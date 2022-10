Các khóa học khám phá bản thân của RNI

Các khóa học tại Học viện RNI đưa con người quay trở về với những gì cốt lõi để khám phá bản thân, kiến tạo cuộc đời đáng sống theo cách của riêng mình.

Theo Coach Ruby Nguyen - CEO và Nhà sáng lập của Học viện RNI: "Khi cả thế giới hướng tới sự siêu tốc, RNI lựa chọn một lối đi khác là giáo dục chậm - chuyển biến sâu - phát triển bền vững để giúp con người quay trở về khám phá viên ngọc bên trong, để thành tựu trong bình an và kiến tạo một cuộc đời đáng sống theo cách của riêng mình".

Các chương trình tại RNI vì thế được thiết kế thành ba tháng, bốn tháng hay tám tháng để người học có đủ thời gian thẩm thấu kiến thức, thực hành và chuyển hóa thành kỹ năng và nếp sống. Mỗi khóa học là một trải nghiệm khám phá chính mình và hành trình chạm vào người thầy bên trong.

Học viện RNI tổ chức họp mặt học viên các chương trình.

"RNI tin rằng đích đến của giáo dục là tự do đích thực. Khi mỗi người có thể tự tìm được những câu trả lời, ấy là lúc họ chạm tới tự do. Các chương trình đào tạo nên là phương tiện để giúp con người có được sự tự do này", Coach Ruby Nguyen khẳng định.

Theo đó, với khóa học Thiết kế cuộc đời, học viên sẽ biết yêu thương, thấu hiểu bản thân và có nền tảng vững chắc về tư duy và kỹ năng để tự thiết kế 10 khía cạnh của cuộc đời mình một cách đủ đầy và trọn vẹn.

Khóa học The Mindful Coach (Nhà khai vấn tỉnh thức) giúp học viên khám phá những giá trị riêng của bản thân và chạm vào nguồn trí tuệ vốn sẵn có bên trong mỗi người, đồng thời phát triển và mài giũa kỹ năng quan trọng để giúp mình, giúp đời - đó là kỹ năng khai vấn. Theo đại diện học viện, khóa học phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là những nhà lãnh đạo, những người truyền cảm hứng mong muốn giúp người khác tạo ra những kết quả xuất sắc trong cuộc sống.

Khóa học Nhân hiệu truyền cảm hứng sẽ giúp người học xây dựng thương hiệu cá nhân chân thực và bền vững, lan tỏa thông điệp một cách hiệu quả đến cộng đồng và phát triển sự nghiệp. Chương trình được thiết kế cho những doanh nhân, lãnh đạo và những người coi việc trao giá trị làm trọng tâm trong sự nghiệp của mình.

Khi tham gia học tại RNI, học viên luôn có một đội ngũ đồng hành và hỗ trợ. Mỗi kỳ, đơn vị sẽ đánh giá chất lượng và cấp chứng nhận tốt nghiệp cho học viên đạt yêu cầu.

Coach Ruby Nguyen - CEO và Nhà sáng lập Học viện RNI.

Coach Ruby Nguyen chia sẻ thêm về một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của RNI: "Sản phẩm chỉ là phương tiện, là cái cớ để ta chạm được đến mọi người, để tưới tẩm tình thương và sự tử tế của ta lên họ, để thắp sáng cuộc sống của họ và đặt một nụ cười lên môi họ. Giá trị của RNI là hạnh phúc và bình yên của khách hàng".

Vì vậy, dù làm việc ở bộ phận nào, tất cả thành viên của học viện đều có chung một công việc đó là mang tới sự bình an nội tại và đánh thức viên ngọc quý bên trong mỗi con người mà họ có cơ hội phục vụ. "Tại RNI, mỗi chúng tôi đều là một người shipper bình yên", Coach Ruby Nguyen chia sẻ.

Thế Đan (Ảnh: RNI)