Các hãng ôtô xâm chiếm triển lãm lớn nhất thế giới về công nghệ

MỹCông nghệ lái xe tự động và trí tuệ nhân tạo dự kiến thống trị CES khi các nhà sản xuất ôtô cắt giảm các kế hoạch về xe điện.

Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới diễn ra ở Las Vegas tuần này là nơi các nhà đầu tư đặt cược rằng trí tuệ nhân tạo nhằm vực dậy một ngành công nghiệp đang giảm tiến độ, chi phí tăng cao, các sự cố an toàn và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.

Trong khi các nhà sản xuất ôtô đang giảm quy mô hay thậm chí tạm dừng kế hoạch xe điện và tìm kiếm nguồn thu nhập tiếp theo, hàng loạt nhà cung cấp phụ tùng ôtô và các công ty khởi nghiệp đang xếp hàng để giới thiệu phần cứng và phần mềm xe tự lái mới nhất. Các thỏa thuận và hợp tác hứa hẹn giảm bớt phần lớn trách nhiệm của người lái, hoặc loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về người lái, dự kiến sẽ được công bố tại CES 2026.

C.J. Finn, người đứng đầu lĩnh vực công nghiệp ôtô Mỹ tại PwC, nói rằng cách các công ty sử dụng AI để giải quyết thách thức triển khai xe không người lái một cách an toàn sẽ được theo dõi sát sao. Finn cho rằng khả năng kết nối trên xe tự lái sẽ là trọng tâm.

Mẫu Robotcar của hãng Tensor sẽ là nơi trình diễn công nghệ tự lái tại CES, với vô-lăng sẽ biến mất khi không cần con người điều khiển. Ảnh: Tensor

Tuy nhiên, AI dự kiến sẽ được tích hợp vào nhiều sản phẩm hơn là chỉ ôtô - từ robot và thiết bị đeo thông minh đến thiết bị gia dụng và công nghệ y tế.

Những ông lớn trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm CEO Jensen Huang của Nvidia, hãng sản xuất chip AI khổng lồ, và CEO Lisa Su của AMD, nằm trong số những diễn giả chính năm nay.

CES 2026 sẽ diễn ra ngày 6-9/1. Triển lãm vốn được biết đến như là nơi ra mắt những công nghệ mới nhất như TV, máy tính xách tay và thiết bị đeo thông minh, nhưng trong những năm gần đây lại nổi lên như một điểm đến quan trọng cho các nhà sản xuất ôtô ra mắt xe điện.

Nhưng việc chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm các chính sách và ưu đãi thân thiện với xe điện đã làm giảm nhu cầu và buộc nhiều nhà sản xuất ôtô phải từ bỏ kế hoạch ra mắt xe điện mới và xem xét lại chiến lược.

Sự xáo trộn này sẽ thể hiện rõ tại CES. Hầu hết các nhà sản xuất ôtô lớn đều không có kế hoạch ra mắt bất kỳ mẫu xe điện mới nào trong năm nay - một sự khác biệt rõ rệt so với vài năm trước.

Việc thương mại hóa xe tự lái không hề dễ dàng. Chi phí đầu tư cao, những thách thức về quy định và các cuộc điều tra sau va chạm đã buộc nhiều công ty phải đóng cửa.

Nhưng việc Tesla ra mắt dịch vụ taxi tự lái cỡ nhỏ với hệ thống giám sát an toàn tại Austin, Texas trong 2025, cũng như sự mở rộng nhanh chóng của Waymo thuộc Alphabet, đã thổi luồng sinh khí mới vào ngành công nghiệp này.

Hệ thống hỗ trợ người lái cho xe cá nhân cũng được cải thiện, với một số nhà sản xuất ôtô cung cấp tính năng lái xe rảnh tay và tự động chuyển làn trên đường cao tốc. Một số hãng, như Rivian, đặt mục tiêu ra mắt chức năng "không cần nhìn" và tự lái trên đường phố.

Các công ty, đặc biệt là các nhà sản xuất ôtô, đang có chiến lược đầu tư vốn sau khi phải gánh chịu hàng tỷ USD lỗ do những thay đổi trong chiến lược xe điện. Họ cũng đang phải đối phó với ảnh hưởng của thuế quan cao đối với ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu do ông Trump áp đặt.

Nhiều nhà sản xuất ôtô chọn cách gánh chịu phần lớn chi phí thuế quan, thay vì chuyển chúng cho khách hàng, gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận. Điều đó, cùng với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất Trung Quốc, cũng sẽ là mối quan tâm hàng đầu của các nhà sản xuất ôtô tại CES, theo Felix Stellmaszek, người đứng đầu toàn cầu về lĩnh vực ôtô và di động tại Boston Consulting Group.

Mỹ Anh (theo Reuters)