Các mẫu xe Kia thế hệ mới nhận ưu đãi hàng chục triệu đồng

Thaco Auto và Kia Việt Nam tung ưu đãi cao nhất tương đương 50% lệ phí trước bạ nhiều mẫu xe Kia, áp dụng tùy phiên bản trong tháng 8.

Mức ưu đãi cao nhất trong tháng này của Kia Việt Nam là SUV 7 chỗ Sorento, khách mua được giảm 80 triệu đồng, giúp giá xe khởi điểm sau ưu đãi còn 899 triệu đồng. Từ khi ra mắt thị trường Việt Nam, Sorento ghi nhận doanh số cộng dồn hơn 23.000 chiếc, nhờ đáp ứng nhu cầu đa dạng cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.

Kia Carnival phiên bản mới tại Việt Nam. Ảnh: Thaco Auto

Mẫu xe gia đình đa dụng Carnival phiên bản mới cũng nhận ưu đãi đến 65 triệu đồng, bao gồm ưu đãi giá và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, áp dụng tùy phiên bản. Sau giảm, giá khởi điểm của Carnival mới từ 1,279 tỷ đồng. Mẫu xe 7 chỗ cỡ lớn của Kia được người dùng đánh giá cao bởi ngoại thất bề thế, không gian rộng rãi và nhiều tiện nghi cao cấp, đặc biệt là hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0.

Ở phân khúc gầm cao cỡ nhỏ, Kia Sonet nhận ưu đãi đến 35 triệu đồng tùy phiên bản, giá sau ưu đãi từ 504 triệu đồng, tạo điểm nhấn trong phân khúc nhờ thiết kế trẻ trung, nhiều tiện nghi. Với Seltos, mẫu "smart SUV" này nhận ưu đãi đến 50 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 574 triệu đồng, hút khách nhờ không gian rộng rãi, nhiều công nghệ và tính năng.

Kia Seltos nhận ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng trong tháng 8. Ảnh: Thaco Auto

Với mẫu xe 7 chỗ Kia Carens, hãng áp dụng ưu đãi cao nhất 35 triệu đồng, giá khởi điểm từ 599 triệu đồng, có điểm nhấn ngôn ngữ thiết kế mới ở ngoại thất, không gian rộng rãi với ba hàng ghế. Kia Sportage nhận ưu đãi đến 40 triệu đồng gồm giảm giá bán và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, áp dụng tùy phiên bản.

Kia Sportage có không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc. Ảnh: Thaco Auto

Thaco Auto và Kia Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km (tùy mẫu xe) và bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km cho pin Lithium-ion Polymer trên Carnival hybrid. Các dòng xe của Kia Việt Nam được phân phối qua hệ thống hơn 100 showroom, đại lý ủy quyền trên toàn quốc, cùng dịch vụ hậu mãi theo chuẩn toàn cầu của hãng.

Quang Anh