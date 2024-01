Các món ngon từ xà lách giúp giảm cân

Rau xà lách chứa nhiều nước, dinh dưỡng cao, mang lại cảm giác no lâu, phù hợp chế biến các món ăn cho người đang trong chế độ kiểm soát cân nặng.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g rau xà lách chứa khoảng 14,5 kcal, và 90g nước, mang lại cảm giác no lâu cho cơ thể. Nhờ đó, rau xà lách trở thành một lựa chọn thích hợp cho những người đang ăn kiêng hoặc theo chế độ giảm cân. Một số món ăn gợi ý như:

Rau trộn ngũ vị: Loại rau này có thể kết hợp linh hoạt với các loại xốt, thịt, cá, hải sản và các loại hạt để tạo ra món rau trộn giàu dinh dưỡng, ít béo. Để tăng hương vị, người chế biến có thể thêm vào các loại hạt như hạnh nhân, hạt dẻ cười hoặc hạt giống hướng dương để tăng thêm độ giòn, lạ miệng cho món ăn.

Wrap xà lách: Cuốn xà lách trong bánh tráng hoặc lát bánh mì, kết hợp với các nguyên liệu như thịt gà hoặc cá, rau sống, bún và sốt, sẽ tạo món ăn dễ làm, dễ ăn, không ngấy.

Salad hải sản - bò: Kết hợp xà lách với các loại hải sản như tôm, cua, sò điệp hoặc cá hồi để tạo ra một salad biển phong cách. Người dùng cũng có thể kết hợp xà lách với thịt bò, rau sống và sốt mù tạt để tạo ra một bữa ăn ngon miệng.

Salad trái cây: Loại rau này ăn kèm với trái cây như dâu, lựu, cam, táo, sẽ tạo ra một salad trái cây thích hợp cho những bữa ăn phụ, giải ngấy hiệu quả.

Salad trái cây. Ảnh: Masan

Ngoài tác dụng giảm cân, loại rau này còn giúp giảm quá trình lão hóa. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ancient Science of Life Journal, rau xà lách có chứa các chất chống oxy hóa (flavonoid) và vitamin C. Các chất này hoạt động như một hàng rào cản trở sự xâm lấn của các gốc tự do, có công dụng giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, chống lại các tác nhân gây bệnh.

Rau có thành phần dinh dưỡng cao. Trong bảng công bố của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, hàm lượng dinh dưỡng trong rau xà lách là 70,73 xếp thứ 7 trong nhóm 10 loại rau có độ dinh dưỡng cao (Nutrient density score). Hàm lượng dinh dưỡng xà lách chỉ xếp sau cải xoong (Watercress là 100 điểm), bắp cải Trung Quốc (Chinese cabbage là 91,99), cải cầu vồng (Chard là 89,27), củ cải xanh (Beet green là 87,8), rau chân vịt (Spinach là 86,43), rau diếp xanh (Chicory là 73,36).

Xà lách trồng tại trang tại WinEco. Ảnh: Masan

Rau xà lách (leaf lettuce - hay còn gọi là rau diếp) là loại rau xanh quen thuộc, phổ biến trong các bữa ăn gia đình Việt. Rau dễ trồng và phát triển khá tốt ở vùng đất có mùn hay nhiều hợp chất hữu cơ. Lá xà lách màu xanh hoặc tím tía, vị hơi đắng. Dựa vào đặc điểm về ngọn và lá của cây xà lách, hiện nay, có thể phân loại thành nhiều loại khác nhau như xà lách lô lô, xà lách mỡ, xà lách iceberg, xà lách carol, xà lách lá xoăn, xà lách romaine...

Chi Dung