linh