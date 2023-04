Các ngân hàng ra mắt thẻ JCB dành cho Gen Z

JCB liên tiếp bắt tay với MB, VPBank ra mắt thẻ tín dụng thiết kế riêng cho Gen Z với nhiều ưu đãi.

Theo JCB, Gen Z (sinh năm 1997 - 2010) là nhóm khách hàng tiềm năng được các ngân hàng quan tâm hàng đầu hiện nay. Nhiều khảo sát cho thấy, Gen Z ưu tiên đầu tư vào bản thân, không ngại chi tiền để trải nghiệm, đồng thời có hiểu biết và nhận thức sớm về tài chính. Khảo sát năm 2022 tại 46 quốc gia của Deloitte cũng cho hay, 43% Gen Z đang nỗ lực làm thêm, kinh doanh để tăng thu nhập bên cạnh công việc chính, so với 33% Millennials (sinh năm 1981 - 1996). Bên cạnh đó, có đến 85% trong số này biết tiết kiệm trước 22 tuổi, gấp đôi mức 41% của Millennials, theo báo cáo của SingSaver.

Ước tính với dân số 15 triệu người, Gen Z sẽ chiếm đến 25% lực lượng lao động và 30% lực lượng tiêu dùng tới năm 2025 tại Việt Nam, theo Nielsen. Thế hệ này cũng tiêu dùng ngày càng nhiều hơn khi các Gen Z đời đầu (18 - 26 tuổi) đã đi làm, có thu nhập, tự chủ tài chính, thậm chí làm lãnh đạo.

"Đây là lý do các ngân hàng và JCB tập trung phát triển các sản phẩm hướng đến thế hệ này, bắt đầu từ thẻ tín dụng", đại diện JCB chia sẻ thêm.

Nhắc đến dòng sản phẩm dành cho giới trẻ này, phải kể đến bộ sưu tập MB Hi JCB Collection của Ngân hàng MB với 12 thiết kế tươi tắn, trẻ trung và mang đậm màu sắc văn hóa Nhật Bản. Cùng đó, VPBank cũng tung dòng thẻ VPBank JCB Z Card "may đo" thói quen chi tiêu của Gen Z. Điều đó chứng tỏ sức nóng từ nhóm khách hàng Gen Z ngày càng thu hút sự quan tâm từ các Ngân hàng.

Bộ sưu tập 12 dòng thẻ đa năng MB Hi JCB nắm bắt thị hiếu giới trẻ. Ảnh: JCB

Nếu MB Hi JCB Collection thu hút giới trẻ bởi tính năng tích hợp 2 trong 1 thẻ tín dụng và thẻ ATM cùng với 3 phong cách thiết kế hoàn toàn khác nhau với hình ảnh linh vật mèo may mắn đến những món ăn truyền thống của đất nước mặt trời mọc và hàng loạt các biểu tượng văn hóa Nhật Bản thì VPBank JCB Z Card tập trung vào tính năng hoàn tiền 10% các chi tiêu như ăn uống, giải trí, thể thao, gọi xe, đặt món... hướng đến mục tiêu giúp người dùng trẻ linh hoạt mua sắm và thể hiện bản sắc cá nhân "Be Z-self".

Bên cạnh đó, chủ thẻ có thể tận dụng lợi ích miễn lãi tối đa 45 ngày, thanh toán tại 37 triệu điểm trên hơn 190 quốc gia, tận hưởng ưu đãi ẩm thực, mua sắm, du lịch, sức khỏe, làm đẹp... từ các đối tác của các Ngân hàng cũng như JCB.

Thẻ VPBank JCB Z card kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của Gen Z. Ảnh: JCB

2023 là một năm đặc biệt khi diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Nhật. Ông Kazuma Shukuin - Trưởng đại diện JCB Việt Nam cho hay, với định hướng lấy đối tác và khách hàng làm trọng tâm, JCB sẽ đồng hành cùng các Ngân hàng khuyến khích khách hàng mở thẻ và tận hưởng nhiều ưu đãi gắn liền với Nhật Bản.

"Là thương hiệu thanh toán quốc tế đến từ Nhật, chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng bằng tất cả lòng hiếu khách của người Nhật", ông Kazuma Shukuin chia sẻ.

Nhân dịp này, JCB triển khai chương trình ưu đãi giảm 20% trên tổng hóa đơn (không giới hạn mức giảm tối đa) cho chủ thẻ thanh toán tại các nhà hàng Nhật như Sushi Hokkaido Sachi, iSushi, Hatoyama... và ưu đãi mua sắm tại Muji, AEON Việt Nam. Không chỉ có ưu đãi tại Việt Nam, chủ thẻ JCB khi du lịch đến Nhật Bản, ngoài miễn thuế 10%, chủ thẻ còn được hoàn tiền 10% từ nay đến 15/04/2023 và ưu đãi mua sắm tại Aeon Mall, Don Quijote, ANA Duty free shop, các cửa hàng điện máy, nhà thuốc lớn.

An Nhiên