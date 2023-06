Các hồ thủy điện phía Bắc vượt mực nước chết 8-22 m

Nước các hồ thủy điện khu vực phía Bắc tăng nhanh, hiện vượt 8-22 m so với mực nước chết (ngưỡng nước phát điện an toàn).

Ngày 27/6, tất cả hồ thủy điện tại miền Bắc như Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình cao hơn mực nước chết 8-22 m, tăng hơn gấp đôi so với hôm 15/6. Các hồ khác như Thác Bà, Huội Quảng, Bản Vẽ, Quảng Trị vượt 1,2-1,6 m so với mực nước chết.

Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng, các hồ chứa lớn tăng tích nước, hạn chế phát điện để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo. Tuy nhiên, một số hồ vừa, nhỏ, tràn tự do đã phải điều tiết nước lũ.

Cách đây hai hôm, thủy điện Lai Châu, Tuyên Quang bắt đầu phát điện sau thời gian tạm ngừng để tích nước. Còn thủy điện Thác Bà được phát ở mức hạn chế, do nước trong hồ chỉ cao hơn ngưỡng nước chết (mức phát điện an toàn) gần 1,3 m.

Công suất đỉnh cả nước hôm 26/6 ở mức 38.344 MW, trong đó miền Bắc chiếm hơn 43% (16.570 MW). Nhiệt điện vẫn là nguồn cung ứng nhiều nhất, cấp 11.875 MW cho miền Bắc, thủy điện hơn 6.261 MW. Hôm qua nguồn điện "vận chuyển" từ Nam ra Bắc ở mức 1.996 MW, giảm 157 MW so với cách đó một ngày.

Bộ Công Thương dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ khu vực Bắc và Nam Trung bộ giảm nhẹ trong 24h tới, còn hồ chứa thủy điện tại Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng.

"Hiện miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, nước tại các hồ thủy điện ở miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp trung bình 421-425 triệu kWh một ngày", Cục Điều tiết điện lực dự báo.

Cơ quan này cho hay, trường hợp cực đoan không có lũ về, miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về hồ, để phát điện đảm bảo nhu cầu sử dụng cho người dân, doanh nghiệp.

Nhờ nước về các hồ thủy điện tăng, EVN hôm 23/6 cho biết "miền Bắc cơ bản đủ điện".

Từ cuối tháng 5, Hà Nội và nhiều địa phương tại miền Bắc trải qua những ngày thiếu điện do nhu cầu sử dụng tăng vọt mùa nắng nóng. Thủy điện, một trong hai nguồn cung chính cho miền Bắc, sụt giảm huy động vì hạn hán. Công suất điện than hiện không huy động được khoảng 2.100 MW do một số tổ máy gặp sự cố kéo dài.

Anh Minh