Các lợi thế giúp bang Tây Úc hút du học sinh

Tây Úc là bang có diện tích lớn nhất Australia, trải dài từ Bắc đến Nam và là cửa ngõ ra châu Á của Australia. Dân số bang vào khoảng 2,6 triệu dân (số liệu năm 2020) với sự pha trộn hài hòa giữa nhiều nhóm dân cư từ châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á, châu Phi. Bang có khí hậu Địa Trung Hải với mùa hạ ít mưa, nóng và khô; mùa thu đông không quá lạnh và nhiều mưa.

Hơn 20 năm gắn bó với giáo dục quốc tế qua nhiều cương vị khác nhau, bà Võ Thanh Thủy - Cán bộ Phát triển Giáo dục và Đào tạo, bang Tây Úc tại Việt Nam, diễn giả của tọa đàm Tỏa sáng cùng Australia số 4, khẳng định nơi đây ngày càng phát triển và thịnh vượng, khác xa so với trước đây.

Perth là thủ phủ của bang. Theo bà Thanh Thủy, mọi người thường nghĩ Perth là một thành phố lạc hậu, buồn tẻ so với các thành phố lớn khác của Australia. Thực tế thành phố rất phát triển và hiện đại, môi trường ít bị ô nhiễm, thời tiết tuyệt vời, phong cảnh đẹp và giao thông công cộng nội thành miễn phí. Ngoài ra, bang có nguồn tài nguyên phong phú với kim cương, khí hóa lỏng, vàng, niken, ngọc trai... trữ lượng lớn bậc nhất thế giới.

Bà Võ Thanh Thủy - Cán bộ Phát triển Giáo dục và Đào tạo, bang Tây Úc tại Việt Nam (bên trái) trong cuộc gặp với INTO Global Office, Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tiềm năng phát triển

"Hai năm Covid-19 vừa qua, Tây Úc là một trong những bang có tỷ lệ thất nghiệp thấp, nền kinh tế phát triển ổn định, đặc biệt trong vài năm gần đây, bang chú trọng việc hợp tác và đầu tư với các thị trường trọng điểm trong đó có Việt Nam. Bang đang trong quá trình làm việc với các hãng hàng không Việt Nam để sớm có thể mở đường bay tới TP HCM và ngược lại", bà Thanh Thủy cho biết.

Bên cạnh đó, với nguồn tài nguyên phong phú, nhóm ngành thu hút nhiều nhân lực hơn cả là khai khoáng. Điều này dẫn đến sự phát triển của robotics, xe không người lái, và những công nghệ cao khác trong ngành kỹ thuật, từ đó tạo ra nhiều việc làm và thu hút lượng nhân lực lớn. Bà Thanh Thủy nhận định, xu hướng phát triển này sẽ tiếp tục trong thời gian tới vì công nghệ là nhóm ngành mà mọi bang đều cần nhân sự.

Ngoài ra bang cũng chú trọng ngành chăm sóc sức khỏe, đặc biệt trong giai đoạn dịch vừa qua nên ngành này hiện rất cần nhân lực. Ngoài y, điều dưỡng, bác sĩ còn có thêm ngành mới như công nghệ gen, nghiên cứu sức khỏe dân số dài hạn, liên kết các dữ liệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó những ngành về du lịch, nông nghiệp cũng cần nhân lực và chào đón du học sinh, nhân lực kỹ thuật cao đến học tập và làm việc.

"Một trong những điểm nổi bật khác của bang là có số lượng triệu phú tự thân trên đầu người lớn nhất thế giới và có một phần ba công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Australia - đây là niềm cảm hứng cho sinh viên theo học và tìm kiếm cơ hội việc làm sau này", bà Thanh Thủy nhấn mạnh.

Hệ thống giáo dục

Bang Tây Úc có 4 đại học công đều nằm tại Perth, thành phố lớn thứ tư của Australia - nơi đóng góp 40% thu nhập xuất khẩu của quốc gia và thường xuyên nằm trong top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới. Bốn trường đại học gồm: ĐH Tây Úc, ĐH Curtin, ĐH Edith Cowan và ĐH Murdoch. Bên cạnh đó là một trường tư công giáo tại thành phố cảng Fremantle là Đại học Notre Dame. Tất cả các trường đều được xếp hạng cao trên thế giới và có những thế mạnh khác nhau.

Đại học Tây Úc - University of Western Australia thuộc G8 - nhóm 8 trường đại học hàng đầu tại Australia. Trường có tỷ lệ sinh viên có việc làm cao nhất bang, với mức lương khởi điểm trung bình hàng đầu Tây Úc. Đây cũng là cái nôi của các chính trị gia, nhà khoa học đạt giải Nobel, giải Fields và các giải thưởng cho những đóng góp quan trọng khác cho xã hội từ bang Tây Úc.

Đại học Curtin - Curtin University thuộc top 1% các đại học hàng đầu thế giới, theo bảng xếp hạng QS Rankings 2022. Báo cáo của Quality Indicators for Learning and Teaching (QILT) năm 2018 cũng chỉ ra, sinh viên của trường tốt nghiệp với bằng sau đại học có mức lương cao nhất trong số các đồng nghiệp sau đại học ở Tây Úc. Các ngành thế mạnh của trường gồm thống kê, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, mỏ, năng lượng điện, nông nghiệp, điều dưỡng, dược, tâm lý học, khoa học sức khỏe...

Edith Cowan (ECU) được đánh giá là đại học công có chất lượng giảng dạy bậc đại học cao nhất ở Australia (theo QILT), đạt chuẩn 5 sao trong 15 năm liền (theo Good University Guide). Ngoài ra những yếu tố về mức lương khởi điểm sau tốt nghiệp và sự hài lòng tổng thể của sinh viên đều đạt 5 sao. Trong 8 trường đào tạo đa dạng từ Kinh doanh đến Kỹ thuật, ECU có học viện Nghệ thuật Biểu diễn Tây Úc nổi tiếng thế giới, nơi tài tử "người sói" Hugh Jackman theo học.

Đại học Murdoch là một trong số 8 trường đại học thuộc nhóm đại học nghiên cứu sáng tạo của Australia (theo Innovative Research Universities of Australia). Theo công bố của Good Universities Guide năm 2017, trường được đánh giá 5 sao cho mức lương khởi điểm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Cụ thể, du học sinh sở hữu văn bằng ĐH Murdoch có mức lương khởi điểm trung bình là 60.000 AUD một năm, còn văn bằng sau đại học là 80.000 AUD một năm. Trường được đánh giá cao tại Australia cho các lĩnh vực điều dưỡng, tâm lý học, giảng dạy nhân Văn, nhóm ngành thú y học, văn hóa, xã hội...

Ngoài 4 đại học công lập ở Perth, Tây Úc còn có một đại học tư tại thành phố cảng Fremantle là Notre Dame. Notre Dame là một trong những trường tư dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo về giáo dục và sức khỏe tại Australia. Trường cung cấp chương trình bao gồm các bậc học dự bị đại học, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Với sự nổi tiếng về chất lượng giáo dục, môi trường học tập cùng đội ngũ tiến sĩ giảng dạy đứng đầu trong số các trường đại học tại Australia, trường thu hút hơn 12.000 sinh viên ở cả 3 cơ sở Fremantle, Sydney và Broome; trong đó có khoảng 3000 sinh viên đến từ 85 quốc gia trên thế giới.

Nhiều chính sách hỗ trợ du học sinh

Tây Úc có quầy đón tiếp sinh viên quốc tế ngay tại sảnh đến ga quốc tế. Theo bà Thanh Thủy, quầy thông tin này do sinh viên đang theo học tại Perth điều hành và được mở trong cả 3 đợt nhập học chính của các trường, đó là tháng 2, tháng 7 và tháng 10. Đặc biệt, du học sinh quốc tế khi đến sẽ nhận được túi quà gồm sim điện thoại đã được top-up 10 AUD, voucher uber 20 AUD, bình nước, khăn...

Trong quá trình học, Cơ quan xúc tiến giáo dục bang Study Perth còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thảo nhằm kết nối sinh viên với nhau và với các nhà tuyển dụng hoặc doanh nghiệp địa phương. Bang cũng phối hợp với các doanh nghiệp lớn để đào tạo chuyên môn cho sinh viên, cũng như cung cấp nhiều cơ hội việc làm tại các tập đoàn khách sạn lớn như Western Hotel group, Intercontinental group...

Đặc biệt, StudyPerth cung cấp một số dịch vụ miễn phí nhằm hỗ trợ an sinh, nghề nghiệp và tư vấn về pháp lý cho sinh viên quốc tế. Cụ thể, khi du học sinh gặp vấn đề sức khỏe tâm lý, lo lắng, trầm cảm... đều có thể đến tham vấn chuyên gia. Sinh viên được hỗ trợ lên kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho việc tìm kiếm việc làm, cách viết CV, kỹ năng phỏng vấn, tìm việc qua công cụ ProsPER. Du học sinh khi gặp vấn đề về pháp lý trong quá trình làm thêm, tranh cấp tại nơi làm, trường học, thuê nhà, quá trình ở nhà với các bạn cùng phòng, chủ nhà... có thể nhờ dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí.

Trong và sau đại dịch, bang cũng có nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế. Đơn cử, trong Covid-19 thì có các bữa trưa miễn phí, voucher giúp du học sinh mua sắm thực phẩm thiết yếu, trợ cấp chỗ ở, hỗ trợ học phí tiếng Anh...

Ngoài ra, các du học sinh sau khi học xong thường sẽ được mời ở lại làm việc 3-5 năm tùy chương trình học. Từ giữa những năm 1990 bang có chương trình áp dụng cho các du học sinh bậc thạc sĩ trở lên nếu mang con sang thì con sẽ được miễn học phí ở trường công lập. Đây là một trong những chính sách thu hút du học sinh có trình độ, lao động có tay nghề mang theo gia đình.

Bang cũng chào đón du học sinh đủ điều kiện tay nghề sang làm việc, định cư và có nhiều ưu đãi dành cho sinh viên quốc tế và tay nghề cao, như giảm điều kiện về kinh nghiệm làm việc và có thể cộng các chương trình khác nhau để đáp ứng điều kiện học tập 2 năm ở bang.

Thế Đan

