Các mức phạt vi phạm hành chính phổ biến với hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh thường bị phạt hành chính về vi phạm trong đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, trốn thuế...

Theo Nghị định 296/2025 có hiệu lực từ 1/1/2026 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp hộ kinh doanh không đủ tài sản chung để thi hành quyết định cưỡng chế thì khấu trừ tiền, kê biên tài sản của các thành viên trong hộ kinh doanh.

Nghĩa là người cùng gia đình nhưng không cùng đăng ký tham gia hộ kinh doanh sẽ không bị khấu trừ tiền, kê biên tài sản trong trường hợp này.

Hiện luật không định nghĩa về hộ kinh doanh song Nghị định 168/2025 nêu "hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ" (khoản 1 Điều 82).

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh, trừ một số trường hợp (xem chi tiết).

Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, tài chính... Có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhưng chủ hộ kinh doanh và các thành viên đăng ký hộ kinh doanh phải vẫn chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh, các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Dưới đây là mức phạt hành chính với một số vi phạm phổ biến liên quan hộ kinh doanh cần chú ý:

Vi phạm về đăng ký kinh doanh

Ngoài ra, Điều 62 Nghị định 122/2021 cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp chưa đăng ký.

Vi phạm về chế độ thông tin báo cáo của hộ kinh doanh

Nghị định 122/2021 được Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng dự thảo để thay thế từ hồi tháng 8/2024. Do đó, trong thời gian tới, các quy định xử phạt nêu ở Điều 62, 63 trên, có thể có sự thay đổi.

Các vi phạm liên quan kê khai, đăng ký thuế

Hành vi trốn thuế

Quy định cũng buộc hộ kinh doanh vi phạm phải khắc phục hậu quả như: nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước; nếu quá thời hiệu xử phạt thì không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định.

Việt Nam có trên 5,2 triệu hộ kinh doanh, tạo ra 8-9 triệu việc làm, tương đương với khối công ty tư nhân, theo số liệu của Cục Thống kê các năm 2018-2020. Trong số này, hiện trên 100.000 hộ kinh doanh có doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, theo Cục Thuế.

Hải Thư