Các hãng dầu quốc doanh Trung Quốc ngừng mua dầu Nga

Reuters ngày 23/10 trích nguồn tin thân cận cho biết các hãng dầu quốc doanh lớn của Trung Quốc đã dừng mua dầu Nga bằng đường biển.

Các công ty Trung Quốc gồm PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil sẽ dừng mua nhiên liệu từ Nga trong ngắn hạn, do lo ngại các lệnh trừng phạt. Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt hai công ty dầu lớn nhất Nga là Rosneft và Lukoil ngày 22/10.

Các hãng lọc dầu Ấn Độ - khách mua dầu Nga nhiều nhất bằng đường biển, cũng được dự báo giảm mạnh nhập nhiên liệu này từ Moscow. Việc này nhằm tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến chiến sự Nga - Ukraine.

Tàu dầu Pegas treo cờ Nga tại cảng biển ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022. Ảnh: Reuters

Giới phân tích cho rằng nếu nhu cầu của hai khách hàng lớn nhất sụt giảm, nguồn thu từ dầu mỏ của Nga sẽ đi xuống. Việc này cũng buộc Trung Quốc và Ấn Độ - các nước mua dầu hàng đầu thế giới - tìm nguồn cung thay thế từ Trung Đông, châu Phi hoặc Mỹ Latin, từ đó đẩy giá toàn cầu lên cao.

Trước khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt, giá dầu ESPO (Nga) giao tháng 11 chỉ cao hơn dầu Brent 1 USD. Hồi đầu tháng 10, mức chênh là 1,7 USD.

Trung Quốc hiện nhập khẩu 1,4 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày bằng đường biển. Phần lớn cho các nhà máy lọc dầu tư nhân nhỏ.

Trong khi đó, Vortexa Analytics cho biết các hãng dầu quốc doanh Trung Quốc mua khoảng 250.000 thùng một ngày trong 9 tháng đầu năm. Ước tính của Energy Aspects là 500.000 thùng.

Nguồn tin khác cho biết Unipec - mảng kinh doanh của Sinopec đã dừng mua nhiên liệu của Nga từ tuần trước, sau khi Anh trừng phạt Rosneft và Lukoil, đội tàu bóng tối chuyên chở dầu Nga và các thực thể khác từ Trung Quốc.

Rosneft và Lukoil bán phần lớn dầu cho Trung Quốc thông qua các công ty trung gian, thay vì giao dịch trực tiếp. Dù vậy, một số thương nhân cho biết các nhà máy lọc dầu tư nhân vẫn muốn tiếp tục mua dầu Nga.

Tuy nhiên, ngoài đường biển, Trung Quốc còn nhập khoảng 900.000 thùng dầu Nga qua đường ống, toàn bộ của PetroChina. Giới buôn dầu cho rằng hoạt động này sẽ ít chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt.

Hà Thu (theo Reuters)