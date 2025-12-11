'Các kiến trúc sư AI' được Time chọn là Nhân vật của năm

Tạp chí Time bình chọn "các kiến trúc sư AI" là Nhân vật của năm 2025, nhằm tôn vinh những lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ.

CEO Nvidia Jensen Huang, nhà đồng sáng lập OpenAI Sam Altman và Elon Musk, chủ sở hữu xAI, nằm trong số "những doanh nhân đã nắm lấy bánh xe lịch sử, phát triển công nghệ và đưa ra những quyết định giúp tái định hình lại thông tin, khí hậu và sinh kế cho chúng ta", tạp chí Time cho biết trong thông báo hôm nay, khi chọn "Các kiến trúc sư AI" là Nhân vật của năm 2025.

"Họ đã định hướng lại chính sách của chính phủ, thay đổi những cuộc đối đầu địa chính trị và đưa robot vào từng nhà. Có thể nói AI đang nổi lên như công cụ có ảnh hưởng lớn nhất trong cạnh tranh giữa các cường quốc kể từ khi vũ khí hạt nhân ra đời", tạp chí Mỹ cho hay.

Một trong hai ảnh bìa được lấy cảm hứng từ bức ảnh nổi tiếng Bữa trưa trên nóc nhà chọc trời chụp năm 1932, trong đó ghi lại cảnh các công nhân đang ngồi ăn trưa trên một thanh dầm thép giữa bầu trời thành phố New York của Mỹ.

Trong phiên bản của Time, thế chỗ những người công nhân là Huang, Altman, Musk, ông chủ Meta Mark Zuckerberg, CEO AMD Lisa Su và một số lãnh đạo công nghệ nổi bật khác.

Hai trang bìa tạp chí Time được công bố hôm 11/12. Ảnh: Time

Time cho biết 2025 là năm chứng kiến sự chuyển mình của AI, từ công nghệ nhiều tiềm năng trở thành ứng dụng thực tế trong cuộc sống, trong đó lượng người sử dụng ChatGPT đã tăng hơn gấp đôi, chiếm khoảng 10% dân số thế giới.

"Đây là công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thời đại chúng ta", CEO Jensen Huang nói với Time, đồng thời dự đoán rằng AI sẽ giúp nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng từ mức 100.000 tỷ USD lên 500.000 tỷ.

Bên cạnh đó, tạp chí Mỹ cũng chỉ ra những mặt tối của AI. Trong năm nay đã xảy ra những vụ kiện liên quan cáo buộc chatbot là yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng tự tử ở trẻ vị thành niên và gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Các công ty cũng chạy đua để thay thế con người bằng AI, khiến nhiều người lao động đối diện nguy cơ mất việc làm.

Time bắt đầu bình chọn Người đàn ông của năm kể từ năm 1927. Truyền thống này sau đó thay đổi, không chỉ bình chọn cá nhân mà còn xét đến ảnh hưởng của các nhóm, phong trào hoặc ý tưởng có tác động lớn nhất với thế giới trong từng năm. Danh hiệu này được đổi thành Nhân vật của năm kể từ năm 1999.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được chọn là Nhân vật của năm 2024, lần thứ hai ông giành được danh hiệu này. Trong hai năm trước đó, danh hiệu này lần lượt được trao cho ca sĩ Taylor Swift và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phạm Giang (Theo AFP)