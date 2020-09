Các hãng lọc dầu chật vật trong đại dịch

Nhu cầu yếu và nguồn cung dư thừa trên toàn cầu khiến các hãng lọc dầu phải giảm sản xuất trong mùa thu này.

Các hãng lọc dầu đã cắt giảm 35% sản lượng trong mùa xuân do lệnh phong tỏa được khiến nhu cầu di chuyển lao dốc. Khi lệnh phong tỏa được nới lỏng, những công ty này tăng dần sản lượng cho đến cuối tháng 8. Tuy nhiên, vài tuần qua, tại những quốc gia tiêu thụ nhiên liệu hàng đầu như Mỹ, các hãng lọc dầu lại cắt giảm sản lượng do tồn kho tăng cao, nhu cầu dầu yếu và thảm họa tự nhiên xảy ra.

"COVID-19 đang gây sức ép lên ngành lọc dầu. Đây là điều chưa từng có tiền lệ", Scott Wyatt - Giám đốc hãng cung cấp nhiên liệu Viva Energy Group (Australia) cho biết hồi đầu tháng.

Nhà máy lọc dầu của hãng dầu Pemex (Mexico) tại Cadereyta. Ảnh: Reuters

Những sản phẩm từ dầu, bao gồm dầu diesel, nhiên liệu máy bay, và dầu sưởi thường được tích trữ trước mùa đông. Tuy nhiên, chúng đang trở nên dư thừa năm nay. Điều này báo trước viễn cảnh tồi tệ với lợi nhuận ngành lọc dầu trong những tháng tới.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuần trước đã lần thứ hai hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm nay, do đà hồi phục kinh tế chững lại. IEA cũng dự báo mức tiêu thụ xăng và nhiên liệu lỏng toàn cầu năm nay ở mức bình quân 91,7 triệu thùng mỗi ngày. Con số này thấp hơn 200,000 thùng so với dự báo trước và 8,4 triệu thùng so với năm 2019.

"Từ quan điểm của chúng tôi, nhu cầu có lẽ sẽ không quay về mức tiền Covid-19 cho đến năm 2023", Molly Morris - Phó giám đốc phụ trách dầu thô, sản phẩm và chất lỏng tại Equinor cho biết.

Các hãng lọc dầu Mỹ vẫn đang sản xuất ít hơn 20% so với tiền đại dịch. Hiện tại, công suất tổng cộng chỉ đạt 76% - thấp nhất so với cùng thời điểm kể từ năm 2008. Các công ty Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng giảm hoạt động trong tháng 7 và 8.

"Kể cả khi nền kinh tế phục hồi theo hình chữ U, nhu cầu có lẽ vẫn sẽ thấp hơn 2 triệu thùng mỗi ngày so với quý cuối năm ngoái", David Fyfe - kinh tế trưởng tại Argus cho biết.

Quốc Tuấn (theo Reuters)