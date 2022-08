Các giải pháp nông nghiệp bền vững tại Agritechnica Live 2022

Loạt giải pháp cho cây trồng như Much More Rice (bội thu cây lúa trên đồng ruộng), ứng dụng Airfarm… được Bayer giới thiệu tại sự kiện nông nghiệp Agritechnica Live 2022.

Ngày 25/8, Bayer Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam qua việc mang đến các giải pháp sáng tạo cho nhà nông tại sự kiện Agritechnica Live diễn ra từ ngày 24 đến 26/8.

Dựa trên sáng kiến Forward Farming, Bayer đã giới thiệu bộ sản phẩm thông qua các hoạt động bao gồm trình diễn trên đồng ruộng, thuyết trình tại hội thảo kỹ thuật và triển lãm những giải pháp tiên tiến cho các loại cây trồng khác nhau.

Cùng chung mục tiêu hỗ trợ nhà nông tăng năng suất cây trồng và thực hành canh tác bền vững tại Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bayer đã ký kết Biên bản ghi nhớ với nội dung hợp tác và chia sẻ các biện pháp thiết thực đến nhà nông dân tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Các nội dung hợp tác bao gồm xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất lúa bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ thúc đẩy cải thiện trong thực hành nông nghiệp, tăng năng suất và chất lượng cây trồng, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan khác trong ngành.

Trung tâm Khuyến nông và Bayer đã ký kết Biên bản ghi nhớ với nội dung hợp tác và chia sẻ các biện pháp thiết thực đến nhà nông dân tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tại Viện Nghiên cứu Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Bayer đã giới thiệu đến nhà nông mô hình ứng dụng thực tế giải pháp Much More Rice - bội thu cây lúa trên đồng ruộng. Đây là một bộ giải pháp tích hợp giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và lợi nhuận trong canh tác lúa, đồng thời giải quyết những thách thức lâu dài do sâu, bệnh, cỏ dại cũng như các điều kiện môi trường bất lợi.

Nông dân tham quan cánh đồng ứng dụng bộ giải pháp bội thu trên cây lúa.

Với hướng dẫn kết hợp giải pháp xử lý hạt giống, trừ cỏ, diệt nấm, trừ sâu khuyến cáo sử dụng đúng thời điểm và quy trình canh tác, thực hành trên đồng ruộng đúng cách, bộ giải pháp Much More Rice đã cho thấy hiệu quả trong việc kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại, bảo vệ hệ sinh thái trên đồng ruộng, giúp nhà nông địa phương giảm thiểu lượng hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và tăng lợi nhuận trong sản xuất.

Bên cạnh đó, tại chương trình hội thảo trong khuôn khổ sự kiện, Bayer còn trình bày về ứng dụng Airfarm - một nền tảng kỹ thuật số tiên tiến được thiết kế để kết nối dịch vụ thiết bị máy bay không người lái thực hiện nhiều chức năng bao gồm phun thuốc (đang triển khai), và các chức năng khác như bón phân, gieo hạt, giám sát sức khỏe cây trồng (đang trong giai đoạn phát triển), từ đó thúc đẩy tính bền vững và hiệu quả trong canh tác nhờ khả năng thiết lập bản đồ khu vực canh tác thông minh cùng khả năng dự đoán dịch bệnh trong tương lai gần.

Tham quan gian hàng trưng bày của Bayer tại khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, nhà nông còn được tìm hiểu thêm về một số bộ giải pháp "Bội thu" ứng dụng cho các loại cây trồng khác nhau, bao gồm giải pháp bội thu dưa hấu, giải pháp bội thu cà chua, giải pháp bội thu cây xoài và giải pháp bội thu cây bưởi.

Tại sự kiện, ông Chu Việt Hà, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng của Bayer Việt Nam chia sẻ về định hướng phát triển cũng như các giải pháp của Bayer giúp nông gia "canh tác bền vững, bội thu mùa vàng"

Ông Chu Việt Hà, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng của Bayer Việt Nam, cho biết tại Bayer, khả năng sáng tạo của con người là nhân tố giúp định hình tương lai của ngành nông nghiệp. Hơn 150 năm qua, đơn vị tích cực phát huy thế mạnh trong nghiên cứu phát triển giải pháp mới, kết hợp cùng ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người. "Tham gia sự kiện này cùng các đối tác trong ngành, Bayer Việt Nam mang đến những giải pháp nông nghiệp tiên tiến cho nhiều loại cây trồng đa dạng, giúp nông gia Việt Nam "canh tác bền vững, bội thu mùa vàng" trong bối cảnh phải ứng phó với các tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Tôi tin rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu phát triển bền vững trong nông nghiệp", ông nói.

Anh Nguyễn Văn Chiến, một nhà nông đến từ huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ chia sẻ: "Những năm qua, nhà nông trồng lúa chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn như dịch bệnh, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, tình trạng xâm nhập mặn và điều kiện thời tiết bất lợi... gây ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất lúa. Vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn tìm ra những giải pháp bảo vệ cây trồng hiệu quả, an toàn và phương thức canh tác phù hợp để khắc phục những vấn đề này. Năm ngoái, tôi bắt đầu áp dụng thử nghiệm bộ giải pháp bội thu cây lúa của Bayer trên ruộng của mình và đã thấy được hiệu quả trong việc kiểm soát tốt sâu bệnh hại trên lúa".

Bà con nông dân tham gia lắng nghe các giải pháp bội thu tại gian hàng Bayer trong sự kiện Agritechnica Asia Live 2022.

Bayer ForwardFarming là một sáng kiến toàn cầu của Bayer nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững, dựa trên ba nội dung chính: Giải pháp cho cây trồng, bảo vệ môi trường và con người; hợp tác cùng nhau phát triển. Dựa trên mô hình Bayer ForwardFarming, nông dân có thể tiếp cận các giải pháp nông nghiệp phù hợp, thực hành canh tác có trách nhiệm, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường và trở thành người tiên phong trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Mô hình này cũng thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức về nông nghiệp hiện đại bền vững thông qua các mô hình thí điểm trên ruộng và nông trại phối hợp cùng nhà nông trên toàn thế giới.

Sự kiện Agritechnica Live 2022 được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG), Đơn vị triển lãm VNU khu vực châu Á Thái Bình Dương, Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (NAEC), và được chủ trì bởi Bộ NN & PTNT cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, từ 24-26/8. Tại sự kiện, các doanh nghiệp không chỉ mang đến các công nghệ tiên tiến tiến hiện đại cho nhà nông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mà còn là dịp để các cơ quan ban ngành, các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp gặp gỡ, thảo luận các chính sách và lộ trình ứng dụng công nghệ nhằm chuyển đổi ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng phát triển bền vững.

Thế Đan

Ảnh: Thảo Phạm