Các lựa chọn thiết bị làm việc tại nhà của HP

Dải sản phẩm của HP đa dạng lựa chọn cho người dùng và doanh nghiệp, hỗ trợ hiệu quả khi làm việc từ xa.

Laptop, màn hình máy tính lớn hay máy in là những thiết bị hữu dụng, giúp người dùng làm việc linh động, đảm bảo tính hiệu quả công việc. HP có các dòng sản phẩm bị phù hợp với từng nhu cầu của người dùng, khi cần làm việc tại nhà.

Người dùng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đối với các khách hàng cá nhân làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như freelancer, HP mang đến bộ sản phẩm gồm các dòng máy tính cá nhân HP ProBook 400 G7, màn hình dòng P và các dòng máy in HP Laser 107w và MFP 135w.

Dòng máy tính xách tay HP ProBook 400 G7 đạt độ bền chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810G, chịu được va đập vật lí hay đổ nước lên bàn phím. Ngoài các tính năng bảo mật đăng nhập bằng đầu đọc vân tay, màn che webcam, người dùng cũng không lo sợ về vấn đề an ninh thiết bị bởi bảo mật nhiều lớp.

Dòng HP ProBook 400 G7 cơ động.

Màn hình dòng P có độ phân giải FHD và viền 3 cạnh siêu mỏng, sắc nét giúp người dùng thoải mái mở duyệt nhiều tài liệu, ứng dụng cùng lúc. Màn hình còn có chế độ hạn chế ánh sáng xanh, giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Màn hình dòng P của HP mở rộng không gian xử lý công việc cho người dùng tại nhà.

Máy in HP Laser 107w và máy in đa chức năng MFP 135w dễ dàng thỏa mãn người dùng nhờ chất lượng in laser sắc nét, đáp ứng số lượng 1.500 trang in mỗi tháng. Máy được trang bị công nghệ kết nối không dây tiện lợi, thực hiện tác vụ in thuận tiện hơn hết qua ứng dụng điện thoại HP Smart.

Máy in HP Laser 107w có thiết kế nhỏ gọn mà vẫn đầy đủ tính năng.

Người dùng làm việc từ xa trong ngành yêu cầu bảo mật cao

Đối với khách hàng cần tính năng bảo mật cao cấp, bộ sản phẩm gồm máy tính xách tay EliteBook, màn hình EliteDisplay và máy in Laser Neverstop. Người dùng làm việc từ xa trong các ngành có yêu cầu bảo mật cao.

Dòng HP EliteBook 800 G6 tập trung các tính năng bảo mật, bảo vệ dữ liệu và người dùng trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi. Sản phẩm trang bị bộ tính năng bảo mật nhiều lớp, từ phần sụn, phần mềm đến phần cứng như HP Sure Start, đảm bảo tính toàn vẹn của BIOS bằng cách tự động phục hồi BIOS sau các cuộc tấn công hoặc bị lỗi; HP Sure Run duy trì hoạt động các ứng dụng và tiến trình trọng yếu của hệ điều hành kể cả khi bị tấn công bởi mã độc; HP Sure Click bảo vệ máy tính trước các trang web hoặc tập tin đính kèm bị lây nhiễm virus hay màn hình tích hợp công nghệ chống nhìn trộm HP Sure View.

Dòng HP EliteBook 800 sở hữu nhiều tính năng bảo mật.

Dòng HP EliteDisplay mang đến trải nghiệm thị giác cao hơn, với nhiều tiện ích thiết thực như thiết kế công thái học điều chỉnh độ cao, loa và camera tích hợp để họp trực tuyến, docking mở rộng kết nối đến nhiều thiết bị ngoại vi khác...

Dòng HP EliteDisplay đáp ứng nhiều nhu cầu và tính chất công việc.

Trong khi đó, máy in HP Laser Neverstop giới thiệu đến người dùng bộ tiếp mực hoàn toàn mới, cho thao tác bơm mực trong 15 giây. Khả năng tiết kiệm mực song hành cùng chất lượng in laser vượt trội, cho phép in số lượng 5.000 trang với hộp mực lớn đi kèm. Mỗi lần thay mực tiếp theo chỉ tốn 240.000 đồng.

Mực in HP chính hãng cho bản in sắc nét, chuyên nghiệp, đồng thời giảm thiểu hỏng hóc cho máy in, đáp ứng yêu cầu bảo hành. Theo xu hướng thân thiện với môi trường, mực in chính hãng sử dụng đến 75% thành phần tái chế cho hộp mực, nhờ đó cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Người dùng có thể đặt hàng chính hãng trực tuyến tại Shopee, Lazada, Tiki, hoặc tại các đại lý bán lẻ trên toàn quốc. Ngoài ra, mực in HP có thể đặt mua và nhận sản phẩm trong vòng 2 giờ thông qua dịch vụ TikiNow.

HP cung cấp chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí cho tất cả máy tính và máy in của HP; bảo hành 1 đổi 1 dành cho màn hình, máy in thuộc phân khúc tiêu dùng phổ thông; dịch vụ bảo hành cấp tốc - nhận lại trong ngày làm việc kế tiếp cho máy tính xách tay và máy in HP Laser mới. Các sản phẩm thuộc phân khúc tiêu dùng phổ thông hết hạn bảo hành trong thời gian 1/3 - 30/4 được gia hạn thêm 30 ngày tính từ ngày hết hạn.

Hà Phạm