Các loại súng trường, súng bắn tỉa tại triển lãm Quốc phòng

Súng máy hạng nhẹ SAR 556 MT do tập đoàn từ Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, sử dụng được cho cả lính bộ binh và xe tăng. Thân súng có độ bền lớn, khả năng bắn ít nhất 50.000 viên đạn và khai hỏa liên tục ở nhiệt độ từ -42 độ C đến 71 độ C. Tầm bắn hiệu quả 300-1.000 m với hệ thống ngắm cơ học 8 vị trí.

SAR 556 MT giúp xạ thủ tự điều chỉnh 6 mức chiều cao và 5 vị trí gác má trên báng súng giúp cải thiện tính công thái học khi bắn. Súng cũng được trang bị hệ thống đệm thủy lực giúp giảm thiểu lực giật, tăng tính chính xác và an toàn cho người bắn.

Súng nặng 8 kg, có thể sử dụng cách tiếp đạn hộp hoặc băng dài.