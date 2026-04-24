Các hãng xe Mỹ dừng làm mới xe điện, trở lại với xe xăng

Ford đã rút lại kế hoạch làm mới mẫu bán tải điện F-150 Lightning trong 2025, và General Motors vừa có động thái tương tự với 4 mẫu xe điện.

General Motors (GM) nhiều lần nói rằng bán tải điện là xu hướng lớn tiếp theo của thị trường Mỹ. Giờ đây, dường như xu hướng này đã đi chệch hướng vì các báo cáo cho rằng GM đã tạm dừng vô thời hạn việc phát triển các mẫu bán tải điện cỡ lớn thế hệ tiếp theo.

Theo báo cáo của Crain’s Detroit, GM đã phát triển các phiên bản kế nhiệm nâng cấp và có chi phí thấp hơn cho dòng Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, Cadillac Escalade IQ và GMC Hummer EV, với mục tiêu sản xuất trước đó là vào năm 2028.

Bán tải điện Hummer EV. Ảnh: GMC

Nhưng các nhà cung cấp được cho là đã được thông báo rằng chương trình đã bị dừng lại, mà không có thời gian biểu thay thế nào được đưa ra. Các chuyên gia trong ngành hiện không kỳ vọng các mẫu bán tải điện cỡ lớn mới của GM sẽ ra mắt trước năm 2030, mà sẽ muộn hơn nhiều.

Điều đó không có nghĩa là các mẫu bán tải điện hiện tại của GM đã chết. Theo bài báo, các mẫu xe hiện nay sẽ tiếp tục được sản xuất tại nhà máy Factory Zero ở Detroit-Hamtramck, nơi đang hoạt động dưới công suất tối đa. Các chuyên gia cũng cho rằng Escalade IQ đủ quan trọng đối với kế hoạch của Cadillac để tiếp tục sản xuất. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy GM muốn dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mà khách hàng đang thực sự mua với số lượng lớn hơn hiện nay. Đó là những sản phẩm chạy xăng.

Hãng dường như đang chuyển hướng nguồn lực sang nền tảng bán tải động cơ đốt trong T1-2 sắp ra mắt, dự kiến cung cấp năng lượng cho các mẫu bán tải và SUV cỡ lớn trong tương lai. Nhà máy Orion Assembly, từng được dành riêng cho bán tải điện và hiện phát triển mạnh sau khi chuyển sang sản xuất các phiên bản động cơ đốt trong, đang chuẩn bị cho các mẫu xe chạy xăng trong tương lai. Hãng cũng đang bổ sung thêm ngày sản xuất thứ 6 tại nhà máy lắp ráp Flint để đáp ứng nhu cầu về các dòng bán tải hạng nặng Silverado và Sierra chạy xăng.

Nguồn tin của Crain’s Detroit cũng cho rằng các phiên bản hybrid cắm điện của Silverado và Sierra đang được xem xét, trong khi GM đã thảo luận về công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động với các nhà cung cấp. Đây là ý tưởng mà các đối thủ đang theo đuổi. Ram dự kiến ra mắt xe bán tải mở rộng phạm vi hoạt động trước tiên, trong khi Ford đã báo hiệu kế hoạch tương tự sau khi từ bỏ ý tưởng làm mới dòng F-150 Lightning chạy điện.

Tất cả những điều này không diễn ra một cách ngẫu nhiên. Các khoản tín dụng thuế cho xe điện đã bị thu hẹp, các quy định về khí thải đã được nới lỏng, và nhu cầu đối với bán tải điện đắt tiền không thực sự tạo nên cơn sốt doanh số. Pin dung lượng lớn và giá bán lên đến hàng trăm nghìn USD vẫn là một trở ngại đối với nhiều người mua xe bán tải

GM vẫn khẳng định mục tiêu dài hạn là xe điện. Nhưng hiện tại, những loại xe mang lại lợi nhuận cao nhất cho Detroit là bán tải, và bán tải cùng người mua xe bán tải vẫn chưa thể từ bỏ thói quen sử dụng xăng.

Mỹ Anh