Các nghiên cứu nổi bật tại Đại học Wrexham Glyndŵr

AnhCác nghiên cứu tại đại học Wrexham Glyndŵr mang tính ứng dụng cao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa trong và ngoài nước.

Dù quy mô nhỏ hay lớn, trọng tâm của các nghiên cứu trong trường luôn là đóng góp giải pháp thực tế để cải thiện cuộc sống.

Các nhà khoa học tại đại học Wrexham Glyndŵr có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực và là các giảng viên chủ chốt của các khoa như Nghệ thuật, Khoa học và Công nghệ, Khoa học xã hội và Đời sống hay lãnh đạo các nhóm nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Polyme và Trường Kinh doanh North Wales.

Hệ thống điều khiển hiệu quả mới cho máy gia tốc hạt của châu Âu

Các nhà nghiên cứu từ đại học Wrexham Glyndŵr đã tham gia vào dự án phát triển hệ thống điều khiển cho một máy gia tốc hạt mới, hay còn gọi là FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research In Europe) tại Trung tâm nghiên cứu máy gia tốc hạt GSI ở Darmstadt, Đức. Trong đó, Giáo sư máy tính, nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại đại học Wrexham Glyndŵr - Vic Grout đã có những đóng góp chuyên môn giá trị cho dự án.

Máy gia tốc hạt tại GSI, Darmstadt, Đức. Ảnh: Đại học Wrexham Glyndŵr.

Sự hợp tác quốc tế này góp phần phát triển một hệ thống đồng bộ hóa thời gian mới, được gọi là Data Master, trực tiếp điều khiển các thiết bị hẹn giờ trên máy.

Data Master là hệ thống sáng tạo, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế và phát triển thiết lập FAIR - một máy gia tốc linh hoạt và phức tạp hơn, có khả năng thực hiện nhiều thí nghiệm với các chùm hạt khác nhau. Data Master đóng góp rất nhiều vào việc tăng hiệu quả trong mạng máy này.

Kính viễn vọng siêu nhẹ cho các hình ảnh mặt đất

Đại học Wrexham Glyndŵr với nhóm nghiên cứu Hệ thống Quang học Chính xác tại St. Asaph đã thiết kế và chế tạo một kính viễn vọng siêu nhẹ đáp ứng các yêu cầu của các thiết bị vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời.

Các thiết bị này có thể hoạt động ở cự ly 20 km, cung cấp tầm nhìn không gián đoạn về một khu vực được chọn và có thể sử dụng trong các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn quan trọng, giám sát thảm họa và phòng chống cháy nổ.

Nhóm nghiên cứu sử dụng các vật liệu và phương pháp lắp ráp tiên tiến nhất để vượt qua các thách thức và sản xuất thành công thiết bị siêu nhẹ có thể hoạt động trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ hạ rất thấp (-80 độ).

Kính viễn vọng siêu nhẹ do Đại học Wrexham Glyndŵr thiết kế. Ảnh: Đại học Wrexham Glyndŵr.

Với dự án sản xuất kính thiên văn siêu nhẹ, nhóm đã giành được hai giải thưởng: Nghiên cứu và Phát triển; Sản phẩm mới.

Chia sẻ về thành quả này, Giáo sư Caroline Grey, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Công nghệ OpTIC của trường phát biểu: "Các giải thưởng trên là thành quả sau sự nỗ lực làm việc siêng năng của tất cả các thành viên trong dự án cũng như Trung tâm OpTIC".

Hiện nay, tổ chức Glyndŵr Innovations đang hợp tác với công ty QinetiQ để tích hợp kính thiên văn mới mang tên Gwyliwr vào một hệ thống vận hành bay hoàn chỉnh, phục vụ các nhu cầu chiến lược quan trọng đối với quốc phòng Vương quốc Anh.

Dự án Fast-fan - hệ thống đẩy điện không phát thải cho máy bay

Trong báo cáo của Ủy ban Châu Âu "Flightpath 2050 Europe’s Vision for Aviation", bảo vệ môi trường và nguồn cung cấp năng lượng là những ưu tiên hàng đầu trong ngành hàng không.

Để hiện thực hóa định hướng này, Đại học Wrexham Glyndŵr và các doanh nghiệp đối tác đang phát triển một loại quạt ống dẫn mới, sử dụng cho chuyến bay chạy bằng điện tốc độ cao. Mục tiêu của dự án là phát triển một hệ thống đẩy điện không phát thải nhưng không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của máy bay.

Dự án "Fast-Fan", được tài trợ bởi Văn phòng tài trợ châu Âu của xứ Wales, cung cấp công nghệ quạt cải tiến, vừa giảm cản trở luồng không khí và nén nhiều tầng, vừa giảm thiểu tổn thất cũng như cải thiện khả năng vận hành, hiệu suất tổng thể của máy bay.

Cận cảnh thiết kế cánh quạt ống dẫn của dự án Fast-Fan. Ảnh: Đại học Wrexham Glyndŵr.

Nhóm nghiên cứu tại đại học Wrexham Glyndŵr đang tích cực tìm hiểu để vượt qua những thách thức liên quan đến thiết kế, tích hợp các thành phần điện từ, cấu hình quạt động cơ và đảm bảo cấu trúc gọn nhẹ cho thiết bị.

Hiện nay, Đại học Wrexham Glyndŵr cùng với các đơn vị đối tác cũng phát triển một mô hình công nghệ nguyên mẫu để thử nghiệm bay trên máy bay không người lái. Đây là bước phát triển quan trọng để mở rộng quy mô của dự án, tiến tới đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Môi trường nghiên cứu có tính hỗ trợ cao

Đại học Wrexham Glyndwr là một trong những trường tích cực tham gia Hiệp ước hỗ trợ các nhà nghiên cứu phát triển sự nghiệp và là cộng tác viên hỗ trợ các cơ sở khác trong việc đào tạo nghiên cứu sinh.

Nhà trường được trao tặng Giải thưởng Nhân sự xuất sắc trong Lễ trao giải nghiên cứu (Research Award) - giải thưởng tôn vinh cho đóng góp của trường trong công tác hỗ trợ các nhà nghiên cứu phát triển sự nghiệp.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Wrexham Glyndwr được tạo điểu kiện tham gia các buổi hội thảo, các bài giảng chuyên môn và hang loạt các sự kiện khác.

Ngoài ra, Đại học Wrexham Glyndŵr là một trong những đơn vị ủng hộ Hiệp ước Hỗ trợ tính trung thực trong nghiên cứu và xuất bản báo cáo hàng năm về vấn đề này. Độc giả tìm hiểu thêm về các nghiên cứu của đại học Wrexham Glyndŵr tại đây.

Nhật Lệ