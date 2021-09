Các hãng hàng không quan điểm trái chiều về giá sàn vé máy bay

Cục Hàng không Việt Nam cho biết có ba hãng bay ủng hộ và hai hãng không ủng hộ áp giá sàn vé máy bay.

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về dự thảo thông tư quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ ngày 1/11 năm nay đến hết ngày 31/10 năm sau.

Về phần ý kiến của các hãng hàng không, Cục Hàng không cho biết, các hãng hiện chia làm 2 nhóm. Cụ thể, các hãng bay gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Bamboo Airways nhất trí khi cho rằng chính sách quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa mang lại tác động tích cực đối với hoạt động kinh doanh của hãng.

Vietnam Airlines kiến nghị phương án quy định mức giá sàn vé máy bay nội địa trong thời gian 36 tháng. Bamboo Airways nhất trí áp dụng mức giá sàn cho các đường bay nội địa và đề xuất tăng mức sàn cho nhóm đường bay I và II, giảm nhẹ mức giá tối thiểu ở nhóm III, IV, V.

Pacific Airlines đề xuất giá sàn cần tương đương với chi phí bình quân trên mỗi hành khách, đề nghị thời gian áp dụng tối thiểu trong 3 năm theo dự báo hồi phục của thị trường quốc tế thay vì một năm theo kế hoạch của Cục Hàng không. Nếu thị trường nội địa hồi phục sớm hơn có thể điều chỉnh lại thời gian áp dụng.

Trái với các ý kiến trên, hãng Vietjet Air kiến nghị không quy định giá sàn vé máy bay trên các đường bay nội địa. Lý do là giá sàn sẽ tạo ra nhiều bất cập như không phù hợp các cam kết thương mại quốc tế, không đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, không đảm bảo thúc đẩy sự phục hồi của thị trường vận chuyển hàng không...

Vietravel Airlines cũng cho rằng chính sách quy định mức giá sàn gây nhiều bất lợi cho hãng hàng không giá rẻ, đặc biệt với hãng hàng không mới. Hãng đề xuất cân nhắc áp dụng mức giá sàn riêng biệt cho từng loại hình kinh doanh như hàng không truyền thống và giá rẻ.

Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần.

Cục Hàng không cũng thừa nhận chính sách giá sàn có bất cập là do chi phí và dịch vụ cung ứng của các hãng bay không cùng một mặt bằng gây khó khăn cho việc xác định mức giá tối thiểu áp dụng chung cho các hãng.

Do tính chất khẩn cấp của việc ban hành chính sách, Cục Hàng không đã xác định mức giá tối thiểu theo phương pháp so sánh. Cụ thể, mức chi phí bình quân của các hãng là 1,5 triệu đồng, bằng khoảng 47% so với mức giá tối đa quy định hiện hành. Do đó, mức giá sàn mà cơ quan này đề xuất bằng khoảng 43% chi phí bình quân của hãng hàng không là phù hợp.

Ngoài ra, so sánh tỷ lệ mức giá tối thiểu tại các nước lân cận như Indonesia bằng 35% mức tối đa, Ấn Độ từng áp mức 33-35%, Trung Quốc từng áp mức 44% thì mức giá sàn là 20% giá tối đa của Cục Hàng không Việt Nam là thấp hơn.

Mức giá sàn sau khi cộng thêm thuế VAT và các khoản thu hộ (giá phục vụ hành khách và đảm bảo an ninh tại sân bay) chi phí tối thiểu hành khách phải trả cho một vé chặng Hà Nội - TP HCM là 824.000 đồng. Số tiền này xấp xỉ mức giá ghế ngồi mềm điều hòa của tàu hỏa và ngang bằng giá vé ôtô. Do đó, trường hợp những người dân có thu nhập hạn chế có thể cân đối lựa chọn các hình thức vận chuyển khác.

Cuối tháng 8, Cục Hàng không Việt Nam đã trình Bộ Giao thông Vận tải dự thảo thông tư quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, Cục Hàng không đề nghị áp dụng mức giá tối thiểu bằng 20% mức giá tối đa quy định, thời gian áp dụng là 12 tháng, từ 1/11/2021 hết ngày 31/10/2022. Cụ thể, với các đường bay dưới 500 km, mức giá tối thiểu đề nghị áp dụng với nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 320.000 đồng một vé mỗi chiều, tối đa là 1,6 triệu đồng một vé mỗi chiều; nhóm đường bay khác dưới 500km, mức giá tối thiểu là 340.000 đồng, tối đa là 1,7 triệu đồng. Với các đường bay từ 500-850 km trở lên, mức giá tối thiểu là 440.000 đồng và tối đa 2,2 triệu đồng; Đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức giá tương ứng là 560.000 đồng và 2,79 triệu đồng. Với đường bay từ 1.280km trở lên, mức giá tối thiểu là 750.000 đồng, tối đa là 3,75 triệu đồng. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự tác động trực tiếp của chính sách.

Anh Duy