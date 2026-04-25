Các hãng Trung Quốc đua bán smartphone trên 40 triệu đồng

Xiaomi, Oppo, Vivo đều đưa smartphone cao cấp nhất về Việt Nam với giá trên 40 triệu đồng, hơn mức khởi điểm của Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max.

Thị trường smartphone trong nước đầu 2026 sôi động hơn các năm trước khi ngoài Samsung, nhiều công ty Trung Quốc đều mang dòng cao cấp nhất về Việt Nam. Điểm chung của các sản phẩm là đều xuất hiện chữ Ultra trong tên gọi, như Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra.

Trong khi Xiaomi đã bán mẫu Ultra tại Việt Nam ba năm liên tiếp, đây là lần đầu Oppo và Vivo giới thiệu dòng Ultra của mình. Cả hai đều đã cho đặt trước và nhận máy trong tháng 5. Bộ ba điện thoại cao cấp tới từ Trung Quốc đều nhấn mạnh vào khả năng chụp ảnh khi hợp tác với các hãng camera, quang học danh tiếng là Leica, Carl Zeiss, Hasselblad.

Xiaomi 17 Ultra bán sớm từ đầu tháng 3 với giá 40 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Hưng

Xiaomi khởi đầu làn sóng bằng 17 Ultra với giá chạm ngưỡng 40 triệu, cao hơn iPhone 17 Pro Max và Galaxy S26 Ultra lần lượt 2 triệu và 3 triệu đồng. Con số này tăng đáng kể so với thế hệ trước đó, như 14 Ultra khởi điểm 33 triệu còn 15 Ultra năm ngoái là 35 triệu đồng. Đại diện Xiaomi lý giải mức tăng đáng kể này là nguồn cung linh kiện khan hiếm, đặc biệt là RAM và bộ nhớ lưu trữ.

Tuy nhiên, giá của Xiaomi 17 Ultra nhiều khả năng vẫn thấp hơn đáng kể so với hai đối thủ đồng hương. Giữa tháng 4, Vivo cho đặt hàng X300 Ultra với giá dự kiến tại một hệ thống bán lẻ lên tới 50 triệu đồng. Oppo ngày 22/4 thông báo sẽ ra mắt Find X9 Ultra tại Việt Nam vào 5/5. Theo nguồn tin của VnExpress, máy sẽ không dưới 45 triệu đồng.

Vivo X300 Ultra có giá dự kiến 50 triệu đồng.

Trừ các dòng gập với đặc thù về công nghệ màn hình, đây là năm đầu tiên ghi nhận tất cả smartphone cao cấp của hãng Trung Quốc đều cao hơn điện thoại Apple, Samsung tại Việt Nam. Ngược lại, tại thị trường nội địa Trung Quốc, các mẫu như Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra khởi điểm 7.000-7.500 nhân dân tệ, thấp hơn đáng kể so với S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max, khoảng 9.700-10.000 tệ.

Ngoài lý do khách quan từ giá linh kiện, phí nhập khẩu, marketing, một chuyên gia trong ngành nhận định việc các hãng Trung Quốc đặt giá cao có thể là một cách để khẳng định giá trị thương hiệu. Người dùng coi đây là lựa chọn thay thế Apple và Samsung, thay vì quan niệm "cấu hình cao, giá rẻ" như trước.

Find X9 Ultra ra mắt tại Việt Nam ngày 5/5.

"Các hãng Trung Quốc những năm gần đây tập trung nghiên cứu rất mạnh về camera, tính năng chụp hình. Khi chất lượng dần được khẳng định, giờ là lúc họ cần thay đổi nhận diện thương hiệu, cách nhìn nhận của người dùng", ông Hoàng Tùng, đại diện một hệ thống phân phối điện thoại, thiết bị điện tử, cho hay.

Trong khi đó, người dùng vẫn có thể mua được các điện thoại này với mức giá thấp hơn, đặc biệt là trong thời gian đầu. Ví dụ, Find X9 Ultra tặng kèm bộ quà trị giá 22 triệu đồng trong khi X300 Ultra cũng có những suất mua ưu đãi, quà tặng là hai ống kính rời, báng cầm trị giá hàng chục triệu đồng. Xiaomi 17 Ultra sau một thời gian ra mắt cũng đã chuyển về mức tương đương Galaxy S26 Ultra và thấp hơn iPhone 17 Pro Max khoảng 4 triệu đồng.