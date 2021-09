Các loại bếp tiện ích giảm đến 50% dịp Trung thu

Bếp từ ba Elmich ICE-3493 tặng thêm bộ nồi inox Smartcook 2101OL đang được ưu đãi 46% còn 10,32 triệu đồng. Bếp có tổng công suất 7.200 W, kích thước mặt bếp 58 x 51 cm, kích thước khoét đá âm tủ 53,8 x 48,3 cm. Mặt kính Schott-ceran với khả năng chống sốc nhiệt ở nhiệt độ 800 độ C, chịu lực va đập mạnh. Ba bếp nấu có 3 kích thước và công suất khác nhau. Điều khiển bằng cảm biến hồng ngoại. Bếp có chức năng hẹn giờ, khóa phím, tự nhận diện nồi, cảnh báo dư nhiệt, Stop and Go có thể tạm dừng khi đun nấu.

Bộ nồi gồm một quánh đường kính 16 cm cao 9,5 cm, 2 nồi đường kính - chiều cao lần lượt là 20 - 11,5 cm và 24 - 14cm, làm từ inox, thiết kế 3 lớp đáy giúp giữ nhiệt tốt. Nắp kính dày 4mm chịu nhiệt, có lỗ thông hơi chống trào. Quai cán bằng inox không gỉ. Đáy từ sử dụng được trên các loại bếp: bếp ga, bếp điện, bếp từ...